Advertisement
trendingNow12962761
Hindi Newsदुनिया

लाइन में बैठाया और सिर में सटाकर मार दी गोली! शांति समझौते के कुछ ही देर बाद हमास का दिखा खौफनाक चेहरा

Gaza: गाजा में सोमवार शाम को हमास आतंकवादियों ने कई लोगों की हत्या कर दी. स्थानीय सुरक्षा बलों ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 15, 2025, 03:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Hamas: गाजा में सोमवार शाम को हमास आतंकवादियों ने कई लोगों की हत्या कर दी. जानकारी के अनुसार, बंधकों की रिहाई के कुछ ही घंटों बाद ही हमास आतंकवादियों ने मिलिशिया सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया. फिलिस्तीनी सूत्रों और सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो के अनुसार, इजरायली बंधकों की रिहाई के कुछ घंटों बाद हमास आतंकवादियों ने सोमवार शाम को गाजा में कई लोगों को मार डाला, उन पर इजरायल के साथ सहयोग करने या आतंकवादी समूह, स्थानीय कबीलों और मिलिशिया के बीच चल रही आंतरिक लड़ाई से जुड़े होने का आरोप था.

जानकारी के अनुसार, मारे गए लोगों में अहमद जिदान अल-तरबीन भी शामिल था जो अबू शबाब मिलिशिया के लिए एजेंटों की भर्ती का जिम्मेदार था. फिलिस्तीनी सूत्रों ने बताया कि हत्याओं में उन व्यक्तियों को निशाना बनाया गया जिन पर देशद्रोह या विदेशी संस्थाओं के साथ संबंध रखने का संदेह था. बता दें, ये हत्याएं ट्रम्प के उस बयान के बाद की गई जिसमें ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने हमास को गाजा में आंतरिक सुरक्षा का प्रबंधन अपनी इच्छानुसार करने की अनुमति दे दी है. ट्रंप ने कहा कि वे समस्याओं को रोकना चाहते हैं. ट्रंप ने कहा कि करीब 20 लाख लोग उन इमारतों में वापस जा रहे हैं जिन्हें गिरा दिया गया है और बहुत सी बुरी चीजें हो सकती हैं. इसलिए हम चाहते हैं कि यह सुरक्षित हो. मुझे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा. कौन पक्के तौर पर जानता है.

दगमूश कबीले के 52 लोगों को हमास ने उतारा मौत के घाट

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि इससे पहले रविवार को गाजा से मिली खबरों के अनुसार, हमास के आंतरिक सुरक्षा बलों के साथ हुई हिंसक झड़पों में शक्तिशाली दगमूश कबीले के 52 सदस्य मारे गए. बारह हमास आतंकवादी भी मारे गए जिनमें हमास के वरिष्ठ अधिकारी बासेम नईम का बेटा भी शामिल था. हमास के बंदूकधारियों ने एम्बुलेंस का इस्तेमाल करके उस इलाके में धावा बोला जहां भारी हथियारों से लैस यह कबीला रहता है और इजराइल को सहयोग करता है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Hamas

Trending news

पति को लट्टू की तरह घुमाना ठीक नहीं... घर मेंहोती है लड़ाई तो पढ़ लें SC का फैसला 
Supreme Court News
पति को लट्टू की तरह घुमाना ठीक नहीं... घर मेंहोती है लड़ाई तो पढ़ लें SC का फैसला 
IPS अधिकारी सुसाइड केस पर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, सनातन को ठहराया दोषी
IPS
IPS अधिकारी सुसाइड केस पर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, सनातन को ठहराया दोषी
रणभूमि में तबाही, चिल्लाते हुए लोग...किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने छोड़ी थी तलवार?
Kalinga War History
रणभूमि में तबाही, चिल्लाते हुए लोग...किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने छोड़ी थी तलवार?
'देशभर में 9 प्लॉट- 20 फ्लैट खरीदे', CBI ने NHIDCL के डायरेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा
Guwahati
'देशभर में 9 प्लॉट- 20 फ्लैट खरीदे', CBI ने NHIDCL के डायरेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा
ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू का हिंदी में एक भाषण कांग्रेस अब क्यों शेयर कर रही?
Congress News
ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू का हिंदी में एक भाषण कांग्रेस अब क्यों शेयर कर रही?
श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आतंकवादी सहयोगियों के ठिकानों पर मारे छापे
Jammu-Kashmir News
श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आतंकवादी सहयोगियों के ठिकानों पर मारे छापे
गैस चैंबर बन रहे हैं दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, स्टडी में खुलासा
Pollution
गैस चैंबर बन रहे हैं दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, स्टडी में खुलासा
पूर्व सैनिकों और परिवार वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब डबल मिलेंगे पैसे
rajnath singh
पूर्व सैनिकों और परिवार वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब डबल मिलेंगे पैसे
जम्मू-कश्मीर में 3 कफ सिरप ब्रांड्स पर बैन, जहरीले केमिकल ने बढ़ाई बच्चों की चिंता
Cough Syrup
जम्मू-कश्मीर में 3 कफ सिरप ब्रांड्स पर बैन, जहरीले केमिकल ने बढ़ाई बच्चों की चिंता
'डिफेंडर में घूमने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा; हिंदुत्व किसी पार्टी की जागीर नहीं'
dhirendra shastri
'डिफेंडर में घूमने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा; हिंदुत्व किसी पार्टी की जागीर नहीं'