/VIDEO: न्यूज कवरेज के लिए भरी उड़ान और फिर क्रैश, कैमरे में कैद हुआ हेलीकॉप्टर हादसे का आखिरी पल

US News: कैलिफोर्निया के लॉस एंजिलिस में मंगलवार देर रात एक बड़ा हवाई हादसा हुआ, जिसमें कम से कम तीन लोगों की जान गई. लॉस एंजिलिस के चैट्सवर्थ इलाके में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया. स्थानीय अधिकारियों ने पुष्टि करते हुए बताया कि इस घटना में तीन लोगों की मौत हुई है. इससे ठीक कुछ समय पहले इसी इलाके में एक एसयूवी और मेट्रो बस की टक्कर भी हुई थी. इस हादसे में दो लोगों की जान गई थी.
दरअसल, जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, उसका इस्तेमाल चैट्सवर्थ में हुए सड़क हादसे की कवरेज के लिए किया जा रहा था. हालांकि, यह किस न्यूज चैनल से जुड़ा था इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है. कवरेज के दौरान ही हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया. फायर डिपार्टमेंट की ओर से इस हादसे को लेकर बताया गया कि दुर्घटना चैट्सवर्थ के 9151 नॉर्थ मेसन एवेन्यू पर हुई. हेलीकॉप्टर शाम के 7 बजे के करीब दो व्यावसायिक इमारतों के बीच जाकर गिरा था.
स्थानीय मीडिया के अनुसार, हादसे में तीन लोगों की जान गई और एक व्यक्ति को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. क्रैश होने के बाद ये हेलीकॉप्टर दो शिपिंग कंटेनरों और वहां पर खड़े कई वाहनों पर जाकर गिरा. रिपोर्टों के मुताबिक, चैट्सवर्थ में पहले हुए एसयूवी और मेट्रो बस हादसे के कारण कई हेलीकॉप्टर इलाके के ऊपर उड़ रहे थे और अधिकारी तथा मीडिया टीमें मौके पर मौजूद थीं. इसी दौरान यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया.
BREAKING: TV news helicopter crashes during live shot of bus crash in Los Angeles.
The helicopter belongs to NBC Los Angeles (KNBC-TV). No word yet on casualties. pic.twitter.com/kXwgr5meOP
— BNO News (@BNONews) September 16, 2026
हेलीकॉप्टर के गिरने के बाद इलाके में आग लग गई. हालांकि आपताकाली सेवाओं की टीमें मौके पर तुरंत पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया. शुरुआती जानकारी के अनुसार, मलबे में से एक शख्स को बाहर निकाला गया. वहीं, हेलीकॉप्ट के नीचे गिरने से वहां पर मौजूद कई लोगों के घायल होने की जानकारी भी सामने आई है. सीबीएस न्यूज ने बताया कि दुर्घटनास्थल पर लगी आग बुझा दी गई थी.
गौरतलब है कि बचाव और जांच कार्य के दौरान मृतकों में एक के शव के ऊपर एक अस्थायी ढांचा (कैनोपी) भी लगाया गया, जबकि आपातकालीन कर्मी अपना काम जारी रखे हुए थे. लॉस एंजिलिस में हुए इस हवाई हादसे की जांच फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (एनटीएसबी) की ओर से की जा रही है. इस घटना जुड़ी अधिक जानकारी एकत्र की जा रही है.