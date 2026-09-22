'हमास समर्थक हैं जोहरान...', UNGA से पहले नेतन्याहू ने वीडियो जारी कर ममदानी के आरोपों पर किया पलटवार

संयुक्त राष्ट्रसभा में होने वाली UNGA की बैठक शुरू होने से ठीक पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का गुस्सा न्यूयॉर्क के मुस्लिम मेयर जोहरान ममदानी पर फूट पड़ा है. नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन से पहले न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी पर तीखा हमला बोला है. नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश जारी कर ममदानी पर हमास के समर्थन और न्यूयॉर्क के यहूदी समुदाय के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप लगाया.
दरअसल इसके पहले न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर गाजा में युद्ध अपराध और नरसंहार के आरोप लगाए थे. इसके बाद ममदानी के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा, 'वह संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल के पक्ष को सामने रखेंगे और ममदानी की ओर से लगाए जा रहे आरोपों का भी जवाब देंगे.' उन्होंने ममदानी को सीधे संबोधित करते हुए उनके रुख की आलोचना की. नेतन्याहू का आरोप है कि ममदानी हमास के प्रति नरम रुख रखते हैं और उनके बयानों से न्यूयॉर्क के यहूदियों के खिलाफ तनाव बढ़ता है. ये नेतन्याहू के लगाए हुए आरोप हैं, जिनसे ममदानी सहमत नहीं हैं.
#IGR: Netanyahu hits back at Mamdani ahead of UNGA appearance
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has sharply criticized New York Mayor Zohran Mamdani ahead of his UN General Assembly appearance.
In a video statement, Netanyahu accused Mamdani of supporting Hamas and… pic.twitter.com/CHFy3iymBT
— India Global Review (@IGR_Media) September 22, 2026
दूसरी ओर, ममदानी लंबे समय से नेतन्याहू की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं. उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री पर गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं और नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग का समर्थन किया है. हालांकि, न्यूयॉर्क प्रशासन पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि शहर के पास अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वारंट को स्वतंत्र रूप से लागू करने का अधिकार नहीं है.
संयुक्त राष्ट्र महासभा का मौजूदा सत्र 22 से 28 सितंबर तक चल रहा है. इस दौरान नेतन्याहू का संबोधन ऐसे समय हो रहा है, जब इजरायल और गाजा को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहस लगातार जारी है. न्यूयॉर्क में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है और विरोध प्रदर्शनों को लेकर पुलिस ने तैयारियां की हैं. नेतन्याहू और ममदानी के बीच सार्वजनिक बयानबाजी से UNGA के दौरान दोनों पक्षों की राजनीतिक और कूटनीतिक खींचतान और खुलकर सामने आने की संभावना है.
इसके पहले सोमवार (21 सितंबर) को सीएनएन से बातचीत करते हुए ममदानी ने नेतन्याहू पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वो नेतन्याहू को गिरफ्तार करवाएंगे. हालांकि, बाद में उन्होंने ये स्वीकार कर लिया था कि उनके पास नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है. नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर जारी किए गए वीडियो संदेश में ममदानी पर हमला बोलेते हुए कहा- 'शर्म करो ममदानी साहब, आप हमास जैसे आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे लोगों का कत्लेआम किया. न्यूयॉर्क के यहूदियों के खिलाफ दंगे भड़काने पर भी आपको शर्म आनी चाहिए.'