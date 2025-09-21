कभी ट्रंप के जन्मदिन पर कटते थे केक, चुनाव में जीत के लिए हुआ था हवन, अब क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति से खफा हुई हिंदू सेना?

Hindu Sena On Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक माने जाने वाले हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता अब उनके कई फैसलों से नाराज हैं. उन्होंने ट्रंप का बर्थडे केक न काटने का फैसला लिया है.
Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल जनवरी में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की थी. इस दौरान भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर काफी उम्मीदें जताई जा रही थीं, लेकिन हाल ही में ट्रंप प्रशासन की ओर से लिए गए कुछ फैसलों ने इन उम्मीदों को तगड़ा झटका दिया है. सबसे बड़ा झटका शुक्रवार 19 सितंबर 2025 को तब लगा जब ट्रंप ने H1B वीजा के लिए आवेदन शुल्क को 1 लाख डॉलर यानी लगभग 83 लाख रुपये तक बढ़ाने का ऐलान किया. इसको लेकर हिंदू सेना ने नाराजगी जताई है.
बता दें कि H1 B वीजा भारतीय IT पेशेवरों के लिए अमेरिका में काम करने का सबसे बड़ा जरिया है. भारत हर साल H1B वीजा पाने वालों में सबसे आगे रहता है. अब नई फीस के चलते भारतीय कंपनियों और पेशेवरों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा, हालांकि व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि यह फीस सिर्फ नए आवेदकों पर लागू होगी, पुराने वीजा धारकों या उनके रिन्यूअल पर यह लागू नहीं होगा.
बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने पिछले महीने भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया था और अब चाबहार पोर्ट से जुड़े अमेरिकी प्रतिबंधों में भी छूट हटा ली है. इससे भारत की व्यापारिक और रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बेहद बड़ा झटका लगा है. हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता को उम्मीद है कि यह विवाद अस्थायी है और जल्द ही सुलझ जाएगा. उन्होंने कहा,'हम ट्रंप के अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी समझ की वापसी के लिए प्रार्थना करेंगे. जब वे फिर से आतंकवाद के खिलाफ खड़े होंगे तब हम फिर से केक काटेंगे.'
हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता अब ट्रंप से नाराज हैं और अमेरिकी उत्पादों के बहिष्कार की बात कर रहे हैं.
अब नए H1 B वीजा के लिए 1 लाख डॉलर यानी करीब 83 लाख रुपये फीस देनी होगी, जो पहले करीब 1,500 डॉलर थी.