आजाद हुआ ईरानी बॉडीबिल्डर! 5 महीने बाद अमेरिकी कोर्ट ने रिहा करने का दिया आदेश; जानिए पूरा मामला

Hamid Ziaei released: अमेरिकी संघीय न्यायालय ने हाल ही में ईरानी प्रवासी और बॉडीबिल्डर हमीद जियाई को रिहा करने का आदेश दिया है, जिन्हें अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों ने पिछले पांच महीनों से हिरासत में रखा था. जियाई के वकीलों ने सोमवार को अदालत में कहा कि उन्हें बिना किसी सबूत के हिरासत में रखा गया था और उनके डिपोर्टेशन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही थी, और उन्हें उस देश में भेजा जाने का खतरा था, जहां उनके साथ उत्पीड़न हो सकता है.

जियाई के वकीलों ने अल्बुकर्क की अदालत में बताया कि उन्हें कैलिफोर्निया में यूएस इमिग्रेशन और कस्टम्स इनफोर्समेंट के एक चेक-इन अपॉइंटमेंट के दौरान हिरासत में लिया गया था. वकीलों का कहना है कि लगभग छह महीने बाद भी उनकी हिरासत प्रक्रियाओं में उचित प्रगति नहीं हुई, जिससे उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है. रिचल लैंड्री, इनोवेशन लॉ लैब की स्टाफ अटॉर्नी, ने कहा, "सरकार ने यह साबित नहीं किया कि जियाई को निकट भविष्य में किसी देश में भेजा जाएगा."

अदालत में दाखिल दस्तावेजों के अनुसार, जियाई ने ईरान में सरकार के खिलाफ बोलने के बाद वहां से भागकर जनवरी 2024 में अमेरिका में प्रवेश किया था. उनके शरणार्थी आवेदन को माना नहीं गया था, लेकिन 2024 के बीच में उन्हें कार्य की अनुमति के साथ अस्थायी रिहाई दी गई थी. यह अस्थायी रिहाई शरणार्थी रिहाई की तुलना में कम आम होती है और इसे प्रवासियों को किसी सुरक्षित तीसरे देश में भेजने की प्रक्रिया पूरी होने तक दिया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

जियाई इरविन, कैलिफोर्निया में वृद्ध देखभाल, फूड डिलीवरी और पर्सनल ट्रेनर के रूप में जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन जून 2024 में उन्हें फिर से हिरासत में ले लिया गया. अदालत के दस्तावेजों में ICE के एक सहायक क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि अगस्त से उन्हें तीसरे देश में भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई थी और एक विदेशी दूतावास के साथ साक्षात्कार का समन्वय किया जा रहा था.

संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यू मेक्सिको स्थित अटॉर्नी कार्यालय ने मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की, ICE ने अदालत में कहा कि उन्हें निकासी की व्यवस्था के लिए कम से कम छह महीने का समय दिया जाना चाहिए.

संघीय जिला न्यायाधीश मैथ्यू गार्सिया ने आदेश दिया कि जियाई को अगले 24 घंटों में रिहा किया जाए. जियाई ने 2 दिसंबर को बयान में कहा कि हिरासत के दौरान उन्हें चिंता और पैनिक अटैक हुए, तीन दांतों के संक्रमण के इलाज में देरी हुई और उन्होंने वजन और मांसपेशियों में कमी देखी. उन्होंने कहा, "इससे भविष्य में एक खिलाड़ी के रूप में मेरा जीवन यापन करना कठिन हो जाएगा."



यह भी पढ़ें: सिर्फ 6 घंटे, एक बूंद खून! IVRI के वैज्ञानिकों ने 7 साल में बनाई देसी 'चमत्कारी किट'! तुरंत होगी ब्लड कैंसर की पहचान