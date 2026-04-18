होर्मुज खुलने से तनाव तो घटा, लेकिन सवा महीने चली जंग का कौन रहा विजेता? US-इजरायल और ईरान ने क्या पाया-खोया

Impact of US-Israel and Iran War: करीब एक सवा महीने चली जंग के बाद अब यूएस-ईरान के बीच शांति स्थापित होने की उम्मीद जगने लगी है. इसके साथ ही दुनिया के लिए टेंशन का केंद्र बने होर्मुज स्ट्रेट के खुलने की संभावना जग गई हैं. हालांकि, इससे पहले शुक्रवार देर रात कई अहम डेवलपमेंट हुए. ने अपने संवर्धित यूरेनियम को पवित्र बताते हुए उसे यूएस या किसी अन्य देश को सुपुर्द करने से साफ कर दिया है. उसने यूरिनयम ट्रांसफर से जुड़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों को भी खारिज कर दिया.

IRGC ने जहाजों के गुजरने के लिए तय किया रूट

वहीं IRGC ने का सख्त फरमान जारी करके होर्मुज स्ट्रेट से नागरिक जहाजों के गुजरने के लिए रूट तय कर दिए. साथ ही सभी मुल्कों के सैन्य जहाजों की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी. ईरान ने कहा कि होर्मुज से आने-जाने वाले किसी भी नागरिक जहाज को अनिवार्य रूप से उसके निर्धारित रूट का पालन करना होगा. वहां से गुजरने से पहले IRGC नेवी की मंजूरी लेनी होगी. ईरान ने यह भी साफ किया कि होर्मुज स्ट्रेट तभी तक खुला रहेगा, जब तक ईरान और लेबनान के साथ हुआ सीजफायर समझौता कायम रहता है.

उसकी इस चेतावनी के बावजूद दुनिया ने राहत की सांस ली है. इसकी वजह ये है कि होर्मुज स्ट्रेट से दुनिया के करीब 20 फीसदी तेल का व्यापार होता है. जंग की वजह से यह सप्लाई बुरी तरह बाधित थी, जिसके चलते भारत समेत तमाम देशों में तेल-गैस का गंभीर संकट चल रहा था. अब होर्मुज के खुलने से वहां से तेल-गैस से लदे जहाजों की आवाजाही शुरू हो सकेगी. जिससे लोगों को राहत मिलेगी. लेकिन इसके साथ ही एक सवाल भी उठता है कि होर्मुज की टेंशन भले ही खत्म हो गई लेकिन इस संघर्ष आखिर जीत असल में किस पक्ष की हुई है और कौन हारा है.

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क्या जंग में अमेरिका की हुई जीत?

ट्रंप प्रशासन ने पहले ताबड़तोड़ हमले और फिर ईरान के जलक्षेत्र की नौसैनिक नाकाबंदी कर होर्मुज को ओपन करवाने में सफलता हासिल की. इसकी वजह से ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने, प्रॉक्सी संगठनों के समर्थन से पीछे हटने और होर्मुज को खुला रखने को तैयार हो गया है. इस हिसाब से यह अमेरिका के लिए निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है. ट्रंप ने होर्मुज खुलने को महान विजय बताया है.

हालांकि, जंग में उसे भी बड़ा नुकसान सहना पड़ा है. उसे उम्मीद नहीं थी कि ईरान इस हद तक जाकर उसे टक्कर देगा और उसके कई सैन्य अड्डों को उड़ा देगा. उसने अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देशों के बुनियादी ढांचों को भी खासा नुकसान पहुंचाया. इसके बावजूद अमेरिका ने आखिर में उसे झुकाकर अपनी सैन्य और आर्थिक श्रेष्ठता का दुनिया में एक बार फिर नमूना पेश किया है.

