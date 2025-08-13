'हैप्पी मील' बना बर्बादी का कारण, पोकेमॉन कार्ड की दीवानगी से मैकडोनाल्ड्स को माफी मांगनी पड़ी
McDonald Vira News: जापान में मैकडोनाल्ड्स ने पोकेमॉन कार्ड वाले ‘हैप्पी मील’ कैंपेन को रिसेलर्स द्वारा खरीद व खाने की बर्बादी के कारण रोक दिया. कंपनी ने माफी मांगते हुए भविष्य में कड़े नियम लागू करने की घोषणा की.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 13, 2025, 02:24 PM IST
McDonald's Japan Pokemon Card: जापान में मैकडोनाल्ड्स ने बच्चों के लिए चलाए गए ‘हैप्पी मील’ (जापान में हैप्पी सेट) कैंपेन को बीच में ही रद्द कर दिया है. इस ऑफर में खाने के साथ एक खिलौना और खास पोकेमॉन कार्ड दिया जा रहा था. कार्ड मिलने की चाह में रिसेलर्स ने बड़ी मात्रा में मील खरीद लिए और खाने को फेंक दिया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये कार्ड इतने लोकप्रिय थे कि पहले ही दिन सभी स्टॉक खत्म हो गए और स्टोर्स के बाहर खाने का ढेर लग गया.

कंपनी ने मांगी माफी

मैकडोनाल्ड्स ने कहा कि यह स्थिति उनके ‘खाने को बर्बाद न करने’ के सिद्धांत के खिलाफ है. कंपनी ने माना कि तैयारी में कमी रही और ग्राहकों को उम्मीद के मुताबिक अनुभव नहीं मिल पाया. बयान में कहा गया, “हम बच्चों और परिवारों को मजेदार डाइनिंग अनुभव देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन इस बार हमारी तैयारी पर्याप्त नहीं थी.”

नए नियमों की तैयारी

खाने की बर्बादी और भीड़ से बचने के लिए कंपनी अब एक ग्राहक को सीमित संख्या में मील देने, ऑनलाइन ऑर्डर बंद करने और नियम तोड़ने वालों को सेवा न देने जैसे कदमों पर विचार कर रही है. कंपनी ने कहा कि वह हैप्पी सेट के मूल उद्देश्य पर लौटेगी जो बच्चों और परिवारों के चेहरों पर मुस्कान लाना है.

पोकेमॉन कार्ड की दीवानगी

पोकेमॉन कार्ड दुनिया भर में बच्चों और बड़ों के बीच लोकप्रिय हैं. कुछ कार्ड्स की कीमत 1,000 डॉलर (लगभग 83 हजार रुपये) से भी ज्यादा होती है. जापान में जब यह ऑफर आया तो स्टोर्स पर असामान्य रूप से बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी. बाद में ये कार्ड ऑनलाइन सैकड़ों डॉलर में रीसेल होते दिखे.

चार दशकों का इतिहास

मैकडोनाल्ड्स 40 साल से ज्यादा समय से हैप्पी मील बेच रहा है. जापान में इसकी कीमत करीब 510 येन (3.40 डॉलर) है. कंपनी का कहना है कि वह इस तरह की स्थिति दोबारा न हो, इसके लिए सख्त कदम उठाएगी और बच्चों के लिए इस मील को फिर से सुरक्षित और मजेदार बनाएगी.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

