हमास के कब्जे से वापस लौटीं 20 जिंदगियां, नम आंखों से लगे गले; बदले में क्या देगा इजरायल?

Hamas Israel Ceasefire: गाजा शांति योजना के पहले चरण का आगाज बंधकों की रिहाई से शुरू हो गया. सोमवार सुबह कुल 7 को रिहा किया गया. जिनके नाम मतन एंगर्स्ट, गिल्बोआ डाला, एलन ओहेल, गली और जिवी बर्मन, एतान मोर और ओमारी हैं. इसके बाद बाकी 13 बंधकों को भी रिहा कर दिया और कहा कि हम समझौते पर खरे उतर रहे हैं. इन बंधकों के बदले इजरायल 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा और 1700 बंदियों को सौंप देगा.

भावुक होकर मिले बंधक

इजरायली सरकारी प्रेस कार्यालय ने कुछ देर बाद इनकी तस्वीर साझा की है. तस्वीरों में रिहाई के बाद सैनिकों से मिलते हुए इन्हें देखा जा सकता है. अपने प्रियजनों से मिलने से पहले चिकित्सा जांच के लिए इजरायली क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं. तस्वीरों में बर्मन बंधु गले मिलते दिखे, तो गिल्बोआ-डाला को भी इजरायली सैनिकों से मिलते देखा गया. दो साल पहले वह नोवा उत्सव में थे, जहां गाजा से कुछ ही मील दूर अपने भाई के साथ जश्न मना रहे थे. इसके तुरंत बाद हमास ने उनका अपहरण कर लिया था.

यह भी पढ़ें: 15 साल इजरायल के कब्जे में रहा मछुआरों का शर्म अल शेख, अब क्‍यों कहलाता है सिटी ऑफ पीस?

Add Zee News as a Preferred Source

बदले में मिलेंगे 251 बंधक

रिहा होने वाले लोगों में एतान मोर भी थे जो अक्टूबर 2023 में दक्षिणी इजरायल पर हमास के नेतृत्व वाले हमले के दौरान नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहे थे, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे और 251 को बंधक बना लिया गया था. कुल मिलाकर 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजरायल पर हमास के नेतृत्व वाले घातक हमले के दौरान अपहृत 20 जीवित बंधकों को आज रिहा किया जाना है. सात बंधकों को हमास ने सौंप दिया है.

इजरायल में डोनाल्ड ट्रंप

इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सुबह बेन गुरियन हवाई अड्डे पहुंचे. यहां इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने रेड कार्पेट पर उनका स्वागत किया. हर्जोग के कार्यालयानुसार ट्रंप का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति हर्जोग ने कहा,'ब्लेस्ड आर द पीसमेकर्स.' बाद में एक्स पोस्ट के में लिखा,'इजरायल आपका बहुत प्यार और कृतज्ञता के साथ स्वागत करता है! हमारे बंधकों को घर वापस लाने के लिए आपने जो कुछ भी किया है, उसके लिए धन्यवाद! हमारे क्षेत्र में भविष्य को लेकर आपकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद! ईश्वर इजरायल का भला करे! ईश्वर अमेरिका का भला करे.'

(इनपुट-आईएएनएस)