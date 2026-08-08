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'हेलो ग्रीनलैंड!', ईरान जंग के बाद फिर ट्रंप के निशाने पर ये द्वीपीय मुल्क, अमेरिकी कंपनी ने बिना मंजूरी शुरू की तेल ड्रिलिंग की तैयारी

Greenland Energy Company drilling in Greenland: ईरान जंग से थोड़ा सा फ्री होते ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ध्यान फिर से ग्रीनलैंड पर लगा दिया है. अब उनकी कंपनी बिना किसी मंजूरी के ग्रीनलैंड में तेल खनन के लिए पहुंच गई है. इस हरकत पर ग्रीनलैंड सरकार ने कड़ी नाराजगी जताई है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 08, 2026, 10:52 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:52 PM IST
'हेलो ग्रीनलैंड!', ईरान जंग के बाद फिर ट्रंप के निशाने पर ये द्वीपीय मुल्क, अमेरिकी कंपनी ने बिना मंजूरी शुरू की तेल ड्रिलिंग की तैयारी

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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