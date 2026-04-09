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Hindi Newsदुनियाबेरूत हमले में हिज्बुल्ला चीफ के भतीजे अली यूसुफ की मौत, चंद घंटों बाद ही दरकने लगा सीजफायर

बेरूत हमले में हिज्बुल्ला चीफ के भतीजे अली यूसुफ की मौत, चंद घंटों बाद ही दरकने लगा सीजफायर

Hezbollah Chief Nephew killed: भले ही ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर हो चुका है लेकिन लेबनान पर इजरायल के हमले जारी हैं. इन्हीं हमलों में हिज्बुल्ला चीफ के भतीजे अली यूसुफ की मौत हो गई है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Apr 09, 2026, 02:11 PM IST
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हिज्बुल्ला चीफ नईम कासिम की फाइल फोटो
हिज्बुल्ला चीफ नईम कासिम की फाइल फोटो

Hezbollah Chief Nephew killed: अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग दो हफ्ते के लिए रुक गई हैं. हालांकि अभी तक लेबनान को लेकर स्थिति साफ नहीं हुई है. सीजफायर से जुड़े कुछ पक्ष दावा कर रहे हैं कि लेबनान भी उसमें शामिल है. हालांकि अमेरिका और इजरायल का कहना है कि लेबनान उससे बाहर है, इसी कशमकश की बाच इजरायल के लेबनान पर हमले जारी हैं और इन्हीं हमलों में हिज्बुल्ला प्रमुख नईम कासिम के भतीजे की मौत हो गई है. 

इजरायली सेना ने ने गुरुवार को कहा कि उसने ईरान-समर्थित लेबनानी समूह हिज्बुल्ला के नेता नईम कासिम के भतीजे को, बीती रात बेरूत पर किए गए एक हमले में मार गिराया है. सेना ने कहा,'IDF ने बेरूत इलाके में हमला किया और हिज्बुल्ला के महासचिव नईम कासिम के निजी सचिव और भतीजे अली यूसुफ हर्षी को मार गिराया.' कहा जा रहा है कि रात भर में, IDF ने दो ऐसे अहम रास्तों पर हमले किए, जिनका इस्तेमाल हिज्बुल्ला के आतंकवादी और कमांडर लेबनान में लिटानी नदी के उत्तर से दक्षिण की तरफ आने-जाने के लिए करते थे, ताकि वे हजारों हथियार, रॉकेट और लॉन्चर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकें.

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इजरायल को पछतावे भरी सजा का सामना करना पड़ेगा- कुद्स फोर्स

ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कानी ने कहा कि लेबनान में हुई बर्बरता के जिम्मेदारों को कड़ा और अफसोसजनक अंजाम भुगतना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि यहूदी शासन का इतिहास इंसानियत के खिलाफ अपराधों और बेकसूर लोगों, महिलाओं और बच्चों की हत्या से भरा हुआ है. जनरल कानी ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को 'अपराधी और बच्चों का हत्यारा' बताते हुए आरोप लगाया कि उसने आज लेबनान में अपनी बर्बरता दिखाकर यह साबित करने की कोशिश की है कि वह अपने 'अपमानित मालिक' अमेरिका से भी ज्यादा निर्दयी. उन्होंने चेतावनी दी कि दुश्मन को यह समझ लेना चाहिए कि उसे कड़ी और पछतावे भरी सजा का सामना करना पड़ेगा.

कुछ ही घंटों में सीजफायर दरकने लगा

डोनाल्ड ट्रंप के जरिए ईरान के साथ दो हफ्ते के सीजफायर के ऐलान के बाद हालात संभलते दिख रहे थे, लेकिन कुछ ही घंटों में इसमें दरारें साफ नजर आने लगीं. असली विवाद तब शुरू हुआ जब शहबाज शरीफ ने दावा किया कि इस समझौते में लेबनान भी शामिल है, जबकि अमेरिका और बाद में जेडी वेंस ने इसे ‘गलतफहमी’ बता दिया. 

ईरान ने क्या कहा?

इसी बीच इजरायल ने लेबनान पर भारी हमले कर दिए, जिससे हालात और बिगड़ गए. ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का कहना है कि सीजफायर के 10 पॉइंट प्लान की शर्तों का उल्लंघन हो रहा है, जबकि ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कहा कि अमेरिका को तय करना होगा, वो शांति चाहता है या इजरायल के साथ जंग. इन सबके बीच भरोसे की कमी, अलग-अलग दावे और जमीन पर जारी हमले इस सीजफायर को कमजोर कर रहे हैं, जिससे इसके टूटने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है.

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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