क्या नेपाली प्रधानमंत्री बालेन शाह अपनी ही जनता के खिलाफ खड़े हो गए हैं? मधेश में क्यों भड़क उठा है लोगों का गुस्सा

Tax on Goods Worth More Than Rs 100 at Nepal-India Border: नेपाल की बालेन शाह सरकार भारतीय सीमा पर सामान का मूल्य देखकर टैक्स वसूली कर रही है. चीनी-तेल, दूध, मिठाई, केला, सब्जी जैसी छोटी-छोटी रोजमर्रा की चीजों पर कस्टम ड्यूटी वसूली जा रही है. इससे भारतीय सीमा से सटे नेपाल के इलाकों में बहुत नाराजगी है. विशेषकर जिस मधेशी इलाके के लोगों का भारत के साथ रोटी-बेटी का संबंध है.

प्रधानमंत्री बालेन शाह खुद जिस मधेश के रहने वाले हैं. जिस मधेश के इलाके में 32 में से 30 सीटें बालेन शाह की पार्टी को मिली थी, वहां के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. बालेन शाह की नीति, नीयत और निष्ठा, तीनों पर सवाल उठा रहे हैं. वहां के लोग जन्म से लेकर मृत्यु के जो भी रीति-रिवाज होते हैं, उनके लिए जरूरी सारा सामान भारत से ही लाते हैं. अब उस पर उन्हें टैक्स देना पड़ रहा है.

भारतीय बाजारों से गायब हुई भीड़

इधर बॉर्डर एरिया में भारतीय बाजार से नेपाली ग्राहकों की भीड़ गायब है. प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद पिछले 25 दिनों में बालेन शाह ने ऐसे फैसले लिए हैं. जिससे नेपाल के लाखों लोग परेशान हैं. विशेषकर भारतीय सीमा से 10-15 किलोमीटर के अंदर रहने वाले 70 से 80 लाख लोग जो खुली सीमा का लाभ उठाकर भारत से सस्ते में दैनिक इस्तेमाल का सामान लेकर जाते हैं. इनकी परेशानी के दो कारण हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पहला कारण ये है कि अब जो भी व्यक्ति भारत से नेपाली 100 रूपये से ज्यादा का सामान लेकर जाएगा उसे उस पर कस्टम ड्यूटी देनी होगा. दूसरा, भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहनों के प्रवेश पर भी कड़े नियम और शुल्क लागू किए गए हैं.

100 रुपये की खरीदारी पर देना पड़ रहा टैक्स

लोगों को सबसे अधिक परेशानी सौ रूपये से ज्यादा के सामानों पर कस्टम ड्यूटी को लेकर है. बॉर्डर के इलाके लोग छोटे-छोटे सामान भारतीय बाजार से खरीदकर ले जाते हैं. उन्हें ये सामान नेपाल के मुकाबले 20 से 40 प्रतिशत तक सस्ता मिल जाता है. दूसरी बड़ी बात ये है कि बॉर्डर इलाके में रिश्तेदारी भी है. इसलिए भी लोग आते-जाते हैं. लेकिन अब वे लोग भारत से अगर सौ रूपये नेपाली यानी भारतीय 63 रूपये का सामान लेकर जाएंगे तो उन्हें उस पर टैक्स देना पड़ेगा. छोटे-छोटे सामानों पर 5 से 30 प्रतिशत तक कस्टम ड्यूटी देनी होगी.

इसे ऐसे भी समझिए, खुद बालेन शाह का ननिहाल बिहार के सीतामढ़ी में है. अब अगर बालेन शाह के मामा अपने भांजे के लिए 500 रूपये की मिठाई लेकर जाएंगे तो उसपर उन्हें 100 से 175 रुपये तक टैक्स लग सकता है. ये टैक्स बिल देखकर तय होगा. अगर बिल नहीं होगा, तो फिर कस्टम अफसर अपने हिसाब से टैक्स वसूल करेंगे.

सोचिए मिठाई का तो बिल मिल भी सकता है, लेकिन जो लोग दैनिक इस्तेमाल के लिए सब्जी खरीदेंगे..वे कहां से बिल लेकर जाएंगे? जो अपने रिश्तेदार के लिए 2 दर्जन केला और 2 किलो सेब खरीदेंगे, वे कहां से बिल ले जाएंगे? ऐसे में कस्टम अफसर अपने हिसाब से उस पर टैक्स लेगा. यही कारण है कि बॉर्डर पर अफरा-तफरी जैसी स्थिति बनी हुई है. लोग कितने परेशान हैं.

