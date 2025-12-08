कैंसर की सर्जरी के बाद, कंधे का टैटू सीधे जुबान पर! 21 साल की लड़की के साथ हुआ 'असंभव' चमत्कार

Tattoo Transferred to Tongue: आज हम ब्रिटेन में रहने वाली 21 वर्षीय एक्टिंग की छात्रा हैरियट ट्रेविट के बारे में बताएंगे जिसकी कहानी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, इनका कहना है कि इनको कैंसर था जिसके इलाज के लिए रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करवाना जरूरी था. हैरान करने वाली बात ये थी की जब सर्जरी हुआ तो इनके बांह पर बना टैटू उनकी जुबान पर चला गया, जो सिर्फ मेडिकल अजूबा ही नहीं, बल्कि हैरियट की हिम्मत की एक मिसाल भी माना जा रहा है.

मिर्गी का दौरा नहीं, कैंसर निकला

हैरियट नॉर्थ यॉर्कशायर की रहने वाली हैं, इनको इस साल की शुरुआत में ज़ुबान पर दर्दनाक छाला हुआ था. हैरियट ने पहले सोचा था कि यह मिर्गी के दौरे के दौरान ज़ुबान कटने के कारण हुआ होगा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा जैसे गंभीर कैंसर आमतौर पर बुजुर्गों में देखने को मिलते हैं, ऐसे में 21 साल की उम्र में यह उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था. बायोप्सी के एक महीने बाद उन्हें स्टेज टू स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का पता चला, जिसके बाद तुरंत इलाज की तैयारी शुरू की गई थी.

सर्जरी और टैटू का ट्रांसफर

हैरियट की सर्जरी बहुत कठिन थी और इसमें एडवांस फ्री फ्लैप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था. इस सर्जरी का उद्देश्य ज़ुबान के उस हिस्से को दोबारा बनाना था जिसे कैंसर के कारण निकालना पड़ा था.

Add Zee News as a Preferred Source

हैरियट ने सर्जरी के बारे में बताया कि, "डॉक्टरों ने मेरी आधी ज़ुबान को बाहर निकाला. फिर, उन्होंने मेरी बांह से त्वचा और रक्त वाहिकाएं लेकर ज़ुबान को दोबारा बनाया." इस सर्जरी में, टैटू वाली त्वचा भी ज़ुबान पर ट्रांसफर हो गई.

ज़ुबान पर टैटू देखकर हैरियट हैरान थीं. उन्होंने कहा कि यह सब इतना अविश्वसनीय था कि उन्हें हंसी भी आई कि यह कितना पागलपन था. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि वह अपनी बांह की हालत देखकर दुखी थीं, जहां से त्वचा ली गई थी. उनके लिए वह पल खुशी और दर्द का मिला-जुला अनुभव था.

पहले कोर्स, फिर ऑपरेशन

इलाज की खबर मिलते ही, हैरियट ने डॉक्टरी टीम से एक साहसी अनुरोध किया था. उन्होंने अपने करियर को बचाने के लिए 10 दिन का समय मांगा ताकि वह LMA ड्रामा स्कूल में अपना ड्रामा कोर्स पूरा कर सकें और उन्हें पूरा साल दोबारा न पढ़ना पड़े.

वह याद करते हुए बताती हैं, "शुक्र है कि उन्होंने मुझे ड्रामा स्कूल खत्म करने दिया." हैरियट ने गुरुवार (22 मई) को कोर्स पूरा किया और उसके बाद 27 मई को उनका पहला ऑपरेशन हुआ था. डॉक्टरों ने इस 10 दिन के समय का उपयोग एमआरआई, सीटी स्कैन जैसे जरूरी टेस्ट पूरे करने में किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह लंबे समय तक एनेस्थीसिया के तहत पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी या उनके हार्ट पर असर पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें: चाइना की नाक के नीचे से...भारत ने चुपके से बना लिया स्वेज नहर का परमानेंट तोड़? 7200 KM का गुप्त रास्ता!