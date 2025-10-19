अब अपनों को ही क्यों मार रहा हमास? US बोला- बंद करो वर्ना कर देंगे फुल एंड फाइनल

US warning to hamas: इजराइल हमास के बीच पिछले दो साल से चल रहा युद्ध शांति समझौते के बाद खत्म हो गया था. बावजूद इसके हमास अब लगातार फिलिस्तीन के लोगों को मौत के घाट उतारने पर लगा है. हमास की बर्बरता को अमेरिका ने शांति समझौते की अवेहलना बताते खुली चेतावनी दे दी है. सयुंक्त राज्य अमेरिका की तरफ से दी गई चेतावनी में हमास को तुरंत फिलिस्तीनियों पर हमले रोकने की बात भी कही है. अगर हमास ऐसा नहीं करता है तो शांति समझौते के गारंटर देश उनके खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकते हैं.

क्यों हिंसक हुआ हमास ?

हमास युद्धविराम और शांति समझौते के बावजूद अपने ही देश के लोगों को मारने पर लगा हुआ है. दरअसल, हमास को जिन फिलिस्तीन के लोगों पर इजराइल की सहायता करने का शक है वो उन्हें मार रहे हैं. इसमें कई कबीले और ऐसे नेता भी शामिल हैं जिनको हमास के खिलाफ इजराइल का समर्थन प्राप्त था.

शांति समझौते का उल्लंघन

सयुंक्त राज्य अमेरिका की तरफ से फिलिस्तीनियों पर हमास के लगातार जारी हमलों पर चिंता जाहिर की है. अमेरिका ने इसे नागरिकों और इलाके में अस्थिरता लाने वाला कृत्य जताते हुए शांति समझौते का उल्लंघन बताया. इस पर गारंटर देश मिस्र, कतर की भी पैनी नजर बनी हुई है. इजराइल हमास के बीच शांति समझौता होने के बावजूद नागरिकों को मारा जा रहा है. इन हमलों को गारंटर देश शांति स्थापित करने के लिए चल रहे लंबे प्रयास के लिए खतरनाक बता रहे हैं.

ट्र्ंप ने भी चेताया

कुछ समय पहले फिलिस्तीन में इजराइल समर्थन के नेता ने डोनाल्ड ट्रंप को शांति समझौते के लिए धन्यवाद किया था. फिलिस्तीन नेता की तरफ से जारी किए गए वीडियो में उन्होंने ट्रंप से गुहार लगाते हुए हमास के आतंक से बचाने की अपील भी की थी. डोनाल्ड ट्र्ंप ने इस गुहार के जवाब में हमास को फिलिस्तीन के लोगों की हत्याएं बंद करने की चेतावनी दी थी. ट्रंप ने हमास को चेताया कि अगर उन्होंने आम बेकसूर नागरिकों पर हमले बंद नहीं किए तो हमें हमास के लड़ाकों को अंदर घुसकर मारना पड़ेगा.