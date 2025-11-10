कौन है इजराइल का वो सैनिक, जिसकी मौत के 11 साल बाद हमास ने सौंपे अवशेष

Hamas-Israel Deal: हमास ने इजरायल को उनके मरहूम सैनिक लेफ्टिनेंट हैदर गोल्डिन (Lieutenant Hadar Goldin) का पार्थिव शरीर सौंप दिया है. इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हर हफ्ते होने वाली कैबिनेट मीटिंग में पहले ही इसकी जानकारी दी थी. सैनिक गोल्डिन का पार्थिव शरीर मिलने के बाद अब पहचान की पुष्टि की जाएगी. वहीं, हमास की तरफ से शव मिलने से पहले पीएम नेतन्याहू ने कहा, "हमें लेफ्टिनेंट हैदर गोल्डिन का पार्थिव शरीर हासिल होने वाला है. राज्य की स्थापना के समय से ही हमारी एक विरासत रही है, जंग में शहीद हुए अपने सैनिकों को वापस लौटाना, और हम यही कर रहे हैं."

नेतन्याहू ने क्या कहा था?

बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने आगे कहा, "हमास ने कल ऐलान किया था कि उसके पास लेफ्टिनेंट हैदर गोल्डिन का पार्थिव शरीर है, जिनकी यादें हमेशा स्मरणीय है. हमें आज दोपहर उनका पार्थिव शरीर हासिल होगा. यह प्रक्रिया, निश्चित रूप से, उनकी पहचान के सत्यापन के साथ तुरंत शुरू होगी."

काफी लंबे वक्त से हुई कोशिश

इजरायली पीएम ने बताया कि लेफ्टिनेंट हैदर गोल्डिन 11 साल पहले 'ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज' में शहीद हो गए थे. उनके पार्थिव शरीर को हमास ने कब्जा कर रखा था, जिसने इस दौरान उन्हें वापस करने से इनकार कर दिया था. इस दौरान, इजरायली सरकारों ने उन्हें वापस लाने की बहुत कोशिश की.

"बंधकों की वापसी होगी"

पीएम नेतन्याहू ने आगे कहा कि हमने जंग की शुरुआत में कहा था कि हम बिना किसी अपवाद के सभी बंधकों को वापस लाएंगे. 255 बंधक बनाए गए थे, जिनमें 4 पहले बंधक बनाए गए थे. हम अब तक 250 वापस ला चुके हैं. हम उन सभी को वापस लाएंगे.

एक और सैनिक का शव वापस लाने की तैयारी

इजरायली पीएम ने कहा, "हमारे पास राज्य की स्थापना, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर मुक्ति संग्राम तक की एक विरासत है, जंग में शहीद हुए हमारे सैनिकों को वापस लाने की, और हम ऐसा कर रहे हैं. कभी-कभी इसमें बहुत समय लग जाता है, जैसे कि सुल्तान याकूब की लड़ाई (Battle of Sultan Yacoub) में 40 साल हो गए हैं. अब तक हम वहां से 2 शहीद सैनिकों को वापस ला चुके हैं, और एक और सैनिक बचा है."

उन्होंने कहा कि ये हमारे सैनिकों और सुरक्षाकर्मियों, दोनों के प्रति हमारा एक बड़ा दायित्व है. हम एली कोहेन को वापस लाने पर काम कर रहे हैं. हम इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. ये एक पवित्र मूल्य है. ये इजरायल के नागरिकों के प्रति, और सबसे बढ़कर इजरायल के सैनिकों और लड़ाकों के प्रति हमारी पारस्परिक जिम्मेदारी को दिखाता है.

(इनपुट-आईएएनएस)