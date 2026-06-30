/तारिक रहमान सरकार में भी नहीं थम रहे हिंदुओं पर हमले, छात्र का अपहरण कर बेरहमी से पीटा; फिरौती लेकर सड़क पर फेंका

ढाका के पुलिस प्रमुख मोहम्मद फारूक ने बताया कि सुभाष देउरी को गंभीर हालत में इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया गया. वहां पर उनका इलाज चल रहा है. फिलहाल पुलिस को इस बारे में कोई शिकायत नहीं दी गई है. इस घटना पर बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने नाराजगी जताई है. संगठन के प्रवक्ता काजल देबनाथ ने कहा कि यह दुखदाई घटना है. हम इस मामले की जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और पता कर रहे हैं कि यह क्या यह केवल लूटपाट का मामला था या हिंदू होने के नाते जानबूझकर सुभाष को निशाना बनाया गया.