Russia Earthquake: अफगानिस्तान से भी तेज कांपी रूस की धरती, आया 7.की तीव्रता का भूकंप; सुनामी का खतरा

Earthquake: भूकंप आते ही चारो ओर अफरा-तफरी का माहौल हो गया. वहीं समुद्र में उठने वाली तेज लहरों को देखकर इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं भूकंप के बाद सुनामी का खतरा न हो. विशेषज्ञों के अनुसार, रिक्टर पैमाने पर 7 से अधिक तीव्रता का भूकंप इतना शक्तिशाली होता है कि इससे इमारतें ढह सकती हैं और बड़े पैमाने पर जन-धन की हानि हो सकती है.

शनिवार (13 सितंबर) को रूस के कामचटका प्रायद्वीप के तट से एक शक्तिशाली 7.4 तीव्रता का भूकंप आया. इस भूकंप ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) ने बताया, 'भूकंप का केंद्र क्षेत्रीय राजधानी पेट्रोपावलोवस्क-कामचत्स्की के पूर्व में 111 किमी दूर 39.5 किमी की गहराई पर था. यूएसजीएस ने शुरू में इसकी तीव्रता 7.5 मापी थी, बाद में इसे 7.4 कर दिया.'

‘खतरनाक’ सुनामी की लहरें बनीं चिंता की वजह

पैसिफिक सी के सेंटर में सुनामी की चेतावनी में कहा गया कि महाकेंद्र से 300 किमी के दायरे में रूस के तटवर्ती क्षेत्रों पर जाना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है. अपनी वेबसाइट पर जारी अलर्ट में इसने कहा, 'भूकंप के निकट स्थित प्रशांत के कुछ हिस्सों के लिए सुनामी का खतरा मौजूद है. हालांकि... सभी उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर...हवाई के लिए कोई सुनामी खतरा नहीं है.' सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली ने कहा कि किसी भी अमेरिकी या कनाडाई तटवर्ती क्षेत्र के लिए सुनामी का कोई खतरा नहीं है. हालांकि,भूकंप के निकट रूसी तट पर सुनामी अगले एक घंटे के भीतर पहुंच सकती है.'

दो महीने पहले भी आया था 8.8 तीव्रता का भूकंप

रूस के सुदूर पूर्व में स्थित कामचटका, पैसिफिक 'रिंग ऑफ फायर' पर स्थित है और दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप आने वाले सक्रिय क्षेत्रों में से एक है. अभी महज दो महीने पहले ही जुलाई में भी कामचटका के तट से एक 8.8 रिक्टर स्केल की तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था. इस भूकंप की वजह से प्रशांत महासागर में चार मीटर ऊंची सुनामी की लहरें उठने लगीं थीं. इन लहरों की वजह से जापान तक बड़े पैमाने पर लोगों के फंसे होने की जानकारी सामने आई जिन्हें बड़े पैमाने पर निकासी की समस्या आई. ये भूकंप साल 2011 में जापान के तट से आए उस खतरनाक भूकंप के बाद सबसे शक्तिशाली भूकंप था जिसमें लगभग 1500 लोगों की मौत हो गई थी.

