दौड़ो, मगर हिजाब में... मैराथन में बिना दुपट्टे के दौड़ीं महिलाएं, फिर सुलग गई चिंगारी; आयोजक पर एक्शन

Hijab Controversy: ईरान में एक बार फिर हिजाब को लेकर बवाल शुरू हो गया है. जानकारी के मुताबिक, हिजाब न पहनने वाली महिलाओं को मैराथन में भाग लेने की अनुमति देने पर ईरान सरकार ने मैराथन के 2 आयोजकों को गिरफ्तार कर लिया है. ईरानी न्यायपालिका के अनुसार, यह कार्रवाई उन तस्वीरों के सामने आने के बाद की गई है जिनमें कुछ महिला धावक बिना हिजाब के दिखाई दे रही थीं.

बता दें, ये मैराथन ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित किश द्वीप पर आयोजित किया गया था, जिसमें 2000 महिलाओं और 3 हजार पुरुषों ने अलग-अलग समूहों में भाग लिया था. आयोजन की तस्वीरों में लाल टीशर्ट पहनी कई महिलाएं साफ तौर पर बिना हिजाब दिखाई दीं थीं जिससे देश में नया विवाद खड़ा हो गया. इस घटना पर प्रतिक्रियाएं मिलीजुली आ रही है. हिजाब का विरोध करने वाले लोगों ने इसे ईरानी महिलाओं द्वारा हिजाब पर लगाए गए सरकारी प्रतिबंधों का प्रतिरोध बताया है. दूसरी ओर, ईरानी अधिकारियों ने इस घटना को देश की सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं को चुनौती देने वाला बताया है.

इस बीच, न्यायपालिका ने न केवल नियमों का उल्लंघन करने वाली महिला प्रतिभागियों की निंदा की है, बल्कि आयोजन की प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई है. किश के स्थानीय अभियोजक के अनुसार, जिस प्रकार दौड़ आयोजित की गई, वह सार्वजनिक शालीनता का उल्लंघन है और इसलिए आयोजकों पर कानूनी कार्रवाई उचित है. बता दें, यह पहली बार नहीं है जब ईरान में किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी विवाद का कारण बनी हो. कुछ वर्ष पहले तक खेल पोशाक में हजारों महिलाओं का किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होना भी उल्लंघन माना जाता था. बता दें, ईरान में हिजाब का मुद्दा 2022 में तब और उभरकर सामने आया था जब 22 वर्षीय महसा अमिनी की मौत ड्रेस कोड उल्लंघन के लिए हिरासत में लिए जाने के बाद हुई थी.