'हेलो ग्रीनलैंड!', ईरान जंग के बाद फिर ट्रंप के निशाने पर ये द्वीपीय मुल्क, अमेरिकी कंपनी ने बिना मंजूरी शुरू की तेल ड्रिलिंग की तैयारी

Greenland's warning to Greenland Energy Company: ईरान जंग में संक्षिप्त ठहराव के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ग्रीनलैंड को टारगेट पर लेना शुरू कर दिया है. हाल में उन्होंने उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर ग्रीनलैंड के एक शहर के ऊपर अपनी विशाल तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, हेलो, ग्रीनलैंड!. अब ट्रंप से जुड़ी एक अमेरिकी कंपनी ने ग्रीनलैंड में तेल की खुदाई के लिए उपकरण भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जिससे दोनों देशों में चल रहा तनाव फिर से गंभीर हो गया है.
द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप से जुड़ी कंपनी की ओर से ग्रीनलैंड के पूर्वी तट पर तेल खोज की तैयारी के बाद ग्रीनलैंड सरकार ने उसे सख्त चेतावनी जारी की है. सरकार ने बयान जारी कर स्पष्ट किया कि कंपनी को इस तरह की गतिविधि के लिए कोई मंजूरी नहीं दी गई है.
ग्रीनलैंड गवर्नमेंट ने कहा कि भविष्य के सभी लॉजिस्टिकल मामलों की जानकारी खनन संसाधन प्राधिकरण को दी जानी चाहिए. इसके साथ ही खुदाई की इच्छुक कंपनियों को काम शुरू करने से पहले उसकी मंजूरी लेना अनिवार्य है.
ग्रीनलैंड ने मंजूरी के बिना काम शुरू करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है. हालांकि इसका ट्रंप से जुड़ी कंपनी 'ग्रीनलैंड एनर्जी' पर कोई असर नहीं पड़ा. टेक्सास स्थित इस कंपनी ने स्थानीय अधिकारियों से कोई मंजूरी लिए बिना ग्रीनलैंड के 'जेमसन लैंड' क्षेत्र में ड्रिलिंग उपकरण पहुंचाना शुरू कर दिया है.
डेनिश मीडिया दानवाच (Danwatch) की रिपोर्ट के मुताबिक, सपाट तल वाले जहाजी ढांचे, जिसे बार्ज कहा जाता है. उसे टगबोट के जरिए इस इलाके की ओर ले जाते और वहां लगभग एक दर्जन कंटेनर उतारते हुए देखा गया है. इस तरह के बार्ज का इस्तेमाल भारी उपकरण और ड्रिलिंग मशीनरी ले जाने के लिए किया जाता है. अधिकांश बजरों में अपने इंजन नहीं होते हैं.
बताते चलें कि ट्रंप इससे पहले भी कई बार ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने की बात कह चुके हैं. वे एक बार इसके लिए सैन्य बल के इस्तेमाल की धमकी भी दे चुके हैं. उनकी इस धमकी ने यूरोपीय देशों को हिलाकर रख दिया है. इसके बाद ईरान जंग में फंसने की वजह से ट्रंप के सुर कुछ समय के लिए शांत हुए थे लेकिन अब फिर से उन्होंने अपना ध्यान ग्रीनलैंड पर फोकस कर दिया है.
ट्रंप की इस सनक से नाटो समेत वे तमाम यूरोपीय सहयोगी मुल्क परेशान हैं, जो जो लंबे समय से सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहे हैं. उन्होंने खुलकर ट्रंप की इस बयानबाजी पर विरोध जताया लेकिन वे जानते हैं कि एक सीमा से आगे जाकर वे ट्रंप को रोक नहीं सकते. ऐसा करने पर खुद उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है.