जिंदा या मुर्दा! इजरायल के बंधकों की रिहाई पर ये क्या बोला हमास, खुशखबरी के साथ छा गई खामोशी

Hamas ‘agrees to release all Israeli hostages’: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की लास्ट वार्निंग के चलते माना जा रहा था कि हमास के पास गाजा प्रपोजल को मानने के अलावा कोई चारा नहीं था. गाजा में यमराज बनकर टूटी इजरायली फौज को रुकवाने के लिए घुटनों पर आए हमास नेताओं ने ऐसी बात कह दी जिससे बंधकों के परिजनों में अनहोनी का डर सता रहा है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 04, 2025, 03:22 AM IST
Hamas Agrees To Free Israeli Hostages: डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू का अल्टीमेटम खत्म होने के पहले ही हमास घुटनों पर आ गया है. हमास ने शुक्रवार को कहा कि वह गाजा युद्ध समाप्त करने की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की गाजा योजना (Gaza Plan) के कुछ पहलुओं पर राजी है जिसमें बंधकों की रिहाई और परिक्षेत्र का प्रशासन सौंपना शामिल है, लेकिन वह कई अन्य शर्तों पर बातचीत की मांग करेगा. न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हमास ने ट्रंप की 20-सूत्रीय योजना पर अपनी प्रतिक्रिया जारी की है. जिसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह को पीस डील का प्रपोजल स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए रविवार तक का समय दिया था.

बंधकों के परिजनों में अनहोनी का डर!

हमास के प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा, 'वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के गाजा प्रस्ताव के तहत सभी इजरायली बंधकों को, चाहे वे जीवित हों या मृत, रिहा करने पर सहमत हो गया है, तथा उसने ब्यौरे पर चर्चा के लिए मध्यस्थता वार्ता में तुरंत शामिल होने की तत्परता का संकेत दिया है.'

ऐसे में तमाम बंधकों के परिजनों के मन में किसी अनहोनी का डर बैठ गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके परिवार के सदस्य की हमास की कैद के दौरान मौत हो गई हो और हमास डील के नाम पर उनकी मौत की खबर को छिपाकर यानी दबाए बैठा हो.

क्या ये बात मानेगा हमास?

हमास ने कहा है कि सारे इजरायली बंधकों को छोड़ देंगे लेकिन वो अपने लिए कुछ और चाहता है. गौरतलब है कि हमास ने अपने ताजा बयान में यह नहीं बताया कि क्या वह निरस्त्रीकरण यानी हमेशा के लिए हथियार डालने की शर्त पर राजी होगा, जो इजरायल और अमेरिका की एक मांग है जिसे वह पहले अस्वीकार कर चुका है.

ये भी पढ़ें- ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले घुटनों पर आया हमास, बंधकों की रिहाई पर राजी, क्या ये बात भी मानेगा?

 

आपको बताते चलें कि अपनी ऐसी पहली प्रतिक्रिया में हमास ने कहा है कि वो अरब, इस्लामी और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के साथ-साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों की भी सराहना करता है, जिसमें गाजा पट्टी पर जंग के खात्मे, कैदियों की अदला-बदली और तत्काल सहायता पहुंचाने का आह्वान किया गया है.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

israeli hostages

