Bangladesh Violence: 'भीड़ ने पकड़ा और लगा दी आग...', बांग्लादेश में हिंसा के शिकार हिंदू व्यापारी खोकन दास की भी मौत

Bangladesh Violence: बांग्लादेश के शरियतपुर में हिंदू व्यवसायी खोकन चंद्र दास की 31 दिसंबर की रात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला किया और पेट्रोल डालकर आग लगा दी. खोकन ने आग बुझाने के लिए तालाब में कूदकर जान बचाने की कोशिश की लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गए. इलाज के दौरान आझ ढाका के राष्ट्रीय बर्न इंस्टीट्यूट में उनकी मृत्यु हो गई.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 03, 2026, 02:11 PM IST
Khokan Chandra Das: बांग्लादेश के शरियतपुर में एक हिंदू व्यवसायी खोकन चंद्र दास की शनिवार सुबह ढाका के राष्ट्रीय बर्न इंस्टीट्यूट में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई. खोकन दास पर नए साल की पूर्व संध्या को धारदार हथियार से हमला किया गया था और पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई थी. घटना 31 दिसंबर की रात करीब 9:30 बजे शरियतपुर के दामुद्या उपजिला स्थित केउरभंगा बाजार के पास हुई थी. 

. हमलावरों ने धारदार हथियार से खोकन पर किया था हमला

जानकारी के अनुसार, जब खोकन दास दुकान बंद करके घर लौट रहे थे तो कुछ बदमाशों ने उन्हें रोककर हमला किया था. हमलावरों ने पहले उन्हें धारदार हथियारों से घायल किया और फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. खोकन दास ने अपनी जान बचाने के लिए सड़क के किनारे स्थित तालाब में कूदकर आग बुझाई, लेकिन उनकी हालत गंभीर थी. स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें बचाया और शरियतपुर सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया. गंभीर हालत होने के कारण  खोकन दास को ढाका रेफर किया गया जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. 

डॉक्टरों के मुताबिक, खोकन दास के शरीर का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा जल चुका था और उनके चेहरे और श्वसन तंत्र में गंभीर चोटें आई थीं. खोकन दास की पत्नी, सीमा दास ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनके पति शांतिपूर्ण जीवन जीते थे और उनका किसी से कोई विवाद नहीं था. उन्होंने हमलावरों की पहचान करने की अपील की और कहा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाने चाहिए. 

ये भी पढ़ें: वेनेजुएला की राजधानी में ताबड़तोड़ हमलों के बाद क्या बोले कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो? पूरी दुनिया को कर दिया अलर्ट

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है जिनके नाम रब्बी और सोहाग है. पुलिस ने बताया कि अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है और उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं. बता दें, ये घटना बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा का हिस्सा है. पिछले महीने, मयमनसिंह जिले में एक अन्य हिंदू व्यक्ति दीपू चंद्र दास को ईशनिंदा के आरोप में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार डाला गया था. इन घटनाओं ने बांग्लादेश और भारत में व्यापक आक्रोश को जन्म दिया है और अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. भारत ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा पर चिंता जताई है और बांग्लादेश सरकार से इस मुद्दे पर कठोर कदम उठाने की अपील की है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

