फ्लाइट हाईजैक कर लूटे 2 लाख डॉलर, फिर पैराशूट से लगा दी छलांग; 9 साल बाद पैसे मिले पर कहां गया लुटेरा?

DB Cooper Flight Hijacking News in Hindi: अमेरिकी इतिहास का सबसे रोमांचक और रहस्यमयी शख्स है डीबी कूपर! 24 नवंबर 1971 की शाम इस शख्स ने कुछ ऐसा किया जिसका राज आज तक फाश नहीं हो पाया. इस शातिर ने विमान को हाईजैक किया, फिर 2 लाख डॉलर लेकर पैराशूट से कूद गया और इसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा. ये आज भी दुनिया में डीबी कूपर नाम से जाना जाता है. ऐसा नाम जो अमेरिकी जांच एजेंसियों और रहस्य प्रेमियों के लिए एक पहेली है.

काले चश्मे पहने फ्लाइट में सवार हुआ यात्री

पोर्टलैंड से सिएटल जाने वाली फ्लाइट नंबर नॉर्थवेस्ट ओरियंट एयरलाइंस फ्लाइट 305 में एक साधारण-सा यात्री सवार हुआ. उसने काले सूट, सफेद शर्ट और काले चश्मे पहने थे. उसके हाथ में एक छोटा-सा बैग था. टिकट पर नाम लिखा हुआ था डैन कूपर. बाद में गलत रिपोर्टिंग के चलते वह डीबी कूपर के नाम से मशहूर हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

'मेरे पास बम है' सुन घबरा गई एयर होस्टेस

कूपर की योजना बहुत शांत और सोच-समझकर बनाई गई थी. उसने विमान में बैठकर एयर होस्टेस को एक नोट दिया, जिस पर लिखा था 'मेरे पास बम है'. जब एयर होस्टेस घबराकर उसके पास बैठी, तो उसने बैग थोड़ा खोलकर लाल तारों और बैटरी जैसा कुछ दिखाया. इसके बाद उसने 2 लाख डॉलर नकद और 4 पैराशूट की मांग रखी. साथ ही कहा कि जब विमान सिएटल में उतरे, तो यात्रियों को छोड़ दिया जाए.

उड़ती फ्लाइट में पैराशूट बांधकर कूद गया

यह उस समय बहुत बड़ी रकम थी. एयरलाइंस और पुलिस ने उसके कहे अनुसार सब किया, मगर कूपर ने विमान नहीं छोड़ा. वह बोला, अब विमान मेक्सिको की तरफ उड़ाओ. उसने पायलटों को आदेश दिया कि उड़ान की ऊंचाई कम और गति धीमी रखी जाए. इसके बाद वह पीछे की सीढ़ियों की ओर गया, पैराशूट पहना और काले अंधेरे बादलों और तूफानी मौसम में रात के करीब 8 बजे नीचे कूद गया.

लुटेरे का नहीं मिला कोई सुराग

जहां से वह कूदा, वह अमेरिका के उत्तर-पश्चिम का घना और पहाड़ी इलाका था. वह जगह वॉशिंगटन और ओरेगन की सीमा के आसपास थी. उस वक्त रात थी और मौसम भी खराब था. इसके बावजूद एफबीआई ने तुरंत खोज शुरू की, लेकिन डीबी कूपर का कोई सुराग नहीं मिला. न पैराशूट मिला, न शरीर और न ही पैसों का कहीं अता पता चला.

9 साल बाद मिला ये क्लू लेकिन...

कई वर्षों तक एफबीआई और पुलिस यह समझती रही कि शायद कूपर तूफानी मौसम में मर गया होगा. लेकिन फिर 1980 में कुछ ऐसा हुआ जिसने रहस्य को और गहरा कर दिया. एक नदी किनारे खेल रहे एक बच्चे को कूपर वाले डॉलर के नोटों के कुछ बंडल मिले. इससे यह तो तय हो गया कि वह पैसे जमीन तक पहुंचे, पर क्या वह भी जिंदा रहा? यह सवाल आज भी जस का तस है. एफबीआई ने 2016 तक इस केस की जांच जारी रखी. सैकड़ों संदिग्धों से पूछताछ हुई, लेकिन किसी पर भी शक साबित नहीं हुआ.

(एजेंसी आईएएनएस)