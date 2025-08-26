अरे बार रे बाप! बाल्टी से पानी भर रहा था हेलीकॉप्टर तभी हो गया बेकाबू, हवा में लट्टू की तरह लगा घूमने, मची चीख-पुकार और फिर...

Helicopter spirals out of control: फ्रांस में जंगल की आग बुझाने के लिए पानी लेने गया एक हेलीकॉप्टरअचानक बेकाबू हो गया और सीधे झील में जा गिरा. जिसका भयानक मंजर कैमरे में कैद हो गया, और वीडियो अब हर जगह वायरल हो रहा है. फ्रांस के रोसपोर्डन में रविवार की शाम में यह घटना घटी है, जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए.

NEW: Helicopter crashes into a lake while trying to scoop up water to fight a forest fire in France. The pilot was seen dropping too quickly to fill the bucket, with the chopper's tail submerging into the water. Add Zee News as a Preferred Source According to local authorities, the two men in the helicopter… pic.twitter.com/Y3piXiV4Ha — Collin Rugg (@CollinRugg) August 25, 2025

बाल्टी से पानी भर रहा था हेलीकॉप्टर

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, वी‌डिया में आप देखेंगे कि मोराने 29 हेलीकॉप्टररोसपोर्डन झील से पानी भर रहा था. पायलट ने हेलीकॉप्टरकी पूंछ को पानी में डुबोया, ताकि बाल्टी में पानी आए. लेकिन अचानक कुछ गड़बड़ हो गई. वीडियो में साफ दिखता है कि हेलीकॉप्टरहवा में लट्टू की तरह घूमने लगा. मलबा इधर-उधर बिखर गया, और लोग चीखने-चिल्लाने लगे. बस कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टरधड़ाम से झील में गिरा और टुकड़े-टुकड़े हो गया. पानी में ऐसा धमाका हुआ, मानो कोई बड़ा बम फटा हो.

पायलट और फायरफाइटर के साथ चमत्कार

अब सुनिए असली कमाल की बात! इतने बड़े हादसे के बाद भी हेलीकॉप्टरमें सवार पायलट और एक फायरफाइटर बिल्कुल सही-सलामत बच गए. फिनिस्तेरे के अधिकारियों ने बताया कि दोनों लोग खुद ही हेलीकॉप्टरसे निकलकर किनारे तक पहुंच गए. ये किसी चमत्कार से कम नहीं था.हादसे को देखने वाले डेविड नाम के एक शख्स ने 'द सन' को बताया, "हेलीकॉप्टरबहुत नीचे चला गया था, और तेजी से गिर रहा था. मुझे तो लगा कि अब ये फट जाएगा या चूर-चूर हो जाएगा. जब वो पलटा, तो मलबा हर तरफ उड़ने लगा." उनकी बातों से अंदाजा लगाइए कि हादसा कितना डरावना था.

फ्रांस में आग का तांडव

ये हादसा तब हुआ, जब फ्रांस जंगल की आग से जूझ रहा है. आग ने पेरिस से भी बड़ा इलाका जला डाला है. एक शख्स की मौत हो चुकी है, और 13 लोग घायल हैं, जिनमें 11 फायरफाइटर शामिल हैं. हजारों लोग और दर्जनों हेलिकॉप्टर-विमान आग बुझाने में दिन-रात जुटे हैं. हादसे से पहले ये हेलीकॉप्टरउस दिन 27 बार पानी डाल चुका था, ताकि रोसपोर्डन के पास 10 हेक्टेयर इलाके को बचाया जा सके, जहां कई घरों को खतरा था. हादसे के बाद भी काम नहीं रुका. तुरंत दूसरा हेलीकॉप्टरभेजा गया, और आग बुझाने का सिलसिला चलता रहा.

हादसे की वजह क्या?

अधिकारियों ने हादसे की जांच शुरू कर दी है, ताकि पता लगे कि आखिर हेलीकॉप्टरबेकाबू क्यों हुआ. साथ ही, उन्होंने पायलट और फायरफाइटर की हिम्मत की दाद दी. ये लोग हर दिन अपनी जान दांव पर लगाकर दूसरों की जिंदगी और संपत्ति बचाते हैं.