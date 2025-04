'घिनौनी इजरायली सरकार की वजह से टूट रहा हूं...', हमास ने जारी किया इजरायली बंधक का वीडियो, रिहाई के लिए ट्रंप से मांगी मदद

Israel Hamas war: इजरायल और हमास के बीच सीजफायर डील होने को बावजूद इसका कोई भी सही से पालन नहीं कर रहा है. अभी भी कुछ यहूदी हमास के कब्जे में हैं. हाल ही में हमास की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें इजरायली-अमेरिकी बंधक को दिखाया गया है. वह बंधक 7 अक्टूबर साल 2023 को पकड़े जाने के बाद से ही गाजा में रखा गया है.

रिहाई मांग रहा बंधक

यह वीडियो तब जारी किया गया है जब इजरायल में लोग आजादी का जश्न मनाने के लिए एक हफ्ते की छुट्टियां मना रहे थे. इस वीडियो में इजरायली सेना में काम कर चुके एक सैनिक एडन अलेक्जेंडर को दिखाया गया है. अलेक्जेंडर को गाजा में 551 दिनों से बंधक बनाकर रखा गया है. वीडियो में वह इजरायली सरकार और डोनाल्ड ट्रंप से सवाल करता है कि आखिर उन्हें क्यों अभी भी बंधक बनाकर रखा गया है. वडियो में शख्स अपनी रिहाई की गुहार लगा रहा है.

'घिनौनी इजरायली सरकार...'

अलेक्जेंडर ने अपने वीडियो में कहा,' ऐसा लगता है कि हमें यहां नहीं चाहा जा रहा है और हमें यहां छोड़ दिया गया है. मैं इस घिनौनी दुनिया और घिनौनी इजरायली सरकार की वजह से टूट रहा हूं. हर दिन मैं देखता हूं कि वह (नेतन्याहू) देश को एक तानाशाह की तरह कंट्रोल करता है.

