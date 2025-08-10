सैकड़ों फीट ऊंचाई पर थे 17 लोग, अचानक चली गई लाइट, मची चीख-पुकार; अफसरों के फूले हाथ-पैर
Hindi Newsदुनिया

Hong Kong news: हांगकांग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक 17 लोग सौ भीषण उंचाई में फंस गए. झूले में सवार लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिशें जारी हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 10, 2025, 07:18 PM IST
Hong Kong’s Ocean Park breaks down: हांगकांग के ओशन पार्क में एक राइड में खराबी आने के बाद पार्क का टेक्निकल स्टाफ और लाइफ सेविंग रेस्क्यू टीम हवा में सैकड़ों फीट ऊपर फंसे 17 लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. पुलिस को फोन के जरिए सूचना मिली तो फौरन प्रशासन की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची. फोन करने वाले ने बताया कि ओशन पार्क के अंदर एक झूले की मैकेनिकल राइड अचानक बंद हो गई है, जिससे यात्री ऊंचाई पर फंस गए हैं. ये राइड 'वाइल्ड ट्विस्टर' है, जो एक तेज़ गति से घूमने वाला आकर्षण का केंद्र है. इस झूले को झूलना सबके बस की बात नहीं होता.

रेस्क्यू टीम की कोशिशें जारी

वोंग चुक हैंग स्थित थीम पार्क के कर्मचारी मानक आपातकालीन एसओपी के जरिए फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित उतारने की कोशिश में जुटे हैं. जबकि पुलिस के अनुसार, जरूरत पड़ने पर मदद के लिए अग्निशमन कर्मी तैयार हैं. फायर ब्रिगेड टीम का पहला जत्था जब उस हाइट तक पहुंचा तो हवा में घंटो से लटके लोगों की जान में जान आई. 

घबरा गए थे लोग

रेस्क्यू टीम ने करीब 7.38 बजे एक यात्री को नीचे उतारा, उसके बाद लगभग 7.54 बजे दूसरे यात्री को नीचे उतारा गया. वाइल्ड ट्विस्टर में अलग-अलग सीटों पर बैठे लोग सामान्य गुरुत्वाकर्षण से चार गुना अधिक बल का अनुभव करते हुए झूलते और घूमते हुए सवारी करते हैं.

नोट: ये खबर अभी शुरुआती जानकारी के आधार पर लिखी गई है. जैसे ही अपडेट आएगा, यहां पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी.

श्वेतांक रत्नाम्बर

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Hong Kong

Trending news

