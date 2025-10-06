हम हत्यारों और बर्बर आतंकवादियों से निपट रहे हैं... शांति वार्ता में देरी के बीच हमास पर अमेरिका का जबानी हमला

Trump Gaza Ceasefire Plan: गाजा में जारी संघर्ष को समाप्त करने और बंधकों की सुरक्षित रिहाई के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पेश किए गए गाजा शांति प्रस्ताव के पहले चरण को लागू करने को लेकर हमास और इजरायल के बीच वार्ता की प्रक्रिया शुरू हो गई है. रविवार को हमास का एक प्रतिनिधिमंडल मिस्र के शरम अल-शेख शहर पहुंचा, जहां सोमवार से मिस्र सरकार के साथ वार्ता होनी है.

इन वार्ताओं में प्रमुख मुद्दा हमास और इजरायल के बीच बंधक और कैदी आदान-प्रदान की प्रक्रिया तथा हमास द्वारा हथियार सौंपने की शर्तों पर चर्चा होगी. मिस्र के बाद इजरायली प्रतिनिधिमंडल से भी अलग बैठक होगी, जिसके निष्कर्ष अमेरिका के मध्य-पूर्व विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्नर को सौंपे जाएंगे. मिस्र के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि सोमवार को होने वाली बैठकों में "मैदान की स्थिति" और "कैदियों की अदला-बदली" पर बारीक चर्चा की जाएगी.

ट्रंप का रुख: "समय बहुत कम है"

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि समय की गंभीरता को समझना जरूरी है, वरना खून खराबा बढ़ेगा जो कोई नहीं चाहता. उन्होंने सभी पक्षों से तेजी से कार्य करने की अपील की है. ट्रंप के अनुसार, अगर हमास इस प्रारंभिक समझौते को स्वीकार करता है, तो संघर्ष विराम तुरंत प्रभाव में आ जाएगा, बंधकों और कैदियों की अदला-बदली शुरू हो जाएगी, और अगले चरण की तैयारी होगी. उन्होंने आगे लिखा कि तकनीकी टीम सोमवार को मिस्र में मिलेंगी और योजना के अंतिम बिंदुओं को साफ करेंगी. उन्हें उम्मीद है कि पहला चरण इस सप्ताह के अंत तक पूरा हो जाएगा.

3000 साल पुराना संघर्ष खत्म करने के करीब

रविवार को अमेरिकी नौसेना की 250वीं वर्षगांठ पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि वे एक ऐसे वैश्विक संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं जो 3,000 वर्षों से चला आ रहा है. हालांकि उन्होंने कहा कि जब तक बात पूरी तरह से तय न हो जाए, वे ज्यादा खुलासा नहीं करेंगे. इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हमास पर बेहद कड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, "हम किसी राजनीतिक संगठन से नहीं, बल्कि हत्यारों, दरिंदों और आतंकवादियों से निपट रहे हैं." रूबियो ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा बनाए गए अरब राष्ट्रों के गठबंधन की सराहना की और कहा कि यह गठबंधन सभी को एक साथ लेकर शांति की दिशा में काम कर रहा है.

इजरायल की प्रतिक्रिया

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आशा जताई है कि आने वाले कुछ दिनों में सभी बंधकों की रिहाई की घोषणा की जा सकेगी. इजरायल की ओर से कहा गया है कि वे पूर्ण प्रतिबद्धता और संकल्प के साथ इन वार्ताओं में शामिल हो रहे हैं.