'मैं ट्रंप को नॉमिनेट कर दूंगी लेकिन...', अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल प्राइज के नॉमिनेशन पर बोलीं हिलेरी क्लिंटन

अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने हाल ही में एक चौंकाने वाला बयान देकर सबका ध्यान खींचा. उन्होंने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप रूस-यूक्रेन युद्ध को इस तरह खत्म करने में सफल हो जाते हैं कि यूक्रेन को अपनी कोई भी जमीन रूस को न सौंपनी पड़े, तो वे खुद उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करेंगी. क्लिंटन का यह बयान राजनीतिक हलकों में खासा चर्चा का विषय बन गया है. क्योंकि वह ट्रंप की मुखर आलोचक रही हैं.

ऐसे में यह शर्त रखना कि यूक्रेन की संप्रभुता से कोई समझौता न हो, इस बात को साफ करता है कि क्लिंटन केवल शांति नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण और टिकाऊ समाधान को प्राथमिकता दे रही हैं. यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब ट्रंप फिर से राष्ट्रपति चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय मामलों को लेकर उनकी नीतियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं. क्लिंटन के इस बयान को कई विश्लेषक राजनीतिक व्यंग्य भी मान रहे हैं, लेकिन इससे यह स्पष्ट हो गया है कि रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका में राजनीतिक विमर्श कितना संवेदनशील और रणनीतिक हो चुका है.

हिलेरी क्लिंटन ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए करेंगी नॉमिनेट लेकिन...

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने हाल ही में एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया. यह बातचीत 'Raising Moderates' नामक पॉडकास्ट में हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप रूस-यूक्रेन युद्ध को इस तरह खत्म कर देते हैं कि यूक्रेन को रूस के लिए अपनी जमीन न छोड़नी पड़े, तो वे उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करेंगी. हिलेरी ने कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो, अगर ट्रंप इस भयानक युद्ध को समाप्त कर दें और वो भी इस तरह कि यूक्रेन को अपनी ज़मीन न गंवानी पड़े, और वे पुतिन के सामने मजबूती से खड़े हो सकें, जो कि हमने अब तक नहीं देखा तो यह वास्तव में एक उपलब्धि होगी.'

अलस्का बैठक रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का बड़ा प्रयास

हिलेरी क्लिंटन का यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब डोनाल्ड ट्रंप रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलास्का में होने वाली एक ऐतिहासिक वार्ता के लिए रवाना हो रहे थे. यह बैठक रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कूटनीतिक प्रयास मानी जा रही है, क्योंकि यह युद्ध पिछले तीन वर्षों से जारी है और अब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है. बैठक से पहले ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें लगता है कि पुतिन अब समझौते के मूड में हैं, और अगर चीजें सही ढंग से आगे बढ़ीं, तो इस शांति प्रयास के असफल होने की संभावना सिर्फ 25% है. ट्रंप के इस आत्मविश्वास भरे बयान के बाद ही हिलेरी क्लिंटन ने पॉडकास्ट इंटरव्यू में अपनी प्रतिक्रिया दी.

