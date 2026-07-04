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घुटनों पर आ गया 'सुपरपावर', गर्मी से अमेरिका में गहराया बिजली संकट, क्यों लोगों के आगे गिड़गिड़ाया PJM?

America News: गर्मियों में बिजली की काफी ज्यादा खपत होती है. जिसकी वजह से कभी-कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. अमेरिका में PJM ने लोगों से कम बिजली इस्तेमाल करने को कहा है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jul 04, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 11:33 AM IST
घुटनों पर आ गया 'सुपरपावर', गर्मी से अमेरिका में गहराया बिजली संकट, क्यों लोगों के आगे गिड़गिड़ाया PJM?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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