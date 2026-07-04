घुटनों पर आ गया 'सुपरपावर', गर्मी से अमेरिका में गहराया बिजली संकट, क्यों लोगों के आगे गिड़गिड़ाया PJM?

America News: सर्दियों के मुताबिक गर्मियों में बिजली की खपत काफी ज्यादा हो जाती है. जिसकी वजह से तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है. अमेरिका में भी ये आलम देखा जाने लगा है. अमेरिका में सबसे बड़े पावर ग्रिड ऑपरेटर PJM ने लोगों और कंपनियों से बिजली का इस्तेमाल कम करने की अपील की है. साथ ही साथ कहा कि इस समय बिजली कंपनियां बहुत ज्यादा दबाव में हैं.
PJM ने कहा कि एक ही समय में कई दिक्कतें हो रही हैं. कई बिजली जनरेटर अभी काम नहीं कर रहे हैं, जिससे उपलब्ध बिजली की मात्रा कम हो रही है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनें बहुत ज्यादा ओवरलोड हैं, जिससे जरूरत के हिसाब से बिजली पहुंचाना मुश्किल हो रहा है. लाखों लोगों को एयर कंडीशनर चलाने पड़े हैं, जिससे बिजली की डिमांड सामान्य से बहुत ज्यादा हो गई है.
67 मिलियन लोगों को सप्लाई
PJM ने यूटिलिटी कंपनियों से उन कस्टमर्स के बीच बिजली का इस्तेमाल कम करने के लिए कहा है जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान अपनी बिजली की खपत कम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं. ये कस्टमर आमतौर पर बड़े बिजनेस या इंडस्ट्रियल यूजर होते हैं जो ग्रिड पर दबाव पड़ने पर बिजली का इस्तेमाल कम करने के लिए पहले से सहमत होते हैं. रॉयटर्स के मुताबिक, PJM करीब 67 मिलियन लोगों को बिजली सप्लाई करता है. इसका पावर ग्रिड मिड-अटलांटिक राज्यों, साउथ के कुछ हिस्सों और वाशिंगटन, D.C. इलाके को कवर करता है.
कंपनियों के साथ मिलकर कर रहा है काम
Devdiscourse के मुताबिक, ग्रिड पर मौजूदा प्रेशर की वजह से वह उम्मीद के मुताबिक बिजली की जरूरतों को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पा रहा है. कंपनी ने पावर सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए बिजली की डिमांड को मैनेज करने और कम करने के प्लान शुरू कर दिए हैं. ऐसे में PJM ने कहा कि वह कंट्रोल तरीके से बिजली का इस्तेमाल कम करने के लिए यूटिलिटी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहा है. इसका मकसद ग्रिड को अनस्टेबल होने से रोकना और पूरे इलाके में बिजली को सुरक्षित रूप से फ्लो करते रहना है.
बदलाव कम करने की तैयारी
प्रभावित इलाकों में रहने वालों और बिजनेस को सलाह दी गई है कि वे बिजली के इस्तेमाल में होने वाले बदलावों के लिए तैयार रहें क्योंकि PJM अपनी डिमांड कम करने के प्लान पर काम कर रहा है. कंपनी ने कहा कि इन उपायों का मकसद पावर ग्रिड की रिलायबिलिटी को बचाना है. इस हफ्ते उत्तरी वर्जीनिया में होलसेल बिजली की कीमतें $2,000 प्रति मेगावाट-घंटे से ज्यादा हो गई हैं. नॉर्मल हालात में, PJM मार्केट में होलसेल बिजली की कीमतें लगभग $40 प्रति मेगावाट-घंटे होती हैं. बता दें कि बड़ी समस्याओं से बचने के लिए, ग्रिड ऑपरेटर ने इमरजेंसी मांग कम करने के उपाय शुरू कर दिए हैं, जबकि होलसेल बिजली की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं.