India-US Tariff War: भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध हाल के दिनों में टैरिफ (शुल्क) के मुद्दे पर तनावपूर्ण हो गए हैं. अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर कुल 50% कस्टम ड्यूटी लगाने का फैसला किया है, जिसमें से 25% शुल्क पहले ही 7 अगस्त से लागू किया जा चुका है, जबकि शेष 25% शुल्क आज रात से लागू हो जाएगा. यह निर्णय अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान घोषित टैरिफ नीति का हिस्सा है. इस फैसले के बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों में कुछ खटास जरूर आई है, लेकिन भारत अब भी स्थिति में सुधार की उम्मीद कर रहा है.

भारत-अमेरिका टैरिफ जंग के संदर्भ में अब भारत के पूर्व विदेश सचिव और राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने वर्जीनिया में एक कार्यक्रम के दौरान अहम बयान दिया है. उन्होंने कहा, 'अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर लगाया गया टैरिफ चिंता का विषय है, लेकिन यह स्थिति स्थायी नहीं है. दोनों देश जल्द ही व्यापार समझौते (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट) की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं.' इस दौरान पूर्व विदेश सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा टैरिफ विवाद से भारत-अमेरिका संबंधों की बुनियाद कमजोर नहीं होगी. उन्होंने भरोसा जताया कि द्विपक्षीय सहयोग, खासकर रणनीतिक और तकनीकी क्षेत्रों में, पहले की तरह मजबूत बना रहेगा.

#WATCH | Reston, Virginia | Former Foreign Secretary and Rajya Sabha MP Harsh Vardhan Shringla says, "Hopefully, we will find a way to conclude a satisfactory mutually beneficial Free Trade Agreement with the United States early rather than late and that would certainly take us… pic.twitter.com/uvSfhWDJQF — ANI (@ANI) August 27, 2025

भारत-अमेरिका के बीच पुराने रिश्तों को प्रभावित नहीं करेंगे

भारत-अमेरिका के बीच छिड़ी टैरिफ जंग को लेकर के विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के बीच आपसी हितों की गहराई इतनी मजबूत है कि अस्थायी व्यापार विवाद दीर्घकालिक रिश्तों को प्रभावित नहीं करेंगे. आने वाले महीनों में उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्ताओं के जरिए इस गतिरोध के समाधान की उम्मीद जताई जा रही है. श्रृंगला ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों की बुनियाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 'घनिष्ठ और विशेष साझेदारी' पर टिकी है. उन्होंने भरोसा जताया कि इसी मजबूत व्यक्तिगत जुड़ाव के चलते दोनों देश जल्द ही एक संतोषजनक और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement) की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं.

#WATCH | Reston, Virginia | Former Foreign Secretary and Rajya Sabha MP Harsh Vardhan Shringla says, "One thing that I know is that President Donald Trump and Prime Minister Modi enjoy a very close and special partnership. It's been evident in many of the meetings that I have… pic.twitter.com/i7vWpmjEGm — ANI (@ANI) August 27, 2025

'हाउडी मोदी' और 'नमस्ते ट्रंप' का मैं खुद गवाहः हर्षवर्धन श्रृंगला

वर्जीनिया में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रृंगला ने कहा, 'एक बात जो मैं निश्चित रूप से जानता हूं, वह यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बेहद घनिष्ठ और विशेष साझेदारी रही है. कई बैठकों में, जिनमें मैं स्वयं उपस्थित रहा हूं, यह स्पष्ट रूप से महसूस किया गया है.' उन्होंने कहा कि यह रिश्ता हाल का नहीं है, बल्कि ट्रंप के पहले कार्यकाल से चला आ रहा है जब ‘हाउडी मोदी’ (ह्यूस्टन, 2019) और ‘नमस्ते ट्रंप’ (अहमदाबाद, 2020) जैसे ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जो दोनों नेताओं के व्यक्तिगत संबंधों की गहराई को दर्शाते हैं. श्रृंगला ने उम्मीद जताई कि यह मजबूत साझेदारी न केवल व्यापारिक मतभेदों को सुलझाने में मदद करेगी, बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा के अगले चरण का मार्ग भी प्रशस्त करेगी.

#WATCH | Reston, Virginia | Former Foreign Secretary and Rajya Sabha MP Harsh Vardhan Shringla says, "From midnight tonight, we will be at the receiving end of 50% customs duties for goods exported into the United States from India...We are working on minimising the impact. One… pic.twitter.com/Hcc3dOowqr — ANI (@ANI) August 27, 2025

भारत-अमेरिका के रिश्तों में बहुत गहराई, रिश्तों पर नहीं पड़ेगा कोई असरः श्रृंगला

हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा,'भारत और अमेरिका के रिश्ते केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं. यह हमारे सबसे व्यापक और बहुआयामी संबंध हैं, जो किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक मजबूत हैं.' उन्होंने आगे कहा कि इन रिश्तों की नींव साझा लोकतांत्रिक मूल्य, सिद्धांत और आपसी विश्वास पर टिकी है, जो किसी भी अस्थायी उतार-चढ़ाव को सहन करने में सक्षम है. 'यही साझा मूल्य हैं जो हमें हर चुनौती से उबरने की ताकत देते हैं.' श्रृंगला ने अमेरिका द्वारा भारत में सर्जियो गोर को नए राजदूत के रूप में नामित किए जाने को भी सकारात्मक कदम बताया. उन्होंने कहा कि 'सर्जियो गोर की नियुक्ति दोनों देशों के रिश्तों में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लाएगी. यह संकेत है कि रणनीतिक साझेदारी की दिशा में दोनों पक्षों की प्रतिबद्धता मजबूत बनी हुई है.'

#WATCH | Reston, Virginia | Former Foreign Secretary and Rajya Sabha MP Harsh Vardhan Shringla says, "...We are developing our own capacities, with collaboration with countries like the USA. We are also developing a very strong semiconductor capacity. We are also undertaking a… pic.twitter.com/NWwwUMWRbD — ANI (@ANI) August 27, 2025

50% ड्यूटी लागू से भारतीय निर्यात पर असर के लिए तैयार है विकल्प

हर्षवर्धन श्रृंगला ने आगे कहा, 'हम इसके प्रभाव को कम करने के लिए काम कर रहे हैं.' श्रृंगला ने आश्वस्त किया कि भारत ने पहले से ही वैकल्पिक बाजारों की तैयारी शुरू कर दी है. उन्होंने बताया कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर समझौते किए हैं, जबकि यूरोपीय संघ (EU) के साथ व्यापार समझौता लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है. उन्होंने आगे कहा, हमने अमेरिकी टैरिफ को बढ़ने के असर को सीमित करने के लिए अन्य बाजारों तक अपने निर्यात को पहुंचा सकते हैं.'

