लाइन में बैठाया और सिर में सटाकर मार दी गोली! शांति समझौते के कुछ ही देर बाद हमास का दिखा खौफनाक चेहरा

Hamas: गाजा में सोमवार शाम को हमास आतंकवादियों ने कई लोगों की हत्या कर दी. जानकारी के अनुसार, बंधकों की रिहाई के कुछ ही घंटों बाद ही हमास आतंकवादियों ने मिलिशिया सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया. फिलिस्तीनी सूत्रों और सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो के अनुसार, इजरायली बंधकों की रिहाई के कुछ घंटों बाद हमास आतंकवादियों ने सोमवार शाम को गाजा में कई लोगों को मार डाला, उन पर इजरायल के साथ सहयोग करने या आतंकवादी समूह, स्थानीय कबीलों और मिलिशिया के बीच चल रही आंतरिक लड़ाई से जुड़े होने का आरोप था.

जानकारी के अनुसार, मारे गए लोगों में अहमद जिदान अल-तरबीन भी शामिल था जो अबू शबाब मिलिशिया के लिए एजेंटों की भर्ती का जिम्मेदार था. फिलिस्तीनी सूत्रों ने बताया कि हत्याओं में उन व्यक्तियों को निशाना बनाया गया जिन पर देशद्रोह या विदेशी संस्थाओं के साथ संबंध रखने का संदेह था. बता दें, ये हत्याएं ट्रम्प के उस बयान के बाद की गई जिसमें ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने हमास को गाजा में आंतरिक सुरक्षा का प्रबंधन अपनी इच्छानुसार करने की अनुमति दे दी है. ट्रंप ने कहा कि वे समस्याओं को रोकना चाहते हैं. ट्रंप ने कहा कि करीब 20 लाख लोग उन इमारतों में वापस जा रहे हैं जिन्हें गिरा दिया गया है और बहुत सी बुरी चीजें हो सकती हैं. इसलिए हम चाहते हैं कि यह सुरक्षित हो. मुझे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा. कौन पक्के तौर पर जानता है.

दगमूश कबीले के 52 लोगों को हमास ने उतारा मौत के घाट

बता दें कि इससे पहले रविवार को गाजा से मिली खबरों के अनुसार, हमास के आंतरिक सुरक्षा बलों के साथ हुई हिंसक झड़पों में शक्तिशाली दगमूश कबीले के 52 सदस्य मारे गए. बारह हमास आतंकवादी भी मारे गए जिनमें हमास के वरिष्ठ अधिकारी बासेम नईम का बेटा भी शामिल था. हमास के बंदूकधारियों ने एम्बुलेंस का इस्तेमाल करके उस इलाके में धावा बोला जहां भारी हथियारों से लैस यह कबीला रहता है और इजराइल को सहयोग करता है.