नेतन्याहू के गाजा पर कब्जे के प्लान से घबराया हमास, डाल दिए हथियार! बोला- हम तैयार हैं...

7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने एक साथ 5 हजार मिसाइलों से हमला बोल दिया था. इस हमले में इजरालयल के लगभग 1200 लोगों की मौत हो गई थी. इस हमले का इजरायल ने ऐसा जवाब दिया कि गाजा पट्टी से हमास का नामो निशान खत्म कर दिया. अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा करने ऐलान कर दिया. नेतन्याहू के इस ऐलान के बाद आतंकी संगठन हमास की नींद उड़ गई.

शुक्रवार (8 अगस्त) को फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने बेंजामिन नेतन्याहू के गाजा पट्टी पर कब्जा करने के प्लान से घबराकर घुटने टेक दिए. आतंकी संगठन हमास ने सीजफायर की मांग करते हुए इजरायल के सभी बंधकों को सुरक्षित लौटाने की पेशकश कर दी है. हमास ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक आधिकारिक बयान में कहा,'हमने मिस्र और कतरी मध्यस्थों के माध्यम से युद्धविराम को सफल बनाने के लिए पूरी लचीलापन दिखाया है. हम युद्ध को रोकने और उसकी सेनाओं को वापस बुलाने के बदले में सभी कब्जे वाले कैदियों को रिहा करने के लिए एक व्यापक समझौते के लिए तैयार हैं.'

नेतन्याहू का प्लान और घुटनों पर आया हमास

आतंकी संगठन हमास ने यह भी कहा कि गाजा पर कब्जा करने की योजना 'एक ऐसा साहसिक कदम है जिसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और यह कोई सैर-सपाटा नहीं होगा।' आतंकी संगठन ने आगे कहा,'हमारे लोग और उनका प्रतिरोध टूटने या आत्मसमर्पण करने के लिए लचीला है, और नेतन्याहू की योजनाएं और भ्रम विफल होंगे.'

नेतन्याहू का प्लान,हम बंधकों को मुक्त नहीं करवाएंगे...

इस बीच, पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री एहुद ओल्मर्ट ने कहा कि गाजा में सैन्य कार्रवाई का विस्तार करने से न तो हमास को हराया जा सकेगा और न ही बंधकों को मुक्त किया जा सकेगा. 'यह मान लेना कि अब हम हमास के बचे हुए हिस्से तक पहुंच जाएंगे और बंधकों को बचा लेंगे यह एक काल्पनिक विचार है, ऐसा नहीं होगा.' ओल्मर्ट ने द असोसिएटेड प्रेस के साथ एक साक्षात्कार में कहा, न केवल वे बल्कि नेतन्याहू की गाजा पट्टी पर पूरी तरह कब्जा करने की योजना ने सऊदी अरब और यूके सहित कई देशों से भारी आक्रोश भी पैदा किया है.

क्या है नेतन्याहू का प्लान?

चैनल 12 की एक रिपोर्ट के अनुसार, योजना के पहले चरण में, नेतन्याहू सरकार गाजा शहर के 10 लाख निवासियों को - जो कि पूरी फिलिस्तीनी आबादी का लगभग 50 प्रतिशत है, निकासी का नोटिस जारी करेगी. नेतन्याहू के अनुसार, इससे उनके अधिकारियों को निकासियों के लिए गाजा पट्टी में अस्पतालों और शिविरों जैसे नागरिक बुनियादी ढांचे स्थापित करने का कुछ समय मिलेगा. इस प्रक्रिया के कई हफ्तों तक चलने की बात कही गई है.

प्लान का दूसरे चरण में क्या?

चैनल 12 की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस प्लान के दूसरे चरण में इजरायली सेना इस क्षेत्र में एक आक्रामक कार्रवाई शुरू करेगी. उस समय, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक भाषण देंगे जिसमें वे इजरायल के साथ समन्वय में मानवीय सहायता में तेजी लाने की घोषणा करेंगे. इस बीच, इजरायल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने बुधवार (6 अगस्त) को ब्लूमबर्ग न्यूज को बताया कि इजरायल और अमेरिका समर्थित गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन द्वारा संचालित पहले से मौजूद चार सहायता स्थलों में 12 और सहायता स्थल जोड़ने का प्रयास चल रहा है.

