क्या ट्रंप की रणनीति अब ‘गले का फंदा’ बन गई है? हथियारों से नहीं मिली सफलता तो 92 करोड़ का दे रहे लालच

US top ten hitlist to Iran: इस्लामिक देशों के मौलवियों के फतवे देने की बात आपने अक्सर सुनी होगी. लेकिन, अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी फतवा दिया है. उनके फतवे की खबर आपको जरूर हैरान कर रही होगी परंतु ये सच है. आपको जानना चाहिए कि आखिरकार ईरान के लिए ट्रंप ने कौन सा फतवा जारी किया है. ट्रंप के इस फतवे का निशाना कौन कौन से बड़े चेहरे हैं और फतवे को पूरा करने वाले को ट्रंप कितना इनाम देंगे.

असल में इस फतवे के पीछे अमेरिकी राष्ट्रप​ति की बड़ी मजबूरी छिपी है. ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई बुरी तरह घायल लेकिन जिंदा हैं. अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप भी इस बात को जानते हैं. इसके बावजूद, यूएस मोजतबा की लोकेशन का पता नहीं लग पा रहा. इसीलिए अमेरिका ने मोजतबा और उनके करीबी सहयोगियों की तलाश के लिए पोस्टर जारी किया है. आप इसे ट्रंप का फतवे वाला पोस्टर भी कह सकते हैं. इस पोस्टर में अमेरिका के टारगेट और उनकी जानकारी देने वालों पर रखे गए ईनाम की जानकारी है.

अमेरिका ने 1 करोड़ डॉलर इनाम का किया ऐलान

अमेरिका ने इस पोस्टर के जरिए ईरान के लोगों से बड़े नेताओं की जानकारी मांगी है. इनकी सूचना देने वाले को अमेरिका 1 करोड़ डॉलर यानी लगभग 92 करोड़ रुपये का इनाम देगा. इस लिस्ट में मोजतबा समेत 10 नाम शामिल हैं, जिसमें सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई का नाम सबसे ऊपर है.

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लिस्ट में दूसरा नंबर है, ईरान के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ, अली असगर हेजाजी का. जो सुप्रीम लीडर के सबसे करीबी सलाहकार हैं. हेजाजी पुराने और नए खामेनेई, दोनों के ऑफिस में सैन्य और विदेशों से जुड़े मामले देखते हैं. वे IRGC के रोजाना होने वाले आपरेशन की जानकारी सुप्रीम लीडर तक पहुंचाते हैं.

डोनाल्ड ट्रंप के इस फतवे में मेजर जनरल याह्या रहीम सफवी का नाम भी शामिल है. जो सुप्रीम लीडर के कार्यालय के मिलिट्री एडवाइजर हैं. इनका काम ईरान की मिसाइल, ड्रोन और प्रॉक्सी वॉर की रणनीति बनाना है. ब्रिगेडियर जनरल एस्कंदर मोमेनी भी ट्रंप की हिट लिस्ट में शामिल हैं. ईरान के गृहमंत्री घरेलू विरोध दबाने के काम में IRGC की मदद करते हैं.

अली लारीजानी का नाम भी हिट लिस्ट में शामिल

ईरान की सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी भी अमेरिका विरोधी बयान देते रहते हैं. अब इन सब लीडर का पता बनाने वाले को भी 92 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. ईरान की सुरक्षा पॉलिसी से जुड़ा हर फैसला सुप्रीम लीडर, लारीजानी से पूछकर ही लेते हैं. रूस और चीन के साथ ईरान के गठबंधन को लारीजानी देख रहे हैं.

ईरान के खुफिया मंत्री, इस्माइल खतीब को भी ट्रंप मारना चाहते हैं. इसकी वजह ये है कि खतीब ईरानी खुफिया एजेंसी MOIS और IRGC के साथ विदेशों में हत्या का प्लॉट तैयार करते हैं. इसके अलावा हिजबुल्लाह और हूती जैसे प्रॉक्सी गुटों का सहयोग करते हैं. वे अमेरिकी ठिकानों और नागरिकों पर हमले की प्लानिंग में भी शामिल रहे हैं.

इनके अलावा ट्रंप ने आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ, सुप्रीम लीडर के एक वरिष्ठ सलाहकार, ईरान की सुप्रीम डिफेंस काउंसिल के सचिव और सुप्रीम लीडर के सैन्य कार्यालय के प्रमुख के नाम भी सूची में शामिल किए हैं. इनकी जानकारी देने पर 1 अरब डॉलर का इनाम देने का ऐलान किया गया है. ईरान के सुप्रीम लीडर के किसी भी आदेश का पालन करवाने की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर रहती है.

ईरान का रणनीतिक दिमाग खत्म करने की योजना

यानी इनके मारे जाने से मोजतबा के साथ साथ सुप्रीम लीडर का रणनीतिक दिमाग भी खत्म हो जाएगा. ट्रंप को लगता है कि इन 10 लोगों की मौत से वो फंसी हुई जंग जीत जाएंगे. यही वजह है इनकी जानकारी देने वालों को ट्रंप ने सुरक्षा का भी भरोसा दिलाया है और अमेरिका में बसने का ऑफर भी दिया है. ये ऑफर यह बताने के लिए काफी है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां मोजतबा और उनके सहयोगियों की तलाश में पूरी तरह नाकाम हो चुकी हैं.

अब ट्रंप का भरोसा अपने हथियारों से भी उठ गया है. इसलिए वो ईरान के लोगों को अपना हथियार बनाना चाहते हैं. इसीलिए ईरानी लोगों को एक करोड़ डॉलर और अमेरिका में बसने का लालच दिया गया है. आपको समझना चाहिए कि आखिरकार ट्रंप, ईरान में हथियारों की ताकत के बजाय डॉलर की लालच देने पर क्यों मजबूर हुए.

असल में ईरान से परमाणु वार्ता के बीच अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को अचानक हमला बोला. इस हमले में

ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अली खामेनेई समेत ईरान के कुछ बड़े नेताओं और सैन्य रणनीतिकारों को मार दिया गया. इस हमले के बाद आज 14 दिन बीत गए हैं. ट्रंप और नेतन्याहू ने धमकी तो दी लेकिन किसी भी बड़े ईरानी नेता को निशाना नहीं बना पाए हैं.

ईरानी नेताओं को चूहे बता रहा यूएस

अब ईरान की मिसाइलें तो अमेरिकी ठिकानों पर गिरती दिख रही हैं. जबकि मिसाइल हमले का आदेश देने वाले बड़े नाम अदृश्य हो गए हैं. वहीं जो ट्रंप, वॉर से पहले अली खामेनेई के बेडरूम तक की लोकेशन बता रहे थे. अब कहने को मजबूर हैं कि सिर्फ सैन्य हमले से अमेरिका के दुश्मनों को खत्म नहीं किया जा सकता. अब अमेरिका को ईरान से इंसानों से मिलने वाली खुफिया जानकारी की जरूरत है. ट्रंप के मंत्रियों के बयानों की भाषा भी हताशा से भरी हुई है.

अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने झल्लाहट में कहा कि ईरान की नेतृत्व टीम हताश है और छिपी हुई है. वे ज़मीन के नीचे बंकरों में चले गए हैं, डरकर छिपे हुए हैं. यही काम तो चूहे करते हैं.

अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ईरान के नेताओं को चूहा कह रहे हैं. लेकिन आप जरा सोचिए. ईरान के पास अगर अमेरिका तक हमला करने वाली मिसाइलें होतीं तो पीट हेगसेथ आज कहां प्रेस कॉफ्रेंस कर रहे होते. ईरान के पास इजरायल तक हमला करने वाली मिसाइलें मौजूद हैं.

अपनी कम रेंज की मिसाइलों से मजबूर ईरान

ईरान की सेजिल मिसाइल 2500 किलोमीटर तक हमला कर सकती है. यही वजह है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद बंकर में रहते हैं. वहीं अमेरिका अगर आज ईरानी नेताओं को डरपोक और चूहा कह रहे हैं तो मतलब साफ है कि तमाम कोशिशों के बावजूद इन नेताओं का कोई सुराग नहीं मिला है. इसलिए वो खुद हताश हैं. यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को ईनाम वाला फतवा जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा है.