/तारिक रहमान सरकार में भी नहीं थम रहे हिंदुओं पर हमले, छात्र का अपहरण कर बेरहमी से पीटा; फिरौती लेकर सड़क पर फेंका

Subhash Deuri Persecution News in Bangladesh: बांग्लादेश में तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद भी हिंदुओं पर जुल्म कम नहीं हो रहे हैं. अब वहां पर हिंदू छात्र को बंधकर बनाकर बेरहमी से पीटने की खबर सामने आई है. अपहरण के बाद उसके घरवालों से पैसे मांगे गए. पैसे मिलने के बाद छात्र को मरणासन्न हालत में उसे सड़क पर फेंक दिया गया. इस घटना के बाद बांग्लादेश के हिंदू समाज में आक्रोश पसर गया है और उन्होंने सरकार से कार्रवाई की मांग की है.
Bdnews24 मीडिया पोर्टल के मुताबिक, ढाका के जगन्नाथ विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई कर रहे 25 वर्षीय सुभाष देउरी एक मंदिर में पुजारी का भी काम करते हैं. उन्हें सोमवार देर रात अज्ञात व्यक्तियों ने निशाना बनाया. मंगलवार सुबह देउरी को पुराने ढाका क्षेत्र में सड़क पर बेहोश हालत में पाया गया. जिसके बाद उनके दोस्त इलाज के लिए उन्हें ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल (DMCH) ले गए, जहां पर उनका इलाज चल रहा है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, खुलना के मागुरा जिले के रहने वाले सुभाष देउरी राजधानी ढाका में एक दोस्त दुर्जेय साहा के साथ किराये के अपार्टमेंट में रहते हैं. दुर्जेय ने मीडियो को बताया, सोमवार रात करीब 11:30 बजे देउरी कुछ काम से बाहर से निकले थे. तभी उनके फोन से मेरे पास कॉल आया कि कुछ पैसे भेज दूं. लेकिन चूंकि उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए भेज नहीं पाया. इसके बाद अज्ञात लोगों ने देउरी के रिश्तेदारों से भी संपर्क किया.
देउरी की बहन जया ने लोकल मीडिया को बताया कि सोमवार देर रात करीब 1 बजे उन्हें भी भाई सुभाष देउरी के फोन से कॉल आया. एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर कहा कि सुभाष उनके कब्जे में है और अगर उसे छुड़वाना चाहते हो तो 30 हजार बांग्लादेशी टका तुरंत भेज दो. अपहरणकर्ताओं में से एक ने उन्हें पैसे ट्रांसफर करने के लिए एक फोन नंबर भी दिया. उस नंबर से जुड़े खाते में 26 हजार बांग्लादेशी टका ट्रांसफर करने के बाद उन्हें पुराने ढाका क्षेत्र की एक सड़क पर फेंक दिया गया.
दुर्जेय साहा के मुताबिक, घायल देउरी ने उन्हें बताया कि बदमाशों ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया. उनके सारे कपड़े उतार दिए और परिवार से पैसे मांगने के लिए ब्लैकमेल किया. उसका फोन और बटुआ छीन लिया गया.
ढाका के पुलिस प्रमुख मोहम्मद फारूक ने बताया कि सुभाष देउरी को गंभीर हालत में इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया गया. वहां पर उनका इलाज चल रहा है. फिलहाल पुलिस को इस बारे में कोई शिकायत नहीं दी गई है. इस घटना पर बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने नाराजगी जताई है. संगठन के प्रवक्ता काजल देबनाथ ने कहा कि यह दुखदाई घटना है. हम इस मामले की जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और पता कर रहे हैं कि यह क्या यह केवल लूटपाट का मामला था या हिंदू होने के नाते जानबूझकर सुभाष को निशाना बनाया गया.