पिछले साल न्‍यू मैक्सिको में एक्‍टर जीन हैकमैन की पत्‍नी बेट्सी अराकावा की हंटावायरस संक्रमण से मौत हो गई थी. हैकमैन की मौत इसके लगभग एक हफ्ते बाद उनके घर पर दिल की बीमारी के कारण हो गई थी. उसके बाद दुर्लभ और संक्रामक हंटावायरस एक बार फिर सुर्खियों में है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को बताया कि अटलांटिक महासागर में एक क्रूज शिप पर दुर्लभ हंटावायरस संक्रमण के संदिग्ध प्रकोप से तीन लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक बुज़ुर्ग शादीशुदा जोड़ा भी शामिल है और कम से कम तीन अन्य लोग बीमार पड़ गए.

WHO ने कहा कि जांच चल रही है लेकिन हंटावायरस का कम से कम एक मामला कन्फ़र्म हो गया है. संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने बताया कि बीमार मरीजों में से एक दक्षिण अफ्रीका के एक अस्पताल में इंटेंसिव केयर में है और एजेंसी अधिकारियों के साथ मिलकर शिप से लक्षणों वाले दो अन्य लोगों को निकालने का काम कर रही है.

क्रूज का संचालन करने वाली डच कंपनी ने बताया कि शिप अब केप वर्डे के तट के पास खड़ा है - यह अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है - और स्थानीय अधिकारी मदद कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी को भी शिप से उतरने की इजाज़त नहीं दी है. कंपनी ने बताया कि शिप पर मौजूद जिन दो बीमार लोगों को तुरंत मेडिकल देखभाल की जरूरत है, वे क्रू के सदस्य हैं.

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कैसे फैलता है हंटावायरस

हंटावायरस संक्रमण मुख्य रूप से चूहों और गिलहरियों जैसे कृंतकों (rodents) से फैलता है. हंटावायरस, जो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, वायरसों का एक ऐसा परिवार है जो मुख्य रूप से संक्रमित कृंतकों - जैसे चूहों और गिलहरियों - के पेशाब या मल के संपर्क में आने से फैलता है.

अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) के अनुसार, हंटावायरस दो गंभीर सिंड्रोम पैदा करता है:

1. हंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम - एक गंभीर बीमारी जो फेफड़ों को प्रभावित करती है

2. हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम - एक गंभीर बीमारी जो किडनी को प्रभावित करती है.

WHO ने बताया कि हालांकि यह दुर्लभ है, लेकिन हंटावायरस संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है. इसका कोई खास इलाज या दवा नहीं है, लेकिन शुरुआती मेडिकल देखभाल मिलने से मरीज के बचने की संभावना बढ़ जाती है.