अमेरिका में एयरपोर्ट के पास हेलीकॉप्टर क्रैश, धू धू कर जली पूरी बॉडी, आग का निवाला बने सभी यात्री

US Helicopter Crash: शनिवार (6 सितंबर) की दोपहर अमेरिका के मिनेसोटा के डकोटा काउंटी में लेकविल के खेत में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में हेलिकॉप्टर मे सवार सभी लोग मारे गए. लेकविल पुलिस ने बताया कि ये हादसा शनिवार की दोपहर लगभग 2 बजकर 45 मिनट के आस-पास हुआ इस दर्दनाक हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार कोई भी शख्स जिंदा नहीं बचा.

मिनेसोटा के टविन सिटीज क्षेत्र में शनिवार को एक हेलीकॉप्टर में अचानक से आग लग गई और वो देखते ही देखते बड़े हादसे का शिकार हो गया. अधिकारियों ने बताया कि हादसे में सवार सभी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर की पहचान रॉबिन्सन R66 के रूप में हुई है. यह हेलीकॉप्टर एयरलेक एयरपोर्ट के पश्चिम में दुर्घटनाग्रस्त हुआ.

September 6, 2025

Case Number: LA25003585

Lakeville Police Respond to Fatal Helicopter Crashhttps://t.co/I8NAe65bsW pic.twitter.com/rzZGb8c5WH — Lakeville Police (@LakevillePD_MN) September 6, 2025

बचाव कर्मियों जब पहंचे तब तक धू-धू कर जल उठा था हेलीकॉप्टर

हादसे के बाद घटनास्थाल पर पहुंचे आपातकालीन राहत एवं बचाव कर्मियों ने देखा कि हेलीकॉप्टर पूरी तरह से जलकर भस्म हो चुका था. उसमें सवार कोई भी यात्री जिंदा नहीं बचा था जो मौके पर ये बता सके कि ये हादसा कैसे हो गया? वहीं थोड़ी देर में पुलिस और अग्निशमन दल की टीम भी मौके पर पहुंची और हेलीकॉप्टर के मलबे में लगी आग को बझाना शुरू किया. इस हादसे को लेकर अधिकारियों ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

हादसे की जगह कोई आवासीय या वाणिज्यिक क्षेत्र नहीं था

पुलिस ने बताया कि हादसा ऐसी जगह पर हुआ था जहां कोई आवासीय या वाणिज्यिक क्षेत्र नहीं था जिसकी वजह से हेलिकॉप्टर में सवार ही दुर्घटना के शिकार हुए बाहर के किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. आपातकालीन का अग्निशमन कर्मी मौके पर पहुंचे. पैरामेडिक्स को शुरू में भेजा गया था, लेकिन बाद में उनकी सेवाएं रद्द कर दी गईं. इस बीच, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (एनटीएसबी) ने फॉक्स न्यूज डिजिटल को बताया कि हेलीकॉप्टर अज्ञात परिस्थितियों में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और इसके बाद आग लग गई।एक जांचकर्ता के रविवार को मिनेसोटा पहुंचने की उम्मीद है ताकि घटनास्थल का डॉक्यूमेंटेशन किया जाए और मलबे की जांच की जाए.

रॉबिन्सन आर 66, एक सिंगल-इंजन टरबाइन हेलीकॉप्टर

पुलिस के ने बताया कि एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस हादसे की जानकारी दी गई है. वो लोग जल्दी ही इस घटना को लेकर यहां पहु्ंचेंगे और प्रतिक्रिया देंगे कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ होगा. रॉबिन्सन आर 66, एक सिंगल-इंजन टरबाइन हेलीकॉप्टर होते हैं. इसमें आमतौर पर एक पायलट और चार यात्रियों के लिए सीट होती है. अमेरिका के लेकविल ते मिनेसोटा के मिनियापोलिस के डाउनटाउन से लगभग 20 मील दक्षिण में और सेंट पॉल से 25 मील दक्षिण में स्थित है, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ.