अरे बार रे बाप! बाल्टी से पानी भर रहा था हेलीकॉप्टर तभी हो गया बेकाबू, हवा में लट्टू की तरह लगा घूमने, मची चीख-पुकार और फिर...
दुनिया

अरे बार रे बाप! बाल्टी से पानी भर रहा था हेलीकॉप्टर तभी हो गया बेकाबू, हवा में लट्टू की तरह लगा घूमने, मची चीख-पुकार और फिर...

Helicopter spins wildly before crashing: फ्रांस के रोसपोर्डन में रविवार की शाम एक ऐसा हादसा हुआ है, जिसे देखकर आप सबके रोंगटे खड़े हो गए. आज तक शायद ही कोई इस तरह का विमान हादसा देखा हो.

Aug 26, 2025, 07:35 AM IST
अरे बार रे बाप! बाल्टी से पानी भर रहा था हेलीकॉप्टर तभी हो गया बेकाबू, हवा में लट्टू की तरह लगा घूमने, मची चीख-पुकार और फिर...

Helicopter spirals out of control: फ्रांस में जंगल की आग बुझाने के लिए पानी लेने गया एक हेलीकॉप्टरअचानक बेकाबू हो गया और सीधे झील में जा गिरा. जिसका भयानक मंजर कैमरे में कैद हो गया, और वीडियो अब हर जगह वायरल हो रहा है. फ्रांस के रोसपोर्डन में रविवार की शाम में यह घटना घटी है, जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए.  

बाल्टी से पानी भर रहा था हेलीकॉप्टर
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, वी‌डिया में आप देखेंगे कि मोराने 29 हेलीकॉप्टररोसपोर्डन झील से पानी भर रहा था. पायलट ने हेलीकॉप्टरकी पूंछ को पानी में डुबोया, ताकि बाल्टी में पानी आए. लेकिन अचानक कुछ गड़बड़ हो गई. वीडियो में साफ दिखता है कि हेलीकॉप्टरहवा में लट्टू की तरह घूमने लगा. मलबा इधर-उधर बिखर गया, और लोग चीखने-चिल्लाने लगे. बस कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टरधड़ाम से झील में गिरा और टुकड़े-टुकड़े हो गया. पानी में ऐसा धमाका हुआ, मानो कोई बड़ा बम फटा हो.

पायलट और फायरफाइटर के साथ चमत्कार
अब सुनिए असली कमाल की बात! इतने बड़े हादसे के बाद भी हेलीकॉप्टरमें सवार पायलट और एक फायरफाइटर बिल्कुल सही-सलामत बच गए. फिनिस्तेरे के अधिकारियों ने बताया कि दोनों लोग खुद ही हेलीकॉप्टरसे निकलकर किनारे तक पहुंच गए. ये किसी चमत्कार से कम नहीं था.हादसे को देखने वाले डेविड नाम के एक शख्स ने 'द सन' को बताया, "हेलीकॉप्टरबहुत नीचे चला गया था, और तेजी से गिर रहा था. मुझे तो लगा कि अब ये फट जाएगा या चूर-चूर हो जाएगा. जब वो पलटा, तो मलबा हर तरफ उड़ने लगा." उनकी बातों से अंदाजा लगाइए कि हादसा कितना डरावना था.

फ्रांस में आग का तांडव
ये हादसा तब हुआ, जब फ्रांस जंगल की आग से जूझ रहा है. आग ने पेरिस से भी बड़ा इलाका जला डाला है. एक शख्स की मौत हो चुकी है, और 13 लोग घायल हैं, जिनमें 11 फायरफाइटर शामिल हैं. हजारों लोग और दर्जनों हेलिकॉप्टर-विमान आग बुझाने में दिन-रात जुटे हैं. हादसे से पहले ये हेलीकॉप्टरउस दिन 27 बार पानी डाल चुका था, ताकि रोसपोर्डन के पास 10 हेक्टेयर इलाके को बचाया जा सके, जहां कई घरों को खतरा था. हादसे के बाद भी काम नहीं रुका. तुरंत दूसरा हेलीकॉप्टरभेजा गया, और आग बुझाने का सिलसिला चलता रहा.

हादसे की वजह क्या?
अधिकारियों ने हादसे की जांच शुरू कर दी है, ताकि पता लगे कि आखिर हेलीकॉप्टरबेकाबू क्यों हुआ. साथ ही, उन्होंने पायलट और फायरफाइटर की हिम्मत की दाद दी. ये लोग हर दिन अपनी जान दांव पर लगाकर दूसरों की जिंदगी और संपत्ति बचाते हैं.

कृष्णा पांडेय

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

france

