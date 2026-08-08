'हेलो ग्रीनलैंड!', ईरान जंग के बाद फिर ट्रंप के निशाने पर ये द्वीपीय मुल्क, अमेरिकी कंपनी ने बिना मंजूरी शुरू की तेल ड्रिलिंग की तैयारी

Greenland's warning to Greenland Energy Company: ईरान जंग में संक्षिप्त ठहराव के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ग्रीनलैंड को टारगेट पर लेना शुरू कर दिया है. हाल में उन्होंने उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर ग्रीनलैंड के एक शहर के ऊपर अपनी विशाल तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, हेलो, ग्रीनलैंड!. अब ट्रंप से जुड़ी एक अमेरिकी कंपनी ने ग्रीनलैंड में तेल की खुदाई के लिए उपकरण भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जिससे दोनों देशों में चल रहा तनाव फिर से गंभीर हो गया है.