ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले घुटनों पर आया हमास, बंधकों की रिहाई पर राजी, क्या ये बात भी मानेगा?

Hamas agrees to release Israeli hostages: हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस हफ्ते की शुरुआत में पेश की गई 20-सूत्रीय गाजा शांति योजना (Gaza Peace Plan) के जवाब में सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने पर सहमति जताते हुए उनकी रिहाई का ऐलान किया है. अपने बयान में हमास ने कहा, वो गाजा पट्टी में शांति के लिए सभी इजरायली बंधको को छोड़ने को तैयार है, चाहे वे मृत हों या जीवित. हमास ने अपने इस बयान के साथ ही पीस डील समझौते के विवरण पर चर्चा करने के लिए मध्यस्थों के माध्यम से तुरंत बातचीत के नेक्स्ट जोन में जाने की गुजारिश की है.

टेलीग्राम पर आया बयान

हमास ने टेलीग्राम पर जारी एक बयान में कहा, जिसे अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में हूबबू छापा है कि हमास (Hamas) ने गाजा की देखभाल के लिए गाजा प्रशासन को एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट निकाय को सौंपने पर भी सहमति जताई है जो फिलिस्तीन के लोगों की सहमति के साथ अरब और इस्लामी समर्थन पर आधारित है.

अल जजीरा के मुताबिक हमास के बयान में कहा गया है, 'गाजा पट्टी के भविष्य और फिलिस्तीनी लोगों के वैध अधिकारों के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव में उल्लिखित अन्य मुद्दे एक एकीकृत राष्ट्रीय स्थिति और प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय कानूनों और प्रस्तावों से जुड़े हैं. हम उनका समर्थन करते हैं.

हमास के बयान में आगे कहा गया है कि गाजा की तमाम समस्याओं का समाधान एक व्यापक फिलिस्तीनी राष्ट्रीय ढांचे के जरिए किया जाएगा, जिसमें हमास पूरी जिम्मेदारी से भाग लेगा और अपना योगदान देगा. हमास का बयान स्थानीय समय के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा हमास को कड़ी चेतावनी जारी करने के बाद आया है. ट्रंप ने कहा कि उग्रवादी समूह 'सैन्य रूप से फंस गया है.

ऐसे में उसे क्षेत्रीय तथा वैश्विक शक्तियों द्वारा समर्थित शांति समझौते पर सहमत होने का आखिरी मौका दिया गया है. ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, 'हमास कई वर्षों से मध्य पूर्व में एक क्रूर और हिंसक खतरा रहा है. जिसके लोगों ने 7 अक्टूबर के नरसंहार के साथ इज़रायल के मासूम छोटे बच्चों, शिशुओं, महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों और कई युवक-युवतियों, लड़कों और लड़कियों को मार डाला और उनके जीवन को असहनीय रूप से दयनीय बना दिया है.

हमास के 25 हजार लड़ाके ढेर

7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए इजरायली फौज आईडीएफ 25,000 से ज़्यादा हमास के लड़ाकों को ढेर कर चुकी है. टॉप ऑर्डर से लेकर मिडल ऑर्डर तक बड़े-बड़े हमास आतंकवादियों का विकेट गिर चुका है यानी वो मारे जा चुके हैं. बाकी लड़ाकों को घेरा जा चुका है. हमास के हमदर्द लेबनान और यमन तक ढूंढ ढूंढकर मारे गए है. लिहाजा अब ट्रंप ने कहा, 'बस इतना कहना है मान जाओ वरना हम जानते हैं कि कहां छिपे हो'.

ट्रंप ने फिलिस्तीनी नागरिकों से अपील करते हुए कहा, 'वो भविष्य में संभावित रूप से घातक इस क्षेत्र को तुरंत छोड़कर गाजा के सुरक्षित हिस्सों में चले जाएं. हमास के लिए ये अच्छी बात है कि उन्हें भी आखिरी मौका दिया गया है'.