नेताओं की सनक का भुगता खामियाजा

इस युद्ध में ईरान सबसे बड़ा लूजर बनकर उभरा है. उसने अपनी बेवकूफी और जिद का इतना बड़ा खामियाजा भुगता है कि उसे पूरा करने में 20 साल से ज्यादा वक्त लग जाएगा. यहूदी मुल्क इजरायल को दुनिया के नक्शे से खत्म करने की सनक पूरी करने के लिए परमाणु बम पाने की उसकी लालसा ने मुल्क में सैकड़ों लोग मरवा दिए. यूएस-इजरायल के संयुक्त हमलों में अयातुल्ला अली खामेनेई समेत उसके शीर्ष नेतृत्व के तमाम लोग मारे गए. उसके अहम बुनियादी ढांचे तबाह हो गए, इमारतें ढह गई, तेल ढांचे बिखर गए.

उसने हालांकि अपनी मिसाइलों से यूएस के सैन्य ठिकानों, खाड़ी मुल्कों और इजरायल को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया. लेकिन इसके बदले में उसे जो बर्बादी झेलनी पड़ी, वह अभूतपूर्व रही. उसने होर्मुज पर कंट्रोल करके अपनी ताकत जरूर दिखाई, लेकिन इस रणनीति ने दुनियाभर में उसके खिलाफ माहौल को मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभाई.

अपनी हार संभावित देख उसने कूटनीतिक लचीलापन दिखाकर खुद को पूर्ण हार से बचा लिया. साथ ही हिजबुल्लाह-हमास को फंडिंग रोकने पर सहमति जताकर समझदारी का भी परिचय दिया. लेकिन वह इन वादों पर कितना टिका रहेगा, यह देखने लायक बात होगी. अगर ऐसा नहीं होता है तो जंग के फिर से भड़कने में देर नहीं लगेगी.

बीच में पिसकर रह गए खाड़ी देश

इस जंग में सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर दो पाटों के बीच पिसकर रह गए. होर्मुज ब्लॉकेड से उनका तेल निर्यात रुका और हमलों में तेल-गैस रिफाइनरियों को गंभीर नुकसान पहुंचा. इसके चलते उनकी अर्थव्यवस्था 2-15% तक सिकुड़ने का खतरा हो गया है. अब स्ट्रेट खुलने से उन्हें राहत जरूर मिली है, लेकिन अमेरिका-ईरान सौदे में अगर ईरान को सुरक्षा गारंटी मिली तो खाड़ी देशों में ईरानी प्रभाव बढ़ने का डर स्थायी रूप से बैठ सकता है. वे चाहते हैं कि अमेरिका, ईरान को ऐसी कोई गारंटी न दे. अगर यूएस ऐसा नहीं करता है तो वे फिर पाकिस्तान के साथ मिलकर खुद का परमाणु कार्यक्रम शुरू करने की राह पर चल सकते हैं.

जंग में इजरायल ने क्या पाया-क्या खोया?

इजरायल इस युद्ध में अकेला ऐसा मुल्क रहा, जिसके लिए लड़ना अस्तित्व का सवाल था. ईरान की ओर परमाणु बम बनाने की कोशिश के चलते उसने पहल करते हुए यूएस के साथ मिलकर उस पर अटैक कर दिया. बदले में ईरान ने भी उसे जवाब दिया. युद्ध में इजरायल को भी खासा नुकसान पहुंचा है, लेकिन वहां के नेताओं का कहना है कि अपने मुल्क के अस्तित्व की रक्षा के लिए कोई भी त्याग छोटा है. पीएम नेतन्याहू ने यह भी एलान किया है कि ईरान की ओर से पनपने वाले खतरे को खत्म करने के लिए इजरायल का अभियान आगे भी जारी रहेगा. अब देखना होगा कि यूएस-ईरान में युद्धबंदी पर इजरायल किस तरह प्रतिक्रिया देता है. अगर वह ईरान पर फिर से हमला करता है तो यह समझौता अधर में ही टूट सकता है.