Coronavirus and Hantavirus: अटलांटिक महासागर में सैर-सपाटे के लिए निकले एक क्रूज शिप MV Hondius पर दुर्लभ हंतावायरस संक्रमण के फैलने से तीन लोगों की मौत हो गई और अन्‍य आठ संक्रमित हो गए. इस शिप पर 149 लोग सवार थे. उनमें दो भारतीय क्रू सदस्‍य भी शामिल थे. अभी तक भारतीयों की पहचान नहीं हो सकी है. इस खबर के सामने के आने के बाद से ही दुनियाभर की स्‍वास्‍थ्‍य एजेंसियां चिंतित हो गई हैं.

ऐसा इसलिए क्‍योंकि कोरोना के छह सालों के बाद इस तरह के नए वायरस के प्रकोप का खतरा बढ़ गया है. तरह-तरह के सवाल उठने लगे हैं कि क्‍या ये भी कोरोना वायरस की तरह घातक है? क्‍या इससे बचने के लिए मास्‍क पहनना पड़ेगा? क्‍या बचाव की मुहिम में लॉकडाउन लग सकता है? इस तरह के तमाम सवालों का जवाब विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन ने देने का प्रयास किया है. गुरुवार शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान WHO की तरफ से महामारी और वैश्विक महामारी प्रबंधन की निदेशक डॉ. मारिया वान केरखोव ने स्पष्ट किया, 'यह न तो Covid है और न ही इन्फ्लूएंजा- यह बहुत अलग तरीके से फैलता है.'

अर्जेंटीना जैसी स्थिति

WHO के इमरजेंसी हेल्थ प्रोग्राम के अलर्ट और रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉ. अब्दिरामन महमूद ने कहा, '2018-2019 में अर्जेंटीना में भी हमारे सामने ऐसी ही स्थिति आई थी, जहां एक लक्षण वाले व्यक्ति ने एक सोशल गैदरिंग में हिस्सा लिया था, जिसकी वजह से बहुत से लोग इन्फेक्टेड हो गए थे. अभी भी हम वैसी ही स्थिति में हैं.'

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1. महामारी फैलने की आशंका कितनी सच है

डब्‍ल्‍यूएचओ का कहना है, 'यह अर्जेंटीना में फैले आउटब्रेक जैसा ही है और हमें किसी बड़ी महामारी की आशंका नहीं है. पब्लिक हेल्थ से जुड़े उपायों से हम संक्रमण की चेन को तोड़ सकते हैं, और यह एक सीमित आउटब्रेक ही रहेगा.' डॉ वैन केरखोव ने इस बात पर भी जोर दिया, 'यह कोरोनावायरस नहीं है. यह एक बिल्कुल अलग वायरस है जो काफी समय से मौजूद है. यह कोविड महामारी की शुरुआत नहीं है; यह एक ऐसा आउटब्रेक है जिसे हम एक जहाज पर देख रहे हैं, जो एक सीमित इलाके में हो रहा है.'

उन्‍होंने कहा, 'यह वैसी स्थिति नहीं है जिसका सामना हमने छह साल कोरोनावायरस के दौर में किया था. यह उसी तरह से नहीं फैलता.'

2. हंतावायरस और कोरोनावायरस में बुनियादी अंतर

हंतावायरस और Covid-19 के बीच मुख्य अंतर यह है कि हंतावायरस मुख्य रूप से एक जूनोटिक बीमारी है, जबकि Covid-19 एक बहुत ज्‍यादा संक्रामक रेस्पिरेटरी वायरस है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है. हालांकि दोनों ही गंभीर श्‍वसन संबंधी समस्‍याएं पैदा कर सकते हैं, लेकिन कई मामलों में देखा गया है कि हंतावायरस कहीं ज्‍यादा जानलेवा है. इन सबके बावजूद ये कहा जा सकता है कि इसके महामारी का रूप लेने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि यह लोगों के बीच आसानी से नहीं फैलता.

3. हंतावायरस का प्रसार

हंतावायरस संक्रमण मुख्य रूप से चूहों और गिलहरियों जैसे कृंतकों (rodents) से फैलता है. हंतावायरस पूरी दुनिया में पाए जो वाले वायरसों का एक ऐसा परिवार है जो मुख्य रूप से संक्रमित कृंतकों - जैसे चूहों और गिलहरियों - के पेशाब या मल के संपर्क में आने से फैलता है.

अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) के अनुसार, हंतावायरस दो गंभीर सिंड्रोम पैदा करता है:

A. हंतावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम - एक गंभीर बीमारी जो फेफड़ों को प्रभावित करती है

B. हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम - एक गंभीर बीमारी जो किडनी को प्रभावित करती है.

WHO के मुताबिक इसका कोई खास इलाज या दवा नहीं है, लेकिन शुरुआती मेडिकल देखभाल मिलने से मरीज के बचने की संभावना बढ़ जाती है.

4. क्या इंसान से इंसान में फैलता है?

इसका जवाब हां है. अगर लोगों के बीच में बहुत करीबी संपर्क हो तो यह इंसान से इंसान में फैल सकता है. खासकर जहाज में केबिन शेयर करना, एक साथ खाना खाने और सीमित जगह पर रहने की वजह से यह तेजी से फैल सकता है.

5. इस वायरस के लक्षण कब दिखते हैं?

इस वायरस के लक्षण संक्रमित होने के 2 से 4 हफ्ते बाद दिखते हैं. शुरुआत में पीड़ित को बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द, सांस फूलना, पेट दर्द, उल्टी या दस्त हो सकते हैं. इलाज की बात करें तो इसका कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है. अस्पताल में लक्षण देखकर उनका इलाज किया जाता है. ऐसे में बेहतर यही होता है कि जल्दी अस्पताल पहुंचकर इलाज शुरू करवा दिया जाए, जिससे मरीज के बचने की संभावना बढ़ जाती है.

ब्रिटेन की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी (UKHSA) के प्रोफेसर रॉबिन मे का कहना है कि जो लोग इस क्रूज यात्रा में शामिल हुए थे, उन्हें छोड़कर बाकी आम लोगों के लिए खतरा लगभग न के बराबर है. बाजार, स्कूल, ऑफिस या सड़क पर लोगों के सामान्य संपर्क में आने से यह वायरस नहीं फैलता है. उनका मानना है कि यह वायरस पूरी दुनिया में महामारी नहीं बनने वाला है. फिर भी यह एक गंभीर घटना है, ऐसे में लोगों को संभलकर रहने की जरूरत है.