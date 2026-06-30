Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /तारिक रहमान सरकार में भी नहीं थम रहे हिंदुओं पर हमले, छात्र का अपहरण कर बेरहमी से पीटा; फिरौती लेकर सड़क पर फेंका

तारिक रहमान सरकार में भी नहीं थम रहे हिंदुओं पर हमले, छात्र का अपहरण कर बेरहमी से पीटा; फिरौती लेकर सड़क पर फेंका

Hindus Persecution News in Bangladesh: बांग्लादेश में तारिक रहमान सरकार आने के बाद भी हिंदुओं पर हमले थम नहीं रहे हैं. अब वहां पर एक हिंदू छात्र का अपहरण कर बुरी तरह पीटने की घटना सामने आई है. किडनैपिंग के बाद मार-पिटाई कर उसे फिरौती वसूलने के बाद ही छोड़ा गया. घटना के बाद से स्थानीय हिंदू समाज में आक्रोश है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 30, 2026, 11:45 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:50 PM IST
तारिक रहमान सरकार में भी नहीं थम रहे हिंदुओं पर हमले, छात्र का अपहरण कर बेरहमी से पीटा; फिरौती लेकर सड़क पर फेंका
Image Credit: पीड़ित हिंदू छात्र सुभाष देउरीSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
क्या समय रैना को मिल गया नया प्यार? '12वीं फेल' फेम मेधा शंकर संग ढ़ीं नजदीकियां!
Samay Raina47 min ago
2
Maharashtra news1 hr ago
3
Ind vs Eng1 hr ago
4
India-Pakistan News in Hindi1 hr ago
5
Delhi EV Policy 20261 hr ago