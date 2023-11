संसद में ही फूट-फूटकर रोने लगे इजरायल के सांसद, ऐसा था कत्ल का वो मंजर

Israeli-Hamas War: पिछले महीने 7 अक्टूबर को एक ऐसी घटना घट गई जिसने पूरी दुनिया में उथल-पुथल मचा दी. कई देशों को हिलाकर रख दिया. हमास ने इजरायल पर अटैक कर दिया. यह इतना गंभीर और खतरनाक अटैक था कि इजरायल ने हमास को खत्म करने की कसम खा ली. गाजा पट्टी से सटे इजरायली इलाके में चीख-पुकार मच गई थी. हमास से कत्ल का ऐसा मंजर दिखाया जिसे देख कर लोगों की रूह कांप उठी. अब उसी 7 अक्टूबर वाले दिन के कुछ वीडियोज को इजरायल की संसद में दिखाया गया है. संसद में कुछ ऐसे वीडियो दिखाए गए जिसमें दिख रहा है कि कैसे हंसते-खेलते और पार्टी करते लोगों पर हमास ने हमला कर दिया. इन वीडियोज को देखकर इजरायली संसद रोने पर मजबूर हो गए हैं.

फुटेज इजरायली संसद में दिखाए गए



दरअसल, इजरायली संसद सदस्यों ने 7 अक्टूबर को हमास नरसंहार के वीडियो फुटेज देखे, यह फुटेज इजरायली संसद में दिखाए गए हैं. इनको देखकर उनमें से कई रो पड़े और रोते हुए संसद से बाहर चले गए. उनका वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि कुछ संसद रोते हुए दिखाई दे रहे हैं तो कुछ उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं. रोने वाले सांसदों में महिला और पुरुष दोनों सांसद शामिल हैं. कुछ तो कैमरे के सामने अपने आंसू नहीं रोक पाए और अपना चेहरा छिपाते हुए संसद के बाहर चले गए. सांसदों के इस भावुक कर देने वाले पल से साफ है कि हमास ने किस तरह का कत्ले आम उस दिन मचाया था.

सांसद फूट-फूटकर रोने लगे

कत्ल का वो मंजर देखकर सांसद फूट-फूटकर रोने लगे. एक आंकड़े के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास के हमले में 1400 से अधिक इजरायली लोगों की जान चली गई थी. जबकि हजारों लोग घायल हो गए थे. इसके बाद भी हमास ने हमला जारी रखा तो इजरायल ने जबरदस्त पलटवार किया और फिर दोनों तरफ से खुला युद्ध शुरू हो गया जो अभी तक जारी है. एक तरफ इजरायल ने जहां हमास के खात्मे की कसम खाई है तो वहीं हमास भी पीछे हटने वाला नहीं है. 25 दिनों से जारी इस युद्ध में अब तक हजारों की निर्दोषों की जान जा चुकी हैं. हमलों में दोनों ही देशों को भारी नुकसान हुआ है.

Members of the Knesset - Israel's parliament - were invited to watch a film prepared by the IDF showing the horrific things that took place during the Hamas massacre of October 7th.

Many of them could not make it till the end.

They left in tears and shock. pic.twitter.com/7UEqOCS43R

— Michael Dickson (@michaeldickson) November 1, 2023