घुटनों पर आ गया 'सुपरपावर', गर्मी से अमेरिका में गहराया बिजली संकट, क्यों लोगों के आगे गिड़गिड़ाया PJM?

बदलाव कम करने की तैयारी

प्रभावित इलाकों में रहने वालों और बिजनेस को सलाह दी गई है कि वे बिजली के इस्तेमाल में होने वाले बदलावों के लिए तैयार रहें क्योंकि PJM अपनी डिमांड कम करने के प्लान पर काम कर रहा है. कंपनी ने कहा कि इन उपायों का मकसद पावर ग्रिड की रिलायबिलिटी को बचाना है. इस हफ्ते उत्तरी वर्जीनिया में होलसेल बिजली की कीमतें $2,000 प्रति मेगावाट-घंटे से ज्यादा हो गई हैं. नॉर्मल हालात में, PJM मार्केट में होलसेल बिजली की कीमतें लगभग $40 प्रति मेगावाट-घंटे होती हैं. बता दें कि बड़ी समस्याओं से बचने के लिए, ग्रिड ऑपरेटर ने इमरजेंसी मांग कम करने के उपाय शुरू कर दिए हैं, जबकि होलसेल बिजली की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं.