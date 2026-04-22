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Hindi NewsदुनियाDNA: ईरान की सत्ता में हो गया खेल, जंग के बीच इन्होंने हथिया ली कुर्सी; क्या हो पाएगी डील?

DNA: ईरान की सत्ता में हो गया 'खेल', जंग के बीच इन्होंने हथिया ली कुर्सी; क्या हो पाएगी डील?

Iran-US War:  ईरान की IRGC भी एक ऐसी सेना है, जिसके बड़े आर्थिक हित हैं. इन्हीं हितों को बचाने के लिए IRGC के जनरल वहीदी किसी भी कीमत पर अमेरिका और इजरायल के सामने झुकना नहीं चाहते. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 22, 2026, 11:28 PM IST
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DNA: ईरान की सत्ता में हो गया 'खेल', जंग के बीच इन्होंने हथिया ली कुर्सी; क्या हो पाएगी डील?

Iran War: युद्ध शुरू करते वक्त ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान में सत्ता परिवर्तन कराना चाहते हैं. इस सत्ता परिवर्तन का पहला सिग्नल सामने आ गया है. फर्क सिर्फ इतना है कि इस सत्ता परिवर्तन में ट्रंप का सीधा रोल नहीं है. ईरान से आ रही खबरों के मुताबिक, अब देश की सत्ता और सिस्टम पर ईरान की इलीट फोर्स यानी IRGC का शिकंजा पूरी तरह कस गया है.

नियुक्तियों पर वहीदी ने लगाई रोक

IRGC के नए चीफ जनरल अहमद वहीदी ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की नियुक्तियों पर रोक लगानी शुरु कर दी है. दरअसल पेजेशकियान नया इंटेलिजेंस मिनिस्टर नियुक्त करना चाहते थे लेकिन वहीदी ने इस नियुक्ति के लिए चुने गए सभी कैंडिडेट्स को सिरे से नकार दिया है. वहीदी ने राष्ट्रपति को ये भी बता दिया है कि युद्धकाल में सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां अब IRGC की सहमति से ही की जाएंगी.

IRGC  चीफ  के इस सख्त रुख ने बता दिया है कि ईरान में फिलहाल नेताओं का नहीं बल्कि बंदूक और फौजी बूट का राज चल रहा है. जनरल वहीदी ने ना सिर्फ राष्ट्रपति को साइडलाइन कर दिया है बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर यानी मोजतबा खामेनेई को भी पावर सेंटर से दूर कर दिया है. IRGC ने सुरक्षा का हवाला देकर मोजतबा और ईरान के वरिष्ठ नेताओं की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी है. ये तथ्य सीधा संकेत देता है कि मोजतबा भी अब बस नाम के सुप्रीम लीडर रह गए हैं. ईरान के सिस्टम में इस सत्ता परिवर्तन के पहले संकेत 4 दिन पहले ही मिल गए थे.

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होर्मुज में भारतीय जहाजों पर चली थीं गोलियां

आपको याद होगा कि  17 अप्रैल को ईरान के विदेशमंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा था कि होर्मुज से आवाजाही खोल दी गई है. इस बयान के ठीक चौबीस घंटे बाद यानी 18 अप्रैल को IRGC की नौसेना ने होर्मुज में दो भारतीय जहाजों पर गोलियां चला दी थीं. भारतीय जहाजों के साथ दो और जहाजों को वापस लौटने की धमकियां भी दी गई थीं। हमला करने से पहले रेडियो के जरिए IRGC के कमांडरों ने ये संदेश भी दिया था कि वो किसी नेता के बयानों पर नहीं चलते. IRGC अपनी ताकत के बलबूते खड़ी है.

पहले विदेश मंत्री के बयान को कमतर करके दिखाना और अब राष्ट्रपति की नियुक्तियों पर रोक लगाना. अब आप ही बताइए इसे सत्ता परिवर्तन नहीं तो और क्या कहेंगे. ईरान में पावर सेंटर के इस परिवर्तन की भनक ट्रंप को भी लग गई है. ईरान के अंदर चल रही  इस उथल-पुथल को लेकर ट्रंप ने क्या दांव खेला है. इस सवाल का जवाब आपको ट्रंप का वो बयान देगा...जो अब से तकरीबन 20 घंटे पहले सामने आया है.

ईरान की सत्ता पर क्या बोले थे ट्रंप?

व्हाइट हाउस से जारी किए गए ट्रंप के इस बयान में कहा गया है - हमें पता है कि ईरान में सत्ता पर अलग-अलग किरदारों का प्रभाव स्थापित हो चुका है. इन परिस्थितियों की वजह से पाकिस्तान ने हमसे युद्धविराम की समय-सीमा बढ़ाने की प्रार्थना की है. अगर इस बीच ईरान के नेता और सैन्य कमांडर किसी प्रस्ताव पर सहमत हुए तो दोबारा बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है.

ये सिर्फ ट्रंप का बयान नहीं बल्कि ईरान के लिए ट्रंप का संदेश भी है. ट्रंप ने ईरान की सरकार को ये बता दिया है कि उनके देश में सत्ता के लिए चल रहा टकराव अब जगजाहिर हो चुका है. ऐसे हालात में ईरान के पास अमेरिकी शर्तें मानने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं बचा है. इन सभी घटनाओं को देखने के बाद आपके अंदर एक सवाल उठ रहा होगा. आखिर क्यों IRGC अपने देश को युद्ध में झोंके जा रही है. जिस ईरान में युद्ध की वजह से इतनी तबाही हो चुकी है, वहां की जनता को IRGC और दर्द क्यों देना चाहती है. इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको आचार्य चाणक्य की एक नीति को समझना चाहिए.

सैन्य गुट से ज्यादा बिजनेस कंपनी है IRGC

अर्थशास्त्र में आचार्य चाणक्य ने लिखा है. भ्रष्ट सेना या सेनापति किसी राजा के लिए शत्रु से भी ज्यादा घातक होता है. यानी जो सेना रणकौशल से ज्यादा आर्थिक संसाधनों की तरफ झुकती है वो राज्य के पतन का कारण बनती है. ईरान की IRGC भी एक ऐसी सेना है, जिसके बड़े आर्थिक हित हैं. इन्हीं हितों को बचाने के लिए IRGC के जनरल वहीदी किसी भी कीमत पर अमेरिका और इजरायल के सामने झुकना नहीं चाहते. अगर आप IRGC की हकीकत को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक सैन्य गुट से ज्यादा बिजनेस कंपनी है.

50 फीसदी जीडीपी पर IRGC का कब्जा

आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ईरान की जीडीपी के तकरीबन 50 प्रतिशत हिस्से पर IRGC का प्रभाव है. IRGC की अंबिया यूनिट कहने को फौज की इंजीनियरिंग यूनिट है. लेकिन असल में ये बांध से लेकर सड़क और रेल नेटवर्क बनाने के ठेके लेती है. ईरान में सड़क या रेल बनाने के लिए टेंडर नहीं जारी किया जाता बल्कि सीधे अंबिया को ठेका दिया जाता है. IRGC ने कुछ धार्मिक समाजसेवी गुट भी बना रखे हैं. इन गुटों को दुनिया भर से मोटा चंदा मिलता है और इस पैसे का पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश किया जाता है. ईरान में IRGC अपने बैंक और वित्तीय संस्थान भी चलाती है. एक अनुमान के अनुसार इन सभी उद्योगों से IRGC सालाना 8 लाख 91 हजार करोड़ रुपए कमाती है.

होर्मुज से तस्करी कराते हैं बड़े कमांडर

उद्योगों और वित्तीय संस्थानों के साथ ही, ईरान की इस फौज का अपना स्मग्लिंग का नेटवर्क भी है. IRGC के बड़े कमांडर होर्मुज जैसे बंदरगाहों के जरिए तंबाकू और ड्रग्स की तस्करी कराते हैं. तस्करी के जरिए IRGC हर साल 1 लाख 12 हजार करोड़ रुपए की कमाई करती है. अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्धविराम होता है और अमेरिकी शर्तों के मुताबिक IRGC की ताकत कम की जाती है, तो फौजी वर्दी की आड़ में चल रही डर्टी मनी के इस खेल पर भी पूर्ण विराम लग जाएगा. इसी वजह से IRGC किसी भी कीमत पर अमेरिकी शर्तों वाला युद्धविराम नहीं चाहती. अपने इन्हीं इरादों को IRGC ने हालिया बयान में भी जाहिर किया है.

IRGC की मीडिया विंग ने युद्धविराम को लेकर कहा है, 'दुनिया के इस हिस्से में युद्ध खत्म करने का अधिकार सिर्फ IRGC के पास है. अगर अमेरिका को लगता है कि वो युद्ध खत्म कर सकता है तो ये उनकी गलतफहमी है. अगर दुश्मन हमारे समीकरणों पर सहमति जताता है तो शांति और अमन की पहल की जा सकती है.

ईरान में हमेशा हावी रही है IRGC

ये पहली बार नहीं है जब IRGC ने ईरान की सत्ता को दबाने की कोशिश की हो. वर्ष 2021 में तो ईरान के पूर्व विदेश मंत्री जवाद जारिफ ने साफ कह दिया था कि वो देश की विदेश नीति से जुड़े फैसले ले ही नहीं पाते थे. हर फैसले के लिए उन्हें पहले IRGC से इजाजत लेनी पड़ती थी. ये तथ्य बताते हैं कि ईरान की सत्ता और सिस्टम पर IRGC हमेशा हावी रही है. युद्धकाल में उसने अपने दखल को इस हद तक बढ़ा दिया है कि ईरान की सियासत भी बैकफुट पर चली गई है. किसी सैन्य गुट के ऐसे ही बर्ताव को लेकर प्राचीन चीन के विचार सुन जू ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी.

सुन जू मानते थे कि अगर किसी सेना को शिकस्त दिख रही हो और फिर भी जंग के लिए तैयार रहे तो इसका एक ही मतलब है...कि वो सेना या तो देश के लिए कुर्बानी देने को तैयार है या फिर वो सेना युद्ध के नतीजे पलटकर राज्य के शासक की जगह लेना चाहती है.

क्या पाकिस्तान जैसा होगा ईरान का भविष्य?

अगर युद्ध के जरिए IRGC वाकई ईरान पर अपना शिकंजा कसना चाहती है. तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ईरान का भविष्य पाकिस्तान के वर्तमान जैसा होगा. पाकिस्तान में  फौज अपने बिजनेस चलाती है. पाकिस्तान में फौज सरकार पर दबाव भी  बनाती है और जब मौका लगता है तो पाकिस्तान में फौज खुद को ही सरकार भी बना देती है. अगर IRGC इसी  राह पर आगे बढ़ती रही तो ईरान का भविष्य भी ऐसा ही होगा. जहां कोई याह्या खान या परवेज मुशर्रफ...कभी भी सियासत को कुचलकर तानाशाह बन जाएगा.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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