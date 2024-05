'जिहाद मुग्नियाह' के दमपर हिजबुल्लाह ने इजरायल को दिखा दी उसकी 'औकात'? डिफेंस सिस्टम को भी कर दिया फेल

Hezbollah Uses Drones To Rockets: लेबनान के शक्तिशाली सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह ने गुरुवार को डंके की चोट पर पूरी दुनिया को बताया कि उसने इजरायल के सैन्य ठिकाने पर ड्रोन से हमला किया था. जो रॉकेट दागने में बहुत सक्षम है. जिसके बाद पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा होने लगी कि हिजबुल्लाह के पास बहुत सैन्य ताकत है, जिसके दमपर वह इजरायल से टक्कर लेने की बात कह रहा है. 7 अक्टूबर को इज़राइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ था, तभी से हिजबुल्‍लाह के लड़ाके इजरायल से जंग लड़ रहे हैं, और यह जंग अब डेली हो रही है. जानें किसके दमपर लड़ रहा हिजबुल्लाह.

इजरायल पर ड्रोन से हमला

उत्तरी इजराइल बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने पहली बार अपने हमले में इजराइल की सैन्य चौकी को निशाना बनाया है. हमले में 3 सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें से एक हालत गंभीर है. उत्तरी इजराइल बॉर्डर पर लेबनान का सैन्य गुट हिजबुल्लाह लगातार मिसाइल और रॉकिट दाग रहा है. लेकिन अभी तक उसका कोई भी अटैक लक्ष्य को हिट नहीं कर पाया था और इजराइली डिफेंस उसको आसमान में ही खत्म कर देता था. लेकिन गुरुवार को हमास ने अपने पहले कामयाब हमले को अंजाम दिया. इस हमले ने हिजबुल्लाह ने ड्रोन का इस्तेमाल का इजराइल के सैन्य चौकी को निशाना बनाया.

हिजबुल्लाह ने कबूला, ड्रोन से किया हमला

हिजबुल्लाह ने गुरुवार को घोषणा की कि उसने उत्तरी इजराइल के मेटुला में एक सैन्य ठिकाने पर दो एस-5 रॉकेट से लैस "सशस्त्र हमला ड्रोन" का इस्तेमाल किया था. ईरान समर्थित समूह ने एक वीडियो प्रकाशित किया जिसमें ड्रोन को उस स्थान की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है, जहां टैंक तैनात थे, फुटेज में वह क्षण दिखाया गया है जब दो रॉकेट छोड़े गए और उसके बाद ड्रोन में विस्फोट हुआ. अक्टूबर से जारी जंग में यह पहली बार है, जब इस तरह हिजबुल्लाह ने हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया है.

हिजबुल्लाह के हमले का देखें वीडियो:-

The Islamic Resistance in #Lebanon published a new video of yesterday's operation that struck Iron Dome batteries in Beit Hillel in northern occupied #Palestine.

It's worth noting that the video emphasized how footage taken by Israeli settlers before the operation helped locate… pic.twitter.com/UL4jim1Qeh

— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) May 12, 2024