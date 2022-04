फ्रांस में हो रहे चुनाव, इंडिया के इन शहरों में भी डाले गए वोट; हिजाब पर भी माहौल गर्म

पुडुचेरी: फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव (France President Election 2022) के पहले चरण के लिए मतदान रविवार को हुआ. इस बार राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) को प्रतिद्वंदी उम्मीदवार मरीन ली पेन ( Marine Le Pen) से कड़ी टक्कर मिल रही है. ये अलग बात है कि एक्जिट पोल से मैक्रों के सत्ता में वापसी के आसार हैं.

फ्रांस कट्टरपंथ के खिलाफ अपनी सख्त नीतियों के लिए जाना जाता है. इस वजह से इस चुनाव में हिजाब विवाद भी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है. मैक्रों खुद फ्रांस समेत दुनियाभर में मुस्लिम कट्टरपंथ के खिलाफ सख्त रुख अपनाएं हुए हैं. यही वजह है कि इन चुनावों में कट्टरपंथ बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है.

एक्जिट पोल के बाद यह भी कहा जा रहा है कि अगर वामपंथी उम्मीदवार मेलेंकन के वोट कम हुए और हिजाब या मुस्लिम कट्टरपंथ पर नकेल को लेकर ली पेन के हाल ही में किए गए वादों का असर हुआ तो मैक्रों की मुश्किल बढ़ सकती है.

फ्रांस में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भारत में भी बहुत सारे फ्रांसीसी नागरिकों ने मतदान किया. यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन यह सच है. केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में रह रहे फ्रांस के नागरिकों ने राष्ट्रपति चुनाव में रविवार को मतदान किया.

France nationals residing in the union territory of Puducherry (a former French colony) vote for the first round of the France Presidential election at the Consulate General of France in Puducherry pic.twitter.com/Ez0EbpQQGe

— ANI (@ANI) April 10, 2022