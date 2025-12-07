Heathrow Airport: लंदन के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर हड़कंप, स्प्रे अटैक से यात्रियों में पसरा खौफ; कई घायल

London Airport Spray attack: हीथ्रो एयरपोर्ट पर हुए हमले में कई लोगों के घायल होने की घटना सामने आई है, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हमले की जांच शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार हीथ्रो एयरपोर्ट पर कई लोगों पर हमले की खबर मिलने के बाद अधिकारियों को सुबह टर्मिनल 3 पर एक मल्टी-स्टोरी कार पार्किंग में बुलाया गया है. शुरुआती जांच में कुछ हमलावरों की तरफ से लोगों पर स्प्रे करने की घटना सामने आई है, हमला करने के बाद हमलावर वहां से भाग गए थे. हालांकि, सुरक्षाबलों ने मौके पर पहुंचकर एक आदमी को गिरफ्तार जरूर किया है, जिससे लगातार दूसरे हमलावरों के बारे में पूछताछ जारी है.

जानलेवा नहीं चोट

घटना की जानकारी मिलने पर लंदन एम्बुलेंस सर्विस मौके पर पहुंची और पीड़ितों को अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, हमले में घायल हुए लोगों की चोट जानलेवा नहीं मानी जा रही है. हमले की वजह से अभी भी इलाके में ट्रैफिक की कुछ रुकावट है लेकिन टर्मिनल 3 खुला हुआ है. कमांडर पीटर स्टीवंस ने कहा कि इस समय हमें लगता है कि इस घटना में कुछ लोग शामिल थे जो एक-दूसरे को जानते थे, जिनके बीच बहस बढ़ गई और कई लोग घायल हो गए. उन्होंने आगे कहा कि हमारे अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की और पूछताछ जारी रखने और इलाके में मौजूद लोगों की सुरक्षा पक्का करने के लिए सुबह से हीथ्रो एयरपोर्ट पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है.

गवाहों से अपील

हालांकि अधिकारियों ने इस घटना को आतंकवाद जुड़ा मानने से इंकार कर दिया है. साथ ही उन्होंने कहा कि मैं लोगों की चिंताओं को समझता हूं और आज सुबह इलाके में मौजूद लोगों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिस किसी के पास भी इस घटना के बारे में जानकारी हो, उनसे 101 पर कॉल करने के लिए कहा गया है.