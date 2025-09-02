क्या है सॉवरेन सिटिजन आइडियोलॉजी? अमेरिका से शुरू हुई अब ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों का जीना दुश्वार
क्या है सॉवरेन सिटिजन आइडियोलॉजी? अमेरिका से शुरू हुई अब ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों का जीना दुश्वार

Hate Crime: दुनियाभर में प्रवासियों के खिलाफ हिंसा हो रही है. भारतीय मूल के नागरिकों के प्रति नफरती हिंसा के मामले कुछ ज्यादा ही सामने आ रहे हैं. ब्रिटेन (UK) से लेकर अमेरिका (US), कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों को बात-बात पर निशाना बनाया जा रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं. इसका जिम्मेदार सॉवरेन सिटिजन आइडियोलॉजी को माना जा रहा है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 02, 2025, 04:26 AM IST
क्या है सॉवरेन सिटिजन आइडियोलॉजी? अमेरिका से शुरू हुई अब ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों का जीना दुश्वार

Anti-immigration protests against Indians in Australia: ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासियों के खिलाफ कट्टरपंथी संगठनों के विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. देश के तमाम बड़े शहरों में मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया नामक ग्रुप इमिग्रेशन विरोधी रैलियां रहा है. आयोजकों का आरोप है कि भारतीय उनके संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं. दावा ये भी है कि बीते पांच साल में जितने भारतीय ऑस्ट्रेलिया आए हैं, उतने किसी और देश से नहीं आए. हिंसा होने पर लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं. जगह-जगह हो रही झड़पों में लोग घायल हुए हैं.

निशाने पर भारतीय

ऑस्ट्रेलिया की सरकार इन प्रदर्शनों पर सख्त एक्शन ले रही है. गृह मंत्री टोनी वर्क ने कहा, 'समाज को बांटने वालों के लिए कोई जगह नहीं है. लोगों का कहना है कि नियो-नाजी समूहों द्वारा आयोजित हो रहे इन कार्यक्रमों और रैलियों में नफरत फैलाकर समाज को बांटने की साजिश हो रही है. कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के खिलाफ चल रहे इस आंदोलन की वजह सॉवरेन सिटिजन विचारधारा है.

FAQ-

सवाल- क्या है सॉवरेन सिटिजन विचारधारा?
जवाब- इस विचारधारा से जुड़े लोग खुद को सुप्रीम मानते हैं. वो मानते हैं कि सरकारी कानून उन पर लागू नहीं होते. इसके अनुयायी सरकार को ही दुश्मन मानते हैं. इस विचारधारा से ग्रसित लोग पुलिस, प्रशासन किसी से नहीं दबते और खुद के बचाव में झूठ का सहारा लेते हैं.  सॉवरेन सिटिजन विचारधारा के फॉलोवर्स मानते हैं कि वे सरकारी नियम-कायदों, टैक्स और यहां तक कि लोन से भी मुक्त हो सकते हैं. इस विचारधारा में विश्वास करने वाले अक्सर अदालती कार्यवाही में बाधा डालते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, बात बिगड़ती दिखे तो हाथापाई पर उतारू हो जाते हैं. पहले तो इस विचारधारा के लोग प्रवासियों का बायकाट करने की बातें करते थे लेकिन अब इसके फॉलोवर्स हिंसक हो रहे हैं. यह विचारधारा अमेरिका से शुरू होकर धीरे-धीरे अस्ट्रेलिया पहुंची, जहां इसने हिंसक रूप ले लिया है. पहले इस विचारधारा के लोग कोर्ट में झूठे केस लगाकार सिस्टम को परेशान करते थे, उसे पेपर टेररिज्म' कहते थे, लेकिन अब ये लोग हथियारों से लैस होकर खुलेआम वसूली करते हैं और हिंसा करने से भी नहीं डर रहे हैं.

सवाल- ये विचारधारा कब मजबूत हुई?
जवाब- कोविड-19 के दौरान सख्त पाबंदियों और लॉकडाउन ने लोगों में सरकार के प्रति अविश्वास को बढ़ाया. इससे सॉवरेन सिटिजन विचारधारा को बढ़ावा मिला.

सवाल - क्या ऑस्ट्रेलिया में चरमपंथ बढ़ा है?
जवाब- ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी के चीफ बगैस ने 6 महीने पहले चेताया था कि व्यक्तिगत नाराजगी, साजिशों और सरकार विरोधी सोच के चलते देश में चरमपंथ बढ़ा है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

Sovereign Citizen Ideology

