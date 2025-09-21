कभी ट्रंप के जन्मदिन पर कटते थे केक, चुनाव में जीत के लिए हुआ था हवन, अब क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति से खफा हुई हिंदू सेना?
दुनिया

कभी ट्रंप के जन्मदिन पर कटते थे केक, चुनाव में जीत के लिए हुआ था हवन, अब क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति से खफा हुई हिंदू सेना?

Hindu Sena On Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक माने जाने वाले हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता अब उनके कई फैसलों से नाराज हैं. उन्होंने ट्रंप का बर्थडे केक न काटने का फैसला लिया है.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 21, 2025, 12:47 PM IST
कभी ट्रंप के जन्मदिन पर कटते थे केक, चुनाव में जीत के लिए हुआ था हवन, अब क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति से खफा हुई हिंदू सेना?

Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल जनवरी में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की थी. इस दौरान भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर काफी उम्मीदें जताई जा रही थीं, लेकिन हाल ही में ट्रंप प्रशासन की ओर से लिए गए कुछ फैसलों ने इन उम्मीदों को तगड़ा झटका दिया है. सबसे बड़ा झटका शुक्रवार 19 सितंबर 2025 को तब लगा जब ट्रंप ने H1B वीजा के लिए आवेदन शुल्क को 1 लाख डॉलर यानी लगभग 83 लाख रुपये तक बढ़ाने का ऐलान किया. इसको लेकर हिंदू सेना ने नाराजगी जताई है. 

ट्रंप को कभी मानते थे हीरो 

'TOI' की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को कभी हीरो मानने वाले हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता उनके फैसलों से बेहद निराश हैं. गुप्ता ने कहा,'हमने ट्रंप की जीत के लिए प्रार्थना की थी क्योंकि उन्होंने इस्लामिक आतंकवाद खत्म करने का वादा किया था, लेकिन अब वह खुद पाकिस्तान के करीब जा रहे हैं, जो बेहद निराशाजनक है.' गुप्ता ने यहां तक कह दिया कि भारतीयों को अमेरिकी उत्पादों का बहिष्कार करना चाहिए खासकर आईफोन जैसी चीजों का. विष्णु गुप्ता ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में ट्रंप की जीत के लिए प्रार्थना और हवन का आयोजन किया था. यहां तक की उन्होंने उनके जन्मदिन पर केक भी काटा था. एक समय ऐसा था जब उनका मानना ​​था कि अमेरिकी राष्ट्रपति हिंदू सेना के वर्ल्ड व्यू से सहमत हैं. 

ये भी पढ़ें- अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ लगातार बढ़ रही हिंसा, अब गुजराती महिला की गोली मारकर हत्या  

ट्रंप ने भारत को दिया झटका 

बता दें कि H1 B वीजा भारतीय IT पेशेवरों के लिए अमेरिका में काम करने का सबसे बड़ा जरिया है. भारत हर साल H1B वीजा पाने वालों में सबसे आगे रहता है. अब नई फीस के चलते भारतीय कंपनियों और पेशेवरों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा, हालांकि व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि यह फीस सिर्फ नए आवेदकों पर लागू होगी, पुराने वीजा धारकों या उनके रिन्यूअल पर यह लागू नहीं होगा. 

ये भी पढ़ें- 'बगराम एयरबेस दो नहीं तो...', अफगानिस्तान में वापसी की ख्वाहिश को तालिबान ने ठुकराया तो भड़के ट्रंप

अब नहीं कटेगा ट्रंप के लिए केक? 

बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने पिछले महीने भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया था और अब चाबहार पोर्ट से जुड़े अमेरिकी प्रतिबंधों में भी छूट हटा ली है. इससे भारत की व्यापारिक और रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बेहद बड़ा झटका लगा है. हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता को उम्मीद है कि यह विवाद अस्थायी है और जल्द ही सुलझ जाएगा. उन्होंने कहा,'हम ट्रंप के अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी समझ की वापसी के लिए प्रार्थना करेंगे. जब वे फिर से आतंकवाद के खिलाफ खड़े होंगे तब हम फिर से केक काटेंगे.'  

FAQ  

 हिंदू सेना का ट्रंप पर क्या रुख है? 

हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता अब ट्रंप से नाराज हैं और अमेरिकी उत्पादों के बहिष्कार की बात कर रहे हैं.

H1B वीजा फीस कितनी बढ़ाई गई है? 

अब नए H1 B वीजा के लिए 1 लाख डॉलर यानी करीब 83 लाख रुपये फीस देनी होगी, जो पहले करीब 1,500 डॉलर थी. 

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

;