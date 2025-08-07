Ghana: हेलिकॉप्टर क्रैश...रक्षा मंत्री की हुई मौत, अचानक जंगल में गिरा; मलबे में 8 शव निकले

अभी दुनिया अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे से उबरी ही थी कि एक और क्रैश की खबर सामने आ गई है. इस बार घने जंगल में हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया है. घाना में हुए क्रैश में देश के रक्षामंत्री समेत आठ लोगों की मौत हो गई है. यह सब तब हुआ जब सुबह सुबह एक सैन्य हेलिकॉप्टर ने उड़ान भरी थी. उड़ान के दौरान अचानक रडार से संपर्क टूट गया. कुछ ही देर बाद घने जंगल से जलते मलबे की तस्वीरें सामने आईं. जिसकी पुष्टि सरकार ने भी की है. इसमें रक्षा मंत्री पर्यावरण मंत्री समेत आठ लोगों की मौत हो गई.

उड़ान भरते ही संपर्क टूट गया..

असल में जानकारी के मुताबिक घटना बुधवार सुबह की है. इस पूरे हादसे में घाना के रक्षा मंत्री एडवर्ड ओमाने बोआमा, पर्यावरण मंत्री इब्राहीम मुरताला मुहम्मद समेत कुल आठ लोगों की मौत हो गई. यह हेलिकॉप्टर राजधानी अक्रा से ओबुआसी शहर की ओर जा रहा था. लेकिन उड़ान भरते ही इससे संपर्क टूट गया. राष्ट्रपति जॉन महामा के प्रमुख सचिव जूलियस डेब्राह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हादसे की पुष्टि करते हुए इसे राष्ट्रीय त्रासदी बताया.

तीन वायुसेना कर्मियों और पांच अधिकारियों की मौत..

घाना की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति ने कहा कि हम अपने साथियों और सैनिकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं. जिन्होंने देश की सेवा करते हुए जान गंवाई. हादसे में तीन वायुसेना कर्मियों और पांच वरिष्ठ अधिकारियों की मौत हुई है. इस घटना से दुखी राष्ट्रपति महामा ने सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया गया है.

रक्षा मंत्री एडवर्ड बोआमा जनवरी में महामा सरकार के फिर से सत्ता में आने के बाद नियुक्त हुए थे. वे एक डॉक्टर भी थे और उत्तरी सीमा पर बढ़ते आतंकी खतरों के बीच सुरक्षा रणनीतियों का नेतृत्व कर रहे थे. इब्राहीम मुहम्मद पर्यावरण मंत्री के रूप में गालमसे यानी अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई कर रहे थे. बताया जा रहा है कि हेलिकॉप्टर उसी से जुड़ी एक सरकारी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रवाना हुआ था.

सरकारी कार्यक्रम में जा रहा था हेलिकॉप्टर

इसके अलावा इस हादसे में महामा की पार्टी एनडीसी के उपाध्यक्ष सैमुएल सारपों और पूर्व कृषि मंत्री अल्हाजी मुनीरू मुहम्मद की भी मौत हुई है. राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार हाल ही में सरकार ने उत्तर पूर्वी इलाके में अतिरिक्त सैन्य बल तैनात किए थे. वहां पारंपरिक गुटों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है और हाल में स्कूलों पर हमले हुए हैं.

सरकार ने जांच के आदेश दे दिए

चौंकाने वाली बात है कि फिलहाल दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है. घाना की सेना ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि हेलिकॉप्टर Z9 से रडार संपर्क टूट गया था. सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और जल्द ही इस पर विस्तृत रिपोर्ट सामने आने की संभावना है.