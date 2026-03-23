Iran US War: बम-मिसाइलें छोड़ टॉक टेबल पर आए ईरान-US! ट्रंप ने 5 दिन के लिए टाला हमले का प्लान; ईरान बोला-हमसे कोई बातचीत नहीं हो रही

Donald Trump on Iran War: अगले 5 दिन तक ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले का प्लान अमेरिका ने सोमवार (23 मार्च 2026) को टाल दिया है. फिलहाल दोनों बातचीत की मेज पर आ गए हैं. यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा कि मैंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को 5 दिन के लिए ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हमले नहीं करने के आदेश दिए हैं. हालांकि ईरान ने ट्रंप के बयान का खंडन किया है. ईरान की न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर आई है कि ईरान की अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है. अमेरिका के राष्ट्रपति पीछे हट गए हैं.

ट्रंप ने ट्रूथ पर क्या लिखा?

हालांकि ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, 'पिछले दो दिनों में मिडिल ईस्ट की स्थिति को पूरी तरह हल करने को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच काफी अच्छी बातचीत हुई है. भाव,लहजे, गहराई और वार्ता को देखते हुए बातचीत इस पूरे हफ्ते चलेगी. लिहाजा मैंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को यह आदेश दिया है कि ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 5 दिन हमने ना किए जाएं.'

US President Donald Trump posts on Truth Social, "...I have instructed the Department of War to postpone any and all military strikes against Iranian power plants and energy infrastructure for a five day period, subject to the success of the ongoing meetings and discussions" pic.twitter.com/N3Bavc4ylv Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) March 23, 2026

इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर अगर उसने 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खोला तो उसके पावर प्लांट्स पर हमले किए जाएंगे. अमेरिका के यह कदम ईरान के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता था. लेकिन जवाब में ईरान झुका नहीं, उसने कहा कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा. इससे पहले एक IRGC अधिकारी ने डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम का मजाक उड़ाते हुए कहा-ट्रंप, आपको फायर किया जाता है.

ट्रंप ने पहले भी जताई थी बातचीत की ख्वाहिश

हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति का यह नया कदम बिना किसी खास उम्मीद के आया है, क्योंकि हाल तक दोनों पक्षों ने तनाव कम करने का कोई संकेत नहीं दिया था, फिर भी शुक्रवार को ट्रंप ने तेहरान के साथ बातचीत करने की ख्वाहिश जताई थी.

मौजूदा युद्ध में ईरान के ज्यादातर नेताओं के मारे जाने के बाद, ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था, 'अब वहां कोई भी नेता नहीं बनना चाहता. हमें मुश्किल हो रही है. हम उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन बात करने के लिए कोई है ही नहीं और जानते हैं क्या? हमें यह तरीका पसंद है.'

क्या होर्मुज में कम होगा तनाव?

इस बीच, ट्रंप की लेटेस्ट ट्रूथ सोशल पोस्ट से पहले छपी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में तेहरान में सीधे हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स में शामिल एक शख्स का हवाला दिया गया है. दरअसल वहां के अधिकारी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर खोलने को लेकर बातचीत करने को भी तैयार नहीं थे. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक अहम समुद्री व्यापार रास्ता है, जहां से दुनिया के तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा कंट्रोल होता है.