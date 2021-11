बर्फिस्तान में उड़ान, पहली बार बर्फीले रनवे पर उतरा 290 यात्री क्षमता वाला विमान

Hi Fly Airbus A-340 Landing In Antarctica: जिस बर्फीली जगह पर पैदल चलना भी मुश्किल है वहां एक यात्री विमान लैंड कराकर HI Fly एविएशन कंपनी ने इतिहास रच दिया है.