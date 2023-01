Electricity being generated from rocks: इतिहास की किताबों में आपने पढ़ा होगा कि प्राचीन काल में पत्थरों की रगड़ से आग पैदा की जाती थी. आज माचिस होने के बावजूद देश में आज भी कई जगह हवन की अग्नि प्रज्जवलित करने के लिए सदियों पुराना तरीका अपनाया जाता है. यज्ञ के लिए लकड़ी के बने यंत्र से आग उत्पन्न करने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं उसे अरणी कहा जाता है. भारत में पहले हर काम के लिए आग जलाने के लिए यही तरीका अपनाया जाता था. हाल ही में बागेश्वर धाम (Bageshwar Dham) के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री (Dhirendra Shastri) ने भी इसी पद्धति के जरिए अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित की तो उसकी चर्चा भी देशभर में हुई थी. आवश्यकता अविष्कार की जननी है ऐसी कहावतों के बीच अफ्रीका महाद्वीप के एक देश कांगो में अजीबोगरीब दावा किया जा रहा है.

पत्थरों से आग नहीं पैदा हो रही बिजली

लोगों का दावा कि अफ्रीका में पाई जाने वाली चट्टानें बिजली पैदा कर सकती हैं. वह भी इतनी कि आप उससे बल्‍ब जलाने के साथ पूरे अफ्रीका महाद्वीप के हर देश की बिजली की समस्या दूर कर सकते हैं. पर क्‍या होना वाकई संभव है? एक्‍सपर्ट की राय जानने से पहले देखिए वो Video.

Electrically charged stones discovered in the Democratic republic of Congo, now more trouble coming, cry my beloved Africa. pic.twitter.com/6aa6Iz2sSp

— Daniel Marven (@danielmarven) January 21, 2023