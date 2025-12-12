बांग्लादेश में चुनाव की डेट फिक्स: शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग बनी यूनुस सरकार की 'गले की फांस', पूरी दुनिया की नजरें टिकीं

Awami League rejects Bangladesh election schedule: बांग्लादेश चुनाव आयोग ने 12 फरवरी 2026 को संसदीय चुनाव और जुलाई चार्टर रेफरेंडम की घोषणा की, लेकिन शेख हसीना की अवामी लीग ने इसे खारिज कर दिया है. पार्टी ने यूनुस सरकार पक्षपात का आरोप लगाया है. पूरी दुनिया की अब बांग्लादेश में होने वाले चुनाव पर नजरें टिकी हैं.
Bangladesh election schedule 12 February: बांग्लादेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. चीफ इलेक्शन कमिश्नर ए.एम.एम. नसीर उद्दीन ने टीवी पर ऐलान किया कि 12 फरवरी 2026 को सुबह 7:30 से शाम 4:30 तक 13वां संसदीय चुनाव होगा. ये शेख हसीना के 2024 के छात्र आंदोलन से सत्ता गंवाने के बाद पहला बड़ा वोटिंग होगा. साथ ही जुलाई नेशनल चार्टर पर रेफरेंडम भी जो राजनीतिक सुधारों को कानूनी जोर देगा. 12.8 करोड़ वोटर इसमें हिस्सा लेंगे, पहली बार विदेशी बांग्लादेशी डाक से वोट डाल सकेंगे. नामांकन 29 दिसंबर तक, जांच 30 दिसंबर से 4 जनवरी तक चलेगी.
अवामी लीग की बगावत: चुनाव में पारदर्शिता नामुमकिन'
बांग्लादेश की अवामी लीग पार्टी ने देश के चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम को अस्वीकार कर दिया है. पार्टी का कहना है कि मुहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार के दौरान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं है. अवामी लीग ने एक बयान जारी कर कहा कि उसने “ग़ैरकानूनी और पक्षपाती यूनुस गुट के अवैध चुनाव आयोग” द्वारा जारी कार्यक्रम को ध्यान से देखा है. पार्टी का आरोप है कि वर्तमान अंतरिम शासन पूरी तरह पक्षपाती है और उनके नियंत्रण में पारदर्शी और निष्पक्ष माहौल में चुनाव होना संभव नहीं.
अवामी लीग की सख्त मांगें: रिहाई हो, केस वापस, नई सरकार बने
पार्टी ने कहा कि बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वाली अवामी लीग, अन्य राजनीतिक दलों और जनता के बड़े हिस्से को चुनाव प्रक्रिया से अलग करके मतदान कराना देश को गंभीर संकट की ओर धकेलने जैसा है. मौजूदा संकट को बढ़ने से रोकने के लिए, अवामी लीग ने मांग की कि पार्टी पर लगाई गई सभी पाबंदियां हटा दी जाएं, देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, पॉलिटिकल नेताओं और हर तरह के लोगों के खिलाफ सभी “मनगढ़ंत केस” वापस ले लिए जाएं, और सभी पॉलिटिकल कैदियों को बिना शर्त रिहा किया जाए. पार्टी ने यह भी कहा कि मौजूदा “धोखेबाज और कब्जा करने वाली सरकार” की जगह एक निष्पक्ष कार्यवाहक सरकार बनाई जाए, ताकि स्वतंत्र और सबको शामिल करने वाला चुनाव हो सके.
देश में आवामी का रहा है जलवा
बयान में पार्टी ने कहा कि चुनाव जनता की लोकप्रियता का आकलन होते हैं. अवामी लीग एक चुनाव-आधारित पार्टी है और उसके पास जनता के सामने खड़े होने की क्षमता और साहस है. पार्टी ने अब तक 13 में से 9 चुनाव जीते हैं. इसलिए वह ऐसे चुनाव कार्यक्रम को स्वीकार नहीं करती जिसमें जनता के बहुमत के प्रतिनिधियों को ही बाहर कर दिया गया हो.
दुनिया की नजरें
बांग्लादेश में होने वाले चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है. ह्यूमन राइट्स वॉच ने यूनुस सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए है. बीएनपी जैसी पार्टियां खुश हैं, लेकिन अवामी लीग के बहिष्कार से चुनाव की वैधता पर सवाल है. एक्स पर बहस छिड़ी है. क्या होगा यह तो समय बताएगा.