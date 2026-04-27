Israel-Lebanon: 'लेबनान-इजरायल की सीधी बातचीत मंजूर नहीं', हिजबुल्लाह चीफ की वॉर्निंग, कहा- शांति चाहिए तो...

Israel News: हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम ने लेबनान की इजरायल के साथ सीधी बातचीत की योजना को खारिज करते हुए इसे एक 'गंभीर पाप' बताया है, जिससे लेबनान में अस्थिरता पैदा होगी.

कासिम ने कहा, 'हम इजरायल के साथ सीधी बातचीत को पूरी तरह से खारिज करते हैं, और सत्ता में बैठे लोगों को यह जान लेना चाहिए कि उनके इन कदमों से न तो लेबनान का कोई भला होगा और न ही उनका अपना.' उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे 'अपने इस गंभीर पाप से पीछे हट जाएं, जो लेबनान को अस्थिरता के भंवर में धकेल रहा है.'

'हमारे लिए उनका कोई अस्तित्व नहीं'

उन्होंने आगे कहा, 'ये सीधी बातचीत और इनके जो भी नतीजे निकलेंगे, हमारे लिए उनका कोई अस्तित्व नहीं है. इनका हमसे जरा भी कोई लेना-देना नहीं है.' उन्होंने जोर देकर कहा, 'हम लेबनान और उसके लोगों की रक्षा के लिए अपना प्रतिरोध जारी रखेंगे.'

Add Zee News as a Preferred Source

दोनों देशों के बीच तनाव को सुलझाने के लिए कासिम ने 5 पॉइंट्स रखे. उन्होंने कहा, जमीन, पानी और हवा से आक्रमण रुकना चाहिए. इजरायल ने जो इलाके कब्जा रखे हैं, उनको छोड़ा जाए, सभी कैदियों को छोड़ा जाए. तमाम लोगों को उनके गांवों और शहरों में बसने दिया जाए और उनका पुनर्निर्माण कराया जाए.

अब तक 2500 से ज्यादा की मौत

उन्होंने कहा कि लेबनानी नागरिकों के अधिकारों से समझौता करके सरकार आगे नहीं बढ़ सकती. हिजबुल्लाह चीफ ने लेबनान हुकूमत से कहा कि वे अपने लोगों के पास वापस जाकर उनको संगठित करें. लेबनान के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2 मार्च से अब तक करीब 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1.6 मिलियन लोग इजरायली हमले की वजह से बेघर हो चुके हैं. हालांकि 17 अप्रैल को दोनों के बच 10 दिन के सीजफायर का ऐलान हुआ था.

गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि लेबनान और इजरायल तीन हफ्ते के सीजफायर के लिए तैयार हो गए हैं. 23 अप्रैल को दोनों के बीच वॉशिंगटन में दूसरे दौर की वार्ता हुई थी. हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान और नॉर्थ इजरायल में यहूदी सैनिकों को निशाना बनाते हुए ड्रोन अटैक किए थे. हिजबुल्लाह का आरोप है कि इजरायल ने कई बार सीजफायर का उल्लंघन किया है.

'हिजबुल्लाह को बनाएंगे निशाना'

ईरान समर्थित हिजबुल्लाह बातचीत के पक्ष में नहीं रहा है, और पिछले शुक्रवार को जब से शुरुआती संघर्ष-विराम लागू हुआ है, तब से दोनों ही पक्षों की ओर से इसके कई उल्लंघन की खबरें आई हैं.

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार (26 अप्रैल) को कहा था कि हिजबुल्लाह की हरकतें लेबनान के साथ हुए संघर्ष-विराम को खतरे में डाल रही हैं, और उन्होंने संगठन को जोरदार तरीके से निशाना बनाने का संकल्प लिया.