बांग्लादेश में 24 घंटे में 2 हिंदुओं की हत्या, अल्पसंख्यकों की कत्लगाह बना पड़ोसी मुल्क; अबतक 7 की मौत

Hindu Man Killed In Bangladesh: बांग्लादेश में सोमवार रात को दो हिंदू व्यक्तियों की हत्या की घटनाएं सामने आईं जो पिछले 24 घंटों में ऐसी दूसरी घटना हैं. पहली घटना नरसिंगदी जिले के मिराफ्लोरेस में हुई, जहां एक किराना स्टोर के मालिक मोनी चक्रवर्ती पर धारदार हथियार से हमला किया गया और उनकी बाद में मौत हो गई.

कुछ घंटों बाद, जशोर जिले में 45 वर्षीय फैक्ट्री मालिक राणा प्रताप की गोली मारकर हत्या कर दी गई. प्रताप को सिर में गोली मारी गई और उनके गले को भी काट दिया. हत्या के बाद उनके शव के पास से सात गोलियों के खाली खोखे बरामद हुए. प्रताप, जो एक अखबार के कार्यवाहक संपादक भी थे को बर्फ के कारखाने से बाहर बुलाया गया था, जहां कुछ हमलावरों ने उन्हें गोली मारी और फरार हो गए. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रताप को तीन गोलियां सिर में लगीं और मामले की जांच की जा रही है. यह हिंसक घटनाएं बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ जारी हमलों का हिस्सा हैं जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 7 प्रतिशत हैं.

हिंदू महिला के साथ बलात्कार

बता दें, हाल के हफ्तों में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हमले बढ़े हैं. शनिवार को झेनाइदाह जिले में दो पुरुषों ने एक हिंदू महिला के साथ बलात्कार किया और उसे एक पेड़ से बांधकर उसकी वीडियो बनाई, जिसे सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया. इससे पहले, खोकन चंद्र दास पर एक बेरहमी से हमला हुआ और उन्हें आग लगा दी गई, जिससे उनकी 3 जनवरी को अस्पताल में मौत हो गई. इसके अलावा, 29 दिसंबर को मयमनसिंह में एक हिंदू व्यक्ति, बजेन्द्र बिस्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई और 24 दिसंबर को राजबारी में जबरन वसूली के आरोप में 29 वर्षीय हिंदू अमृत मंडल की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई.

भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर गंभीर चिंता व्यक्त की है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों के खिलाफ चरमपंथियों द्वारा हिंसा बढ़ रही है और इसे महज मीडिया की अतिशयोक्ति या राजनीतिक हिंसा नहीं माना जा सकता. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में 2900 से अधिक हिंसक घटनाएं दर्ज की गईं जिनमें हत्या, आगजनी और भूमि हड़पने के मामले शामिल हैं.