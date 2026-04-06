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Hindi Newsदुनियासमुद्र में बड़ी चूक! हिजबुल्ला ने इजरायली समझकर ब्रिटिश युद्धपोत पर दागी मिसाइल

समुद्र में बड़ी चूक! हिजबुल्ला ने इजरायली समझकर ब्रिटिश युद्धपोत पर दागी मिसाइल

Middle East Crisis: पूर्वी भूमध्य सागर में पहले से ही तनाव का माहौल था, लेकिन हाल ही में हुई एक घटना ने हालात को और संवेदनशील बना दिया. एक रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटेन के एक वॉरशिप पर हिजबुल्ला ने अचानक मिसाइल हमला किया गया, जिससे पूरे इलाके में हलचल मच गई.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 06, 2026, 06:33 AM IST
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हिजबुल्ला ने दागी ब्रिटिश वॉरशिप पर मिसाइल
हिजबुल्ला ने दागी ब्रिटिश वॉरशिप पर मिसाइल

पूर्वी भूमध्य सागर में तनाव उस समय और बढ़ गया, जब एक चौंकाने वाली घटना सामने आई. चैनल-14 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन के एक युद्धपोत को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया गया. बताया जा रहा है कि यह हमला लेबनान की सीमा की ओर से हुआ. शुरुआती जानकारी के अनुसार, शिया संगठन हिजबुल्ला ने एंटी-शिप मिसाइल दागी. हालांकि, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह हमला कथित तौर पर एक बड़ी गलतफहमी का नतीजा था.

बताया जा रहा है कि यह हमला लेबनान की दिशा से किया गया. शुरुआती रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि शिया संगठन हिजबुल्ला ने एंटी-शिप मिसाइल दागी थी. इस हमले ने सुरक्षा एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को चौंका दिया.  हालांकि, घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू बाद में सामने आया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हमला किसी सुनियोजित रणनीति का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक बड़ी गलतफहमी का परिणाम था. यानी जिस लक्ष्य को निशाना बनाया गया, उसकी पहचान को लेकर भ्रम हो गया था.

गलतफहमी में किया हमला

रिपोर्ट के मुताबिक, हमलावरों ने समुद्र में मौजूद इस ब्रिटिश युद्धपोत को इजरायली जहाज समझ लिया. यह जहाज लेबनान के तट से करीब 70 नॉटिकल मील दूर तैनात था. इसी गलत पहचान के चलते उस पर हमला करने का फैसला किया गया. इजरायल के शुरुआती आकलन संकेत देते हैं कि मिसाइल हमले से युद्धपोत को कुछ नुकसान पहुंचा हो सकता है, हालांकि नुकसान की वास्तविक स्थिति अभी पूरी तरह साफ नहीं है.

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छोटी से चूक भी दे सकती है गंभीर परिणाम

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है, जब क्षेत्र पहले से ही बेहद संवेदनशील हालात से गुजर रहा है. एक छोटी सी चूक या गलत पहचान भी बड़े सैन्य टकराव का कारण बन सकती है, और यही इस पूरे घटनाक्रम को और गंभीर बना देता है. इस घटनाक्रम ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि पहले से तनावपूर्ण इलाकों में छोटी-सी चूक भी बड़े टकराव का कारण बन सकती है. विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में संचार की कमी और गलत आकलन स्थिति को अचानक खतरनाक मोड़ दे सकते हैं.

यह भी पढ़ेंः क्या है CSEL, जिस खास डिवाइस ने बचाई US पायलट की जान; जानिए खासियत

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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