Israel Attack: ताबड़तोड़ रॉकेट दागने के बाद हमास ने 35 इजरायलियों को बंधक बनाया; इजरायल ने यूं दिया जवाब

Israel Palestine Conflict in Gaza: फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास ने शनिवार को इज़राइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी. जिसके बाद तेल अवीव से जवाबी कार्रवाई शुरू हुई. दावा किया जा रहा है कि हमास द्वारा यह अब तक का इज़रायल पर सबसे बड़ा हमला है. हथियारों से लैस दर्जनों हमास लड़ाकों ने गाजा पट्टी से रॉकेटों की भारी बौछार के साथ सीमा पार की. इजरायल में हमास के हमले में कम से कम 40 लोग जान गंवा चुके हैं. यह जानकारी इजरायल की राष्ट्रीय बचाव सेवा ने दी है. इजरायल के अस्पतालों में सैकड़ों घायलों का इलाज किया जा रहा है, जिनमें कई की हालत गंभीर है.

हमास ने गाजा पट्टी से लगभग 5000 रॉकेट दागे और दर्जनों फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने गाजा से इजरायल में घुसपैठ की. रिपोर्ट के मुताबिक हमले में 200 से अधिक इजरायली घायल हुए हैं और कई मारे भी गए हैं. इजरायली नागरिकों को भी आतंकवादियों ने उनके घरों में बंधक बना लिया है.

Dozens of fighter jets of the Israeli Air Force are now attacking targets of the terrorist organization Hamas in the Gaza Strip in several locations, more details to follow.

न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि आतंकियों ने चार छोटे, ग्रामीण इजरायली समुदायों, साथ ही सीमावर्ती शहर सेडरोट और दो सैन्य ठिकानों पर हमला किया. इज़रायल के अधिकारियों ने भी बताया कि आतंकवादियों ने गाजा से देश में घुसपैठ की. क्षेत्र के निवासियों को अपने घरों में रहने के लिए कहा गया है. गाजा से रॉकेट दागे जाने के बाद येरुशलम में सायरन की आवाज सुनी गई.

इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ 'ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स' लॉन्च किया है. इज़रायल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने कहा कि उन्होंने गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया है. इजरायली वायुसेना ने कहा, "इजरायली वायुसेना के दर्जनों लड़ाकू विमान अब गाजा पट्टी में कई स्थानों पर आतंकवादी संगठन हमास के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं."

In response to the barrages of rockets launched by Hamas from Gaza at Israel, the IDF is currently striking Hamas targets in Gaza.

इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम युद्ध में हैं. मैंने सबसे पहले घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों की बस्तियों को साफ करने का आदेश दिया और बड़े पैमाने पर भंडार जुटाने का आदेश दिया. दुश्मन को इसकी कीमत चुकानी होगी.

is under a combined attack from Gaza during the Jewish holiday.

Both by rockets and ground infiltration of Hamas terrorists.

The situation is not simple but Israel will prevail.October 7, 2023