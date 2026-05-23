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Hindi Newsदुनियाहैलो, ग्रीनलैंड...ईरान से तनाव के बीच ट्रंप ने शेयर की अजीबोगरीब तस्वीर, क्यों होने लगी चर्चा

हैलो, ग्रीनलैंड...ईरान से तनाव के बीच ट्रंप ने शेयर की अजीबोगरीब तस्वीर, क्यों होने लगी चर्चा

Donald Trump: अमेरिका और ईरान के बीच काफी ज्यादा तनाव है, इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि हैलो, ग्रीनलैंड, ट्रंप की इस पोस्ट के बाद से फिर दुनियाभर में चर्चा होने लगी.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 23, 2026, 07:16 AM IST
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हैलो, ग्रीनलैंड...ईरान से तनाव के बीच ट्रंप ने शेयर की अजीबोगरीब तस्वीर, क्यों होने लगी चर्चा

Hello Greenland: ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के इशारे जग जाहिर हैं. वेनेजुएला के बाद से ही ट्रंप ग्रीनलैंड पर नजर गड़ाए हुए हैं. ईरान से तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने ग्रीनलैंड को लेकर एक अजीब तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है. तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है हैलो, ग्रीनलैंड. ट्रंप ने जैसे ही ये तस्वीर पोस्ट की इसकी दुनियाभर में चर्चा होने लगी. ट्रंप का ये पोस्ट ऐसे समय पर सामने आया है, जब अमेरिका के विशेष दूत और लुइसियाना के अटॉर्नी जनरल Jeff Landry ने हाल में ही ग्रीनलैंड का दौरा किया है. 

 

ग्रीनलैंड दौरे पर थे अमेरिकी दूत

ट्रंप के इस पोस्ट से पहले  US के स्पेशल दूत, जेफ लैंड्री ने लिखा कि ग्रीनलैंड के हमारे दौरे के दौरान, हमें विवियन मोट्जफेल्ड, आजा केमनिट्ज और कई पॉलिटिकल और बिजनेस लीडर्स से मिलने का मौका मिला, ताकि सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आर्कटिक में शेयर्ड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पर U.S.-ग्रीनलैंड कोऑपरेशन पर चर्चा की जा सके. हम गर्मजोशी से की गई मेहमाननवाजी की तारीफ़ करते हैं और आने वाले महीनों में इन जरूरी बातचीत को जारी रखने के लिए उत्सुक हैं. 

यहां से चले जाओ के लगे नारे

न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ग्रीनलैंड के लोगों ने गुरुवार को ग्रीनलैंड की राजधानी नुउक के डाउनटाउन में एक नई अमेरिकन कॉन्सुलेट बिल्डिंग के खुलने के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया.  प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अमेरिका ग्रीनलैंड में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिससे स्थानीय लोग नाराज हैं. सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और अमेरिका विरोधी नारे लगाए, उनके हाथों में पोस्टर थे, जिन पर लिखा था, “हमें आपका पैसा नहीं चाहिए” और “ग्रीनलैंड के लोग MAGA ट्रोजन हॉर्स को पहचानते हैं, कई लोग “यहां से चले जाओ” के नारे भी लगा रहे थे. 

क्या बोले लैंड्री

द हिल की रिपोर्ट के मुताबिक, लैंड्री ने कहा कि ईरान युद्ध के बीच ग्रीनलैंड एनर्जी की कीमतें कम करने में मदद कर सकता है. लैंड्री ने ग्रीनलैंड अभी एक दिन में 2 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट कर सकता है. ग्रीनलैंड का तेल प्रोडक्शन "लगभग 10 महीने" में शुरू हो सकता है. पिछले 30 या 40 सालों में प्रेसिडेंट अकेले ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो सच में कुछ करने और ग्रीनलैंड को मैप पर लाने की परवाह करते हैं.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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