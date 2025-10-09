Advertisement
Hindi Newsदुनिया

डील तो डन हो गई लेकिन हमास सभी बंधकों को कभी नहीं लौटा पाएगा वापस? नेतन्‍याहू के साथ बिगड़ न जाए कहीं बात

Hamas: हमास और इजरायल के बीच जारी जंग अब लगभग खत्म हो गई है. बताया जा रहा है कि दोनों ही पक्ष प्लान पर सहमत हो गए हैं. हालांकि इस बीच खबर आई है कि हमास सभी इजरायली बंधकों को वापस नहीं कर पाएगा. चलिए जानते हैं क्यों?

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 09, 2025, 07:45 AM IST
डील तो डन हो गई लेकिन हमास सभी बंधकों को कभी नहीं लौटा पाएगा वापस? नेतन्‍याहू के साथ बिगड़ न जाए कहीं बात

Hamas Israel: हमास और इजरायल के बीच चली आ रही जंग अब खत्म होने के करीब है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि उनके जरिए दिए गए प्लान पर हमास ने सहमति जताई है. उन्होंने बताया कि इजरायल और हमास ने अमेरिका की मध्यस्थता वाली शांति योजना के पहले चरण पर सहमति जताई है. इसका मकसद जंग रोकना और बंधकों व कैदियों को रिहा करना है. हालांकि इस बीच खबर यह भी आ रही है कि हमास इजरायल के सभी बंधकों को वापस नहीं कर पाएगा. 

रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी मिलिटेंट ग्रुप हमास शायद सभी मृत बंधकों को वापस नहीं ला पाएगा. CNN ने तीन अलग-अलग स्रोतों के हवाले से बताया कि इजरायली सरकार को पता है कि हमास को कुछ बचे हुए 28 मृत बंधकों की जगह का पता नहीं है या उन्हें निकालना संभव नहीं है. एक सूत्र ने कहा कि  यह जानकारी इजरायली खुफिया रिपोर्ट और हमास व मध्यस्थों से चल रही बातचीत के संदेशों पर आधारित है. हालांकि अलग-अलग आंकलन में फर्क क्यों है, यह अभी साफ नहीं हो पाया है. 

गाजा पर गंभीर बातचीत: ट्रंप

यह रिपोर्ट तब आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी टीम गाजा पर गंभीर वार्ता कर रही है. गाजा जंग के दो साल पूरे होने पर ट्रंप ने कहा,'हमारी टीम अभी मिस्र में है और एक टीम अभी निकल गई. गंभीर वार्ता हो रही है और मिडिल ईस्ट में शांति का अवसर हो सकता है.' ट्रंप ने कहा कि कुछ स्वाभाविक मतभेद हैं लेकिन इसके बावजूद सहयोग संभव है. उन्होंने यह भी कहा कि बंधकों की तत्काल रिहाई होनी चाहिए.

ट्रंप का पीस प्लान कौन फेल करना चाहता है? गाजा में इजरायली फौज की चौकी पर हो गया आतंकी हमला

इजरायल के लिए बड़ा दिन: नेतन्याहू

नेतन्याहू ने कहा,'इजरायल के लिए एक बड़ा दिन है. कल ​​मैं सरकार को इस समझौते को मंजूरी देने और हमारे सभी प्रिय बंधकों को वापस लाने के लिए बुलाऊंगा. मैं आईडीएफ के बहादुर फौजियों और सभी सुरक्षा बलों का धन्यवाद करता हूं, जिनकी हिम्मत और कुर्बानी की बदौलत हम आज इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं. मैं राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम को हमारे बंधकों को रिहा करने के इस मिशन में उनके योगदान के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं. हम सब मिलकर अपने सभी लक्ष्यों को हासिल करते रहेंगे और अपने पड़ोसियों के साथ शांति का विस्तार करते रहेंगे.'

इससे पहले नेतन्याहू ने क्या कहा था?

वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा कि गाजा जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक सभी बंधकों को वापस नहीं लिया जाता और हमास को हथियार से खाली नहीं किया जाता. इसके अलावा इजरायली रणनीतिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर बुधवार (8 अक्टूबर) को शार्म एल-शेख में होने वाली सीजफायर वार्ता में शामिल होने वाले हैं.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Hamas