बॉर्डर पर लोगों का सामान झपट रहे पुलिसकर्मी

कतारों में खड़े लोग ये चेक करवा रहे हैं कि उनके पास सौ रूपये से अधिक का सामान है या नहीं? नेपाली पुलिस के जवान एक-एक कर लोगों के थैला, झोला चेक कर रहे हैं कि उनके पास भारत के 63 रुपये से ज्यादा का सामान तो नहीं है? इसी बीच एक महिला के पास दो दर्जन केले दिख गए. उन्होंने उस महिला के हाथ से पुलिसवाले केला छीन लिए क्योंकि अफसरों को इस दो दर्जन केले पर कस्टम ड्यूटी लगानी थी.

ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों को इस बात की रत्तीभर भी फिक्र नहीं है कि पॉलिथिन से केला टूटकर गिर गया. उसे बस केलों पर टैक्स लगवाना था. पुलिस वालों ने बर्तन खरीदकर ले जा रहे एक शख्स को भी टैक्स कटवाने के लिए भेज दिया. इस बीच एक महिला आ रही थी. पुलिसकर्मियों ने जब उसका सामान चेक करना शुरू किया तो हंगामा हो गया. महिला ने अपना सारा कपड़ा नीचे फेंक दिया. लोगों का आरोप है कि मधेशियों को परेशान करने के लिए ये नियम बनाए गए हैं.

100 रुपये से ज्यादा के सामान पर टैक्स वसूलने वाला नियम नेपाल के कस्टम एक्ट में 2007 से ही है. 2023 में पहली बार केपी शर्मा ओली ने इसे सख्ती से लागू कराने का फरमान जारी किया था..लेकिन उस समय इसका इतना ज्यादा विरोध हुआ कि कुछ ही हफ्तों में सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा. कागजों में नियम होने के बावजूद बॉर्डर पर ये प्रभावी नहीं हुआ, क्योंकि नेपाली 100 रूपये यानी भारतीय 63 रुपये की सीमा इतनी कम है कि इसे लागू करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है. दूसरा भारतीय नंबर की गाड़ियों पर टैक्स वसूली का प्रावधान भी सख्त है. पहले एक दिन के अंदर गाड़ी लेकर आने-जाने पर कोई टैक्स नहीं लगता था. लेकिन अब उस पर भी टैक्स लगा दिया गया.

बालेन शाह ने पुरानी नीतियों को किया लागू

रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से करीब एक लाख लोग हर रोज नेपाल आते-जाते हैं. जिसमें 50 हजार नेपाली और उतने ही भारतीय हैं. बिहार बॉर्डर से अलग लोग आते-जाते हैं. यहां फिर से बताना चाहेंगे कि दोनों देशों के लोगों में रिश्तेदारी है तो आना-जाना स्वभाविक है. लोग इलाज के लिए आते-जाते हैं. जाते समय दवाई लेकर जाते हैं जो कई सौ या हजार रुपये की होती है.

इसलिए इस नियम का विरोध करने वाले लोग कह रहे हैं कि बॉर्डर के आसपास 30 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इस नियम से छूट मिलनी चाहिए. अगर छूट नहीं मिली, तो विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा.

बालेन शाह करीब 2 साल तक भारत में रहे हैं. उन्होंने बेंगलुरु से एमटेक की पढ़ाई की है. लेकिन ऐसा लगता है कि वे महात्मा गांधी की बात को नहीं समझ पाए. बालेन शाह पुरानी सरकार से नाराजगी के कारण सत्ता में आए. लेकिन पुरानी सरकारों की नीति को ही लागू कर दिया. यही कारण है कि बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है.

सरकार की सख्ती से बिगड़ा लोगों का बजट

विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लोग बॉर्डर पार कर मजदूरी करते हैं, जो सस्ती दाल, चावल, सब्जी और मसाले भारतीय बाजार से खरीदकर ले जाते हैं उनके लिए यह बड़ा झटका है. चुनाव के समय बालेन शाह ने कहा था कि गांव के गरीबों को पक्का मकान दिया जाएगा और शहर में रहने वाले गरीबों के लिए अपार्टमेंट बनाकर उन्हें वहां शिफ्ट किया जाएगा. लेकिन अब, जब वे सत्ता में हैं, तो उनकी नीतियां गरीबों की सस्ती रोटी पर ही असर डालती नजर आ रही हैं.

नेपाल सरकार की सख्ती से वहां के आमलोगों का बजट तो बिगड़ा ही है. भारतीय बाजारों पर भी असर पड़ रहा है. बिहार और उत्तर प्रदेश के रक्सौल, जोगबनी, सुनौली और नौतनवा जैसे सीमावर्ती शहरों के बाजार में सन्नाटा छा गया है. वहां 70 से 80 प्रतिशत तक नेपाली ग्राहक ही होते हैं. जब से ये नियम सख्त हुए तब से बिक्री लगभग आधी हो गई है. कारोबारियों का कहना है कि कोई ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे दोनों देशों के व्यापारियों और लोगों को इसका लाभ हो